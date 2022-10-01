Игрок «Оренбурга» сделал предложение девушке, забив пенальти – так он отметил вместе гол с кольцом и букетом
«Оренбург» и «Сочи» играли в РПЛ. Игрок «Оренбурга» Владимир Сычевой уже в первом тайме реализовал пенальти и сделал счет 3:0. Дальше у него получилась красивая история с празднованием. Сычевой прибежал к скамейке, где взял у тренеров цветы и кольцо. Параллельно он подозвал с трибуны свою девушку. Они обнялись, а потом Сычевой сразу сделал ей предложение.
Видео этого момента доступно в телеграм-канале РПЛ – вот оно:
Подобные истории в футболе: упавшее кольцо и предложение через командное фото
• Mirror вспоминал похожую историю венесуэльского форварда Эдуарда Белло, который играл в Чили. После первого гола в матче он залез на трибуну, поднялся по лестнице и сделал предложение девушке. В той же игре Белло потом отличился еще раз, но в итоге матч завершился для него заменой из-за травмы. Команда Белло тогда проиграла со счетом 2:3.
• Были и другие креативные предложения в футболе на разных уровнях. Капитан Томас Харви однажды выстроил партнеров якобы для командного фото. Позже оказалось, что у каждого из них на футболке написана буква из имени его девушки. Она в тот момент готовилась к пересадке костного мозга, но еще присутствовала на матче. Так Харви сделал ей предложение.
• В Англии случилась интересная ситуация с обручальным кольцом. Футболист «Вест Хэма» Исса Диоп неудачно передал его сотруднику клуба перед выходом на замену. Кольцо упало на край поля, а сотрудник долго не мог его найти. Пришлось подключать других людей, а сам Диоп в этот момент играл на поле. Все закончилось благополучно.
Другая сторона истории Сычевого – судья его не удалил
• У Сычевого перед голом в ворота «Сочи» уже была желтая карточка. Он получил ее на 31-й минуте матча. По всем правилам в этом эпизоде он мог получить второе предупреждение и удалиться. Судья Любимов не стал показывать Сычевому еще одну карточку, хотя перед этим удалил защитника «Сочи» Сиссако. Это он фолил на Сычевом в моменте с назначением пенальти.
• Владимир Сычевой – один из лучших игроков «Оренбурга» в этом сезоне. В его карьере это первый полноценный сезон в РПЛ (в прошлом он провел только один матч). Лучшей игрой для Сычевого стал матч с «Уралом», где он оформил хет-трик за второй тайм. Еще Сычевой забивал «Локомотиву» и «Химкам». В матче против «Сочи» он сделал и первый ассист в сезоне.
• В интервью Sport24 26-летний Сычевой рассказывал, что после этого сезона хочет сменить фамилию. Даже называл ту, которую возьмет: «Писарский. Это фамилия отчима. Считаю его родным отцом. В ближайшее время буду брать его фамилию». Еще Сычевой объяснял, что футболисты «Оренбурга» помогают ему не зазнаваться и больше играть на команду.