Игры: Материалы

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Тест: в какую игру вам поиграть
1
#Игры
вчера, 19:38
1
15 новых фишек в FIFA 23: женские клубы, матчи между платформами, игра за реального тренера
#FIFA 23
06 августа, 15:02
15 бесплатных и неплохих игр в Steam
#Игры
28 июля, 12:39
Разбираем главную игру лета Stray – симулятор кота, который делает обычные кошачьи дела: игра для тех, кто не играет в игры
#Stray
20 июля, 14:31
Как купить Stray в России через Steam и PlayStation Store: инструкция
#Stray
19 июля, 21:09
30 фильмов и сериалов, которые советует Хидео Кодзима
#Хидео Кодзима
14 июля, 16:21
В России суд впервые вынес приговор за преступление в игре: за чит-коды в World of Tanks – в мире за это уже дают тюремные сроки
#Игры
06 июля, 20:18
Разрушение четвертой стены – 20 примеров, как и зачем ее ломают в театрах, кино, играх, литературе
1
#кино
10 февраля, 11:52
1
#
новости
The New York Times купила головоломку Wordle за семизначную сумму. Игра будет бесплатной минимум до переезда на сайт газеты
01 февраля, 10:55
Появился тизер игры Crysis 4
26 января, 21:20
Видеоигры стали главным источником доходов ФИФА в 2020-м. Они принесли больше, чем традиционный футбол
23 марта 2021, 18:08
Японец вложил в акции Nintendo $43000 – чтобы задать руководству один вопрос
#Nintendo
01 июля, 22:04
Что известно об игре Stray про бродячего кота в кибергороде: мир без людей, говорящие роботы и семь лет разработки
#Stray
10 июня, 15:20
Что известно об игре Call of Duty: Modern Warfare II: наркокартели, секретные операции и новый движок
#игры
08 июня, 22:50
Почему миллионы людей играют в Diablo Immortal: скачивают ее бесплатно, а потом вкладывают деньги и критикуют
#игры
04 июня, 13:51
Расставляем все части Assassin's Creed по порядку: по дате выхода и по игровому сюжету
#Assassin’s Creed
18 мая, 01:00
Что означают noob-tube, whiff, HUD, de-buff и другие слова – Sony PlayStation выпустила словарь геймерского сленга на 112 слов
#игры
15 мая, 18:55
Будет ли Roblox работать в России и есть ли там ограничения
#киберспорт
25 марта, 15:43
На Football Manager влияют ассистенты ресерчера. Стать таким может любой – менять игроков и попасть в реальный клуб
#Football Manager 2022
22 марта, 00:05
Что известно о разработке игры «Ведьмак 4»: новый движок и онлайн-режим
#игры
21 марта, 21:06
Что теперь будет с PlayStation в России: можно ли купить приставку и зайти в Store, как работают игры на дисках и онлайн
#игры
10 марта, 13:26
Будет ли заблокирован Steam в 2022 году: почему об этом говорят и какие проблемы уже есть с покупкой игр
5
#игры
03 марта, 21:36
5
Гугл сделал дудл с игрой к 14 февраля – помогите двум хомякам пройти лабиринт и найти друг друга 🐹
#игры
13 февраля, 23:02
Пенсионерка в США провела 17 часов в заложниках. Семья заметила пропажу, потому что та не отослала задачу из игры Wordle
#Wordle
11 февраля, 21:03
Умер издатель, который сделал судоку популярным во всем мире. Его разбирают математики, используют писатели, запрещают авиакомпании
#Судоку
17 августа 2021, 19:12
FIFA Online 4. Сколько стоит? Какая дата выхода? Чем отличается от обычной фифы? Ее не надо скачивать?
6
#FIFA Online 4
12 марта 2021, 16:20
6
Тамагочи – легенда 90-х. Его от скуки придумала одинокая преподавательница и запустила глобальный спор о восприятии смерти
#Тамагочи
15 ноября 2020, 08:00
Все про «Камень, ножницы, бумага». Как ее придумали и какие есть секреты выигрыша. Главное – что такое «цуефа»?
#Камень, ножницы, бумага
28 октября 2020, 16:23
Ого, есть чемпионат мира по пряткам. Проходит в городе-призраке, чемпиону – золотой фиговый лист
#мир
25 июня 2020, 21:05
Гонки стеклянных шариков собирают на ютубе сотни тысяч просмотров. Там свои фанаты, композитор и статистика
#мир
19 мая 2020, 20:36