Игрок «Оренбурга» сделал предложение девушке, забив пенальти – так он отметил вместе гол с кольцом и букетом

Подобные истории в футболе: упавшее кольцо и предложение через командное фото

• Mirror вспоминал похожую историю венесуэльского форварда Эдуарда Белло, который играл в Чили. После первого гола в матче он залез на трибуну, поднялся по лестнице и сделал предложение девушке. В той же игре Белло потом отличился еще раз, но в итоге матч завершился для него заменой из-за травмы. Команда Белло тогда проиграла со счетом 2:3.

• Были и другие креативные предложения в футболе на разных уровнях. Капитан Томас Харви однажды выстроил партнеров якобы для командного фото. Позже оказалось, что у каждого из них на футболке написана буква из имени его девушки. Она в тот момент готовилась к пересадке костного мозга, но еще присутствовала на матче. Так Харви сделал ей предложение.

• В Англии случилась интересная ситуация с обручальным кольцом. Футболист «Вест Хэма» Исса Диоп неудачно передал его сотруднику клуба перед выходом на замену. Кольцо упало на край поля, а сотрудник долго не мог его найти. Пришлось подключать других людей, а сам Диоп в этот момент играл на поле. Все закончилось благополучно.