Выборы президента РПЛ 16 лет подряд проходят с одним кандидатом – за это время сменились четыре человека

Безальтернативными были выборы и до Воронцова. Но не всегда. Вот как это происходило раньше:

⭕️ Премьер-лига была учреждена в августе 2001-го, а ее первым президентом стал Виталий Мутко. Был избран на учредительной конференции «подавляющим числом голосов».

⭕️ Валерий Филатов стал и.о.президента в 2003 году на месяц. Здесь все объяснимо: в ноябре президента не выбрали, так как хотели дождаться выборов в РФС, а Мутко уже покинул свой пост.

⭕️ В декабре 2003-го главой РПЛ стал Евгений Гинер. Выбран был он, а Филатов, по его словам, взял самоотвод.

⭕️ Ровно через год президентом стал Юрий Заварзин. Единогласно и на безальтернативной основе.

⭕️ А еще через год наконец-то были выборы. Причем было даже четыре кандидата, но Владимир Алешин и Юрий Белоус свои кандидатуры сняли. В дуэли Гинера и Заварзина больше голосов набрал Гинер, причем голосование было тайным.

Получается, что борьба за кресло президента РПЛ последний раз была 16 лет назад. Заварзин проиграл Гинеру в январе 2006 года.