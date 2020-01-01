Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Тот самый гол Марадоны рукой вблизи засняли два фотографа. Один бился за авторские права, второй снимал вслепую
#Диего Марадона
55 минут назад
Зарплаты в испанском футболе. «Реал» – лидер по лимиту, а «Барса» хуже всех топов переносит кризис 💰
#Примера
21 минуту назад
#новости спорта
Матч Швейцарии и Украины отменен из-за коронавируса
час назад
В сборной России U15 выявлено 13 случаев коронавируса
7 часов назад
Суарес заразился коронавирусом. Матч с «Локомотивом» – через девять дней
вчера, 23:57
Капитан «Айнтрахта», сбивший с ног тренера «Фрайбурга», рассказал об угрозах от детей
вчера, 19:59
«Изумительная футбольная неделя. Классные эмоции, абсолютная безопасность», – сарказм Моуринью по матчам сборных
вчера, 19:57
У Сафонова – сомнительный результат теста на коронавирус в сборной России
вчера, 15:28
Датская пресса сообщила о нарушении «Аяксом» коронавирусного протокола УЕФА перед игрой с «Мидтьюлландом»
вчера, 15:26
Чеферин отверг идею создания Суперлиги
вчера, 12:52
Самое безумное видео дня. Диктор на ганском ТВ произносит названия английских клубов. И очень страдает!
#Гана
час назад
ФИФА пожизненно забанила русского защитника за договорняки. Он поскальзывался в матче и получал деньги в машине
#Дмитрий Айдов
вчера, 22:55
Самые редкие правила футбола. Какого цвета шапка? Можно бить пенальти пяткой? Сколько человек помогут судье разнять драку?
#Футбол
вчера, 20:40
Кто и как развивает соцсети «Спартака». Большое интервью
#Спартак
06 ноября, 11:00
7
Почему петух – главный символ Франции. Повлияли галлы, церковь, революционеры и полиция
#Франция
вчера, 18:40
Мактоминей и Тирни еще не родились, когда Шотландия прошлый раз играла на Евро. Почти все остальные были малышами
#Шотландия
13 ноября, 02:43
В Белоруссии задержан журналист и главный ютуб-блогер страны. Все его последние видео – о протестах и действиях власти
#Белоруссия
15 ноября, 23:15
Гол мечты. Казахи жахнули прямо с центра поля, просто разыграв мяч 🔥
#Айбол Абикен
15 ноября, 22:54
Прямо сейчас сборная России – печаль. Серия без побед, личные ошибки и вынужденная ротация
#Россия
15 ноября, 22:05
Защитник отыграл 40 минут в воротах в матче ФНЛ. Основной вратарь удалился, а других не было
#Илья Зуев
15 ноября, 19:54
Евро-2020: все группы и расписание в удобном формате
#Евро-2020
13 ноября, 01:38
«Если не футбол, я бы стал убийцей». Фелипе Мело как самый грязный игрок XXI века
#Фелипе Мело
24 октября, 09:10
1
Сборная Норвегии села на карантин из-за одного заболевшего. Не сыграет в Лиге наций по решению правительства
#Норвегия
15 ноября, 17:23
Лучший русский бомбардир – парень, который сыграл в РПЛ всего 14 минут за карьеру
#Иван Сергеев
15 ноября, 16:35
Все о матче Турция – Россия: где смотреть, что почитать, о чем знать
#Россия
15 ноября, 12:35
Рамос не забил сразу два пенальти против Швейцарии. До этого – 25 голов подряд
#Серхио Рамос
15 ноября, 00:52
Все финалисты Евро-2020
#Евро-2020
13 ноября, 01:30
«Арсенал» вернул маскота Гуннерзавра. Но уволил человека, который работал им 27 лет подряд
#Гуннерзавр
14 ноября, 00:40
Все об иранце, который забил за сборную больше всех в мире. Авария, политический пас, обвинение в подмене личности
#Али Даеи
13 ноября, 21:22
Аферисты вывезли четырех лидеров «Левски» в Москву перед дерби как фейк-трансфер в «Рубин». Дело так и не раскрыто
#Левски
13 ноября, 09:04
До 88-й минуты на Евро выходили Исландия, Шотландия и Словакия. Что было дальше – выход Венгрии и два овертайма
#Евро-2020
13 ноября, 00:56
Жуткое в стыковой игре: вратарь Венгрии выпустил мяч в ворота. Как Филимонов
#Петер Гулачи
13 ноября, 00:15
Гути − гений, которого мы не ценили, не замечали, ругали. Сейчас он сам учит: забудьте про Гути
#Гути
22 октября, 14:01
3
Пандев и Македония: открыл академию, ругался с фанатами, уходил, а вернулся с самым важным голом
#Горан Пандев
12 ноября, 23:56
Македония впервые на Евро. Там все еще Пандев и стадион имени погибшего певца
#Грузия
12 ноября, 21:55
Игрок Хорватии отыграл тайм с положительным тестом на коронавирус. Результат появился только в перерыве
#Домагой Вида
12 ноября, 14:05
Все о матче Молдавия – Россия: где смотреть, что почитать, о чем знать
#Россия
12 ноября, 10:40
«Милан» из-за погасшего света сорвал матч Кубка чемпионов и был забанен на год. Так директор хитрил с переигровкой
#Милан
11 ноября, 21:15
Показать еще