Футбол: Материалы

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Таблица
17-летний пацан – новый лидер «ПСЖ»: ловит респекты от Месси, но не может уехать в сборную без разрешения родителей
#ПСЖ
Доннарумма встретился с фанами «Милана» после скандального ухода в «ПСЖ»: они освистали его и закидали фальшивыми купюрами
#Джанлуиджи Доннарумма
Как Месси выигрывал восьмой «Золотой мяч»: вспомнил Марадону и признавался в любви «Барсе»
#Лионель Месси
Месси действительно выиграет еще один «Золотой мяч»? Кто и что об этом говорит
1
#Золотой мяч
1
Кто главный бомбардир Европы прямо сейчас: он обошел Кейна и Холанда и повторил рекорд Левандовски
#Штутгарт
Тест: играла ли эта сборная на чемпионате мира
1
#ЧМ-2022
1
Почему все солисты группы BTS уходят в армию и отказываются от освобождения – и почему в Южной Корее даже звезды служат полтора года
#BTS
«Я больше не кот. Теперь я лев». Как Бензема перепридумал себя и в 34 стал главным форвардом мира
1
#Карим Бензема
1
Почему индийское кино такое странное и как его понять
#Индия
История любви Шакиры и Пике – как они влияли на карьеры друг друга и почему не женились даже после десяти лет и двух детей
#Шакира
1
Бензема повторил образ Тупака на церемонии «Золотого мяча»: не хватило лишь золотой цепочки, зато сам разрабатывал модель очков
#Карим Бензема
Полный разбор новой церемонии «Золотого мяча»: как поменялся формат, кто фаворит, где следить за вручением
#Золотой мяч
Игрок «Оренбурга» сделал предложение девушке, забив пенальти – так он отметил вместе гол с кольцом и букетом
#Владимир Сычевой
Зачем «ПСЖ» отдает деньги и бренд китайскому клубу по Dota 2 – они придумали систему, которую повторяют другие
#ПСЖ
Первый матч сборной России за год: 9 вещей, которые мы увидели
#Россия
Как «Атлетико» специально выпускает Гризманна после 60-й минуты много матчей подряд – это уход от выплаты 40 млн «Барселоне»
#Антуан Гризманн
Как похороны королевы парализовали английский футбол: все грузовики с телеаппаратурой и отряды полицейских заняты в других местах
#АПЛ
Разбираем первый за год состав сборной России: почему нет звезд из иностранных клубов и почему так мало игроков из ЦСКА
#Россия
В чем секреты успеха Анчелотти и почему его обожают любые звезды – даже когда он бросает коробку в голову Ибрагимовича
#Карло Анчелотти
Как Марио Фернандес стал русским. Указ Путина, Библия, стеснение говорить на языке и фраза «Это моя страна»
#Марио Фернандес
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Игра: вспомните все клубы, которые играли на групповом этапе Лиги чемпионов – их 147!
#Лига чемпионов
Уникальный случай в русском футболе: шесть минут один и тот же пенальти били три разных игрока
#РПЛ
Чтобы собрать все наклейки альбома Panini к ЧМ-2022, надо потратить 62 000 рублей – подсчеты с учетом вероятности повторок и даже помощи друзей
#Panini
Клуб блогеров «Амкал» в Кубке России прошел уже две стадии – когда и как далеко любительские команды там продвигались раньше
#Кубок России
Я посмотрел финал Лиги чемпионов в кинотеатре – это брызги пива, пакеты с едой и проблемы с трансляцией
#Лига чемпионов
Новый клуб Дзюбы в Турции: президент оплатил игроку машину, фанаты объявляли голодовку, в составе – 11 свободных агентов 30+
#Артем Дзюба
Самый удивительный матч Кубка России: любители из «Амкала» обыграли профи и плакали от счастья, сделав сумасшедшие рейтинги для 1/256 финала
#Кубок России
Выборы президента РПЛ 16 лет подряд проходят с одним кандидатом – за это время сменились четыре человека
#Александр Алаев
Игра: вспомните все клубы, которые выигрывали Суперкубок Европы
#Суперкубок УЕФА
Сколько денег приносит Лига конференций УЕФА и как ее экономика отличается от Лиги Европы и Лиги чемпионов
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#Лига конференций УЕФА
2
Куда-куда Оздоев перешел – тут все про «Фатих Карагюмрюк»: президент заложил дом ради клуба, тренер Пирло, посещаемость – 600 зрителей
#Чемпионат Турции
Тест: угадай футболиста по панчу русского рэпера
#музыка
Что произошло с Александром Козловым – бывший игрок «Спартака» умер в 29 лет
#Александр Козлов
Как понять формат нового Кубка России: почему там два плей-офф, почему можно вылететь и все равно выиграть, что за Суперфинал
#Кубок России
В чем феномен «Айнтрахта» – как так они ничего не добились внутри страны, но покорили Европу
#Айнтрахт Ф
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