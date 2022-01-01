Футбол: Материалы

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Новый клуб Дзюбы в Турции: президент оплатил игроку машину, фанаты объявляли голодовку, в составе – 11 свободных агентов 30+
#Артем Дзюба
Самый удивительный матч Кубка России: любители из «Амкала» обыграли профи и плакали от счастья, сделав сумасшедшие рейтинги для 1/256 финала
#Кубок России
Выборы президента РПЛ 16 лет подряд проходят с одним кандидатом – за это время сменились четыре человека
#Александр Алаев
Игра: вспомните все клубы, которые выигрывали Суперкубок Европы
#Суперкубок УЕФА
Куда-куда Оздоев перешел – тут все про «Фатих Карагюмрюк»: президент заложил дом ради клуба, тренер Пирло, посещаемость – 600 зрителей
#Чемпионат Турции
Зачем «ПСЖ» отдает деньги и бренд китайскому клубу по Dota 2 – они придумали систему, которую повторяют другие
#ПСЖ
Почему индийское кино такое странное и как его понять
#Индия
История любви Шакиры и Пике – как они влияли на карьеры друг друга и почему не женились даже после десяти лет и двух детей
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#Шакира
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В чем секреты успеха Анчелотти и почему его обожают любые звезды – даже когда он бросает коробку в голову Ибрагимовича
#Карло Анчелотти
Как Марио Фернандес стал русским. Указ Путина, Библия, стеснение говорить на языке и фраза «Это моя страна»
#Марио Фернандес
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Тест: угадай футболиста по панчу русского рэпера
#музыка
Что произошло с Александром Козловым – бывший игрок «Спартака» умер в 29 лет
#Александр Козлов
Как понять формат нового Кубка России: почему там два плей-офф, почему можно вылететь и все равно выиграть, что за Суперфинал
#Кубок России
Я посмотрел финал Лиги чемпионов в кинотеатре – это брызги пива, пакеты с едой и проблемы с трансляцией
#Лига чемпионов
Почему артисты часто поют под фонограмму на футбольных стадионах
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#Суперкубок России
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В Питере во время Суперкубка России закрыта станция метро возле стадиона: ее строили специально ради футбола
#Суперкубок России
Спортсменки в Англии недовольны белой формой на футбольном Евро и теннисном «Уимблдоне»: считают ее непрактичной во время менструации
#Англия
«Рома» привезла домой к 96-летнему фанату трофей Лиги конференций – он старше самого клуба
#Рома
«Я больше не кот. Теперь я лев». Как Бензема перепридумал себя и в 34 стал главным форвардом мира
#Карим Бензема
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Как Иран 40 лет живет под санкциями: нефть в обмен на чай, наличные через пилотов самолетов, защита от увольнений
#Иран
Что надо знать о новой системе определения офсайда: как она работает и почему появится на ЧМ-2022
#ЧМ-2022
Как оформить Fan ID – полная инструкция: где заполнять анкету, обязательно ли идти в МФЦ, за что откажут
#Fan ID
Кто такой Алаев – новый и.о. президента РПЛ (и, вероятно, будущий новый просто президент)
#Александр Алаев
Как я пропустил гол от Овечкина в футболе и счастлив
#Александр Овечкин
Сколько денег приносит Лига конференций УЕФА и как ее экономика отличается от Лиги Европы и Лиги чемпионов
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#Лига конференций УЕФА
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«Спартак» выпустил 15 подряд постов об одном – трансфере Зиньковского: скетчи про ассистента, видео с голами, подкол от Соболева
#Спартак
Мальдивы строят плавучий город, потому что к концу века столица затонет
#Мальдивы
Как одно отравление повлияло на главный трансфер этого лета – «Ливерпуль» перехватил Нуньеса у «МЮ»
#Манчестер Юнайтед
В каких городах России лучше всего болеют за местные клубы – главное из исследования «Т — Ж»: в Грозном лучшая доля жителей, в Красноярске бенди популярнее футбола
#РПЛ
В чем феномен «Айнтрахта» – как так они ничего не добились внутри страны, но покорили Европу
#Айнтрахт Ф
Участники чемпионата мира по футболу 2022
#ЧМ-2022
Где и когда пройдет чемпионат мира по футболу 2022
#ЧМ-2022
Группы ЧМ-2022
#ЧМ-2022
Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2022
#ЧМ-2022
Осмысляем трансфер Холанда в «Ман Сити»: почему он совсем не подходит Гвардиоле – и почему у них все будет хорошо
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#Эрлинг Холанд
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