Футбол: Материалы

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Новый клуб Дзюбы в Турции: президент оплатил игроку машину, фанаты объявляли голодовку, в составе – 11 свободных агентов 30+
#Артем Дзюба
18 августа, 20:34
Самый удивительный матч Кубка России: любители из «Амкала» обыграли профи и плакали от счастья, сделав сумасшедшие рейтинги для 1/256 финала
#Кубок России
16 августа, 22:05
Выборы президента РПЛ 16 лет подряд проходят с одним кандидатом – за это время сменились четыре человека
#Александр Алаев
16 августа, 17:07
Игра: вспомните все клубы, которые выигрывали Суперкубок Европы
#Суперкубок УЕФА
08 августа, 19:12
Куда-куда Оздоев перешел – тут все про «Фатих Карагюмрюк»: президент заложил дом ради клуба, тренер Пирло, посещаемость – 600 зрителей
#Чемпионат Турции
29 июля, 13:35
Зачем «ПСЖ» отдает деньги и бренд китайскому клубу по Dota 2 – они придумали систему, которую повторяют другие
#ПСЖ
25 июля, 14:36
Почему индийское кино такое странное и как его понять
#Индия
22 июля, 19:20
История любви Шакиры и Пике – как они влияли на карьеры друг друга и почему не женились даже после десяти лет и двух детей
1
#Шакира
06 июня, 04:15
1
В чем секреты успеха Анчелотти и почему его обожают любые звезды – даже когда он бросает коробку в голову Ибрагимовича
#Карло Анчелотти
28 мая, 14:52
Как Марио Фернандес стал русским. Указ Путина, Библия, стеснение говорить на языке и фраза «Это моя страна»
#Марио Фернандес
18 мая, 18:27
4
Тест: угадай футболиста по панчу русского рэпера
#музыка
21 июля, 22:06
Что произошло с Александром Козловым – бывший игрок «Спартака» умер в 29 лет
#Александр Козлов
15 июля, 14:32
Как понять формат нового Кубка России: почему там два плей-офф, почему можно вылететь и все равно выиграть, что за Суперфинал
#Кубок России
14 июля, 20:15
Я посмотрел финал Лиги чемпионов в кинотеатре – это брызги пива, пакеты с едой и проблемы с трансляцией
#Лига чемпионов
29 мая, 11:27
Почему артисты часто поют под фонограмму на футбольных стадионах
5
#Суперкубок России
09 июля, 21:33
5
В Питере во время Суперкубка России закрыта станция метро возле стадиона: ее строили специально ради футбола
#Суперкубок России
08 июля, 21:10
Спортсменки в Англии недовольны белой формой на футбольном Евро и теннисном «Уимблдоне»: считают ее непрактичной во время менструации
#Англия
08 июля, 00:15
«Рома» привезла домой к 96-летнему фанату трофей Лиги конференций – он старше самого клуба
#Рома
04 июля, 13:15
«Я больше не кот. Теперь я лев». Как Бензема перепридумал себя и в 34 стал главным форвардом мира
#Карим Бензема
04 мая, 16:15
1
Как Иран 40 лет живет под санкциями: нефть в обмен на чай, наличные через пилотов самолетов, защита от увольнений
#Иран
28 марта, 17:15
Что надо знать о новой системе определения офсайда: как она работает и почему появится на ЧМ-2022
#ЧМ-2022
01 июля, 20:12
Как оформить Fan ID – полная инструкция: где заполнять анкету, обязательно ли идти в МФЦ, за что откажут
#Fan ID
29 июня, 18:44
Кто такой Алаев – новый и.о. президента РПЛ (и, вероятно, будущий новый просто президент)
#Александр Алаев
27 июня, 18:47
Как я пропустил гол от Овечкина в футболе и счастлив
#Александр Овечкин
26 июня, 21:13
Сколько денег приносит Лига конференций УЕФА и как ее экономика отличается от Лиги Европы и Лиги чемпионов
2
#Лига конференций УЕФА
25 мая, 10:50
2
«Спартак» выпустил 15 подряд постов об одном – трансфере Зиньковского: скетчи про ассистента, видео с голами, подкол от Соболева
#Спартак
23 июня, 23:35
Мальдивы строят плавучий город, потому что к концу века столица затонет
#Мальдивы
20 июня, 23:25
Как одно отравление повлияло на главный трансфер этого лета – «Ливерпуль» перехватил Нуньеса у «МЮ»
#Манчестер Юнайтед
20 июня, 13:23
В каких городах России лучше всего болеют за местные клубы – главное из исследования «Т — Ж»: в Грозном лучшая доля жителей, в Красноярске бенди популярнее футбола
#РПЛ
16 июня, 18:05
В чем феномен «Айнтрахта» – как так они ничего не добились внутри страны, но покорили Европу
#Айнтрахт Ф
18 мая, 14:20
Участники чемпионата мира по футболу 2022
#ЧМ-2022
14 июня, 22:54
Где и когда пройдет чемпионат мира по футболу 2022
#ЧМ-2022
14 июня, 22:54
Группы ЧМ-2022
#ЧМ-2022
14 июня, 22:53
Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2022
#ЧМ-2022
14 июня, 22:53
Осмысляем трансфер Холанда в «Ман Сити»: почему он совсем не подходит Гвардиоле – и почему у них все будет хорошо
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#Эрлинг Холанд
11 мая, 15:36
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