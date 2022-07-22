Почему индийское кино такое странное и как его понять

Герои не просто говорят о чувствах, а еще и поют. Отрицательные персонажи – не просто плохие люди, коррупционеры или эгоистичные родственники, а бесчеловечные и коварные злые гении. Они напоминают скорее антагонистов из культовых мультфильмов Disney, чем персонажей, которых можно встретить в реальной жизни. К «Русалочке» или «Алладину» режиссеры добавляют немного «Титаника» и «Унесенных ветром», а сверху приправляют «Крепким орешком» и Джеймсом Бондом.

В одном из классических фильмов направления масала боевике «Особо опасен» 2009 года есть сцена, где главный герой врывается на склад с плохими парнями и избивает их с ловкостью, которой позавидовали бы Джеки Чан и Жан-Клод Ван Дамм вместе взятые. Затем он выходит со склада и поет песню о том, насколько он крут. На заднем плане возникает подтанцовка, декорации больше напоминают рекламу об отпуске мечты, а не закоулок из кино про бандитов. Неожиданно появляется известный актер Анил Капур, звезда Болливуда 1980-х. Больше его в фильме нет совсем – легенда тут специально ради камео.

Музыкальные клипы в фильмах масала и других болливудских хитах часто никак не связаны с основным сюжетом, но все равно считаются неотъемлемым элементом. Просто потому что индийская культура основана на искренних и бурных эмоциях. Кино должно развлекать зрителя и позволят отвлечься от повседневных забот, а что поднимет настроение лучше песни и танца? В отличие от американского кинематографа, где фильмы с музыкальными вставками выделены в отдельный жанр (мюзиклы), в Индии персонажи поют и танцуют, даже если фильм теоретически спокойно можно было бы снять и без этого.