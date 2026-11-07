Батраков в третьем матче подряд забил за «Галатасарай»

«Галатасарай» обыграл «Амед» со счетом 4:3 в матче 11-го тура чемпионата Турции. Алексей Батраков забил третий гол стамбульцев: пробил из-за штрафной, мяч задел защитника и влетел в сетку.

Перед этим Батраков помог «Галатасараю» забить второй гол: после его прострела вратарь «Амеда» Альбан Лафон отбил мяч в свои ворота.

Батраков забивает в третьем матче подряд. До этого он отличился в игре с «Коньяспором» в чемпионате Турции и оформил дубль в матче Лиги чемпионов против «Штутгарта».

Всего на счету россиянина шесть голов и три голевые передачи в 13 матчах за «Галатасарай».