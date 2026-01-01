Игры: Материалы

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30 лучших игр 2022 года
#Игры
Игра Doom запускается на всех электроприборах: принтеры, бензопилы и даже калькуляторы с питанием от картофеля – посмотрите, как все это выглядит
#Doom
Почему провалился релиз FIFA 23: игра не работает из-за ошибки нового античита – теперь ее критикует весь мир
#FIFA 23
Все о FIFA 23 – ответы на главные вопросы: что изменилось, где можно купить, какие требования, сколько стоит
#FIFA 23
Гид по играм Assassin's Creed: в каком порядке играть, чем части отличаются друг от друга, насколько точно там показаны исторические эпохи
#Assassin’s Creed
Тест: в какую игру вам поиграть
2
#Игры
2
15 новых фишек в FIFA 23: женские клубы, матчи между платформами, игра за реального тренера
#FIFA 23
Разрушение четвертой стены – 20 примеров, как и зачем ее ломают в театрах, кино, играх, литературе
2
#кино
2
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новости
The New York Times купила головоломку Wordle за семизначную сумму. Игра будет бесплатной минимум до переезда на сайт газеты
Появился тизер игры Crysis 4
Видеоигры стали главным источником доходов ФИФА в 2020-м. Они принесли больше, чем традиционный футбол
15 бесплатных и неплохих игр в Steam
#Игры
Разбираем главную игру лета Stray – симулятор кота, который делает обычные кошачьи дела: игра для тех, кто не играет в игры
#Stray
Как купить Stray в России через Steam и PlayStation Store: инструкция
#Stray
30 фильмов и сериалов, которые советует Хидео Кодзима
#Хидео Кодзима
В России суд впервые вынес приговор за преступление в игре: за чит-коды в World of Tanks – в мире за это уже дают тюремные сроки
#Игры
Японец вложил в акции Nintendo $43000 – чтобы задать руководству один вопрос
#Nintendo
Что известно об игре Stray про бродячего кота в кибергороде: мир без людей, говорящие роботы и семь лет разработки
#Stray
Что известно об игре Call of Duty: Modern Warfare II: наркокартели, секретные операции и новый движок
#игры
Почему миллионы людей играют в Diablo Immortal: скачивают ее бесплатно, а потом вкладывают деньги и критикуют
#игры
Расставляем все части Assassin's Creed по порядку: по дате выхода и по игровому сюжету
2
#Assassin’s Creed
2
Что означают noob-tube, whiff, HUD, de-buff и другие слова – Sony PlayStation выпустила словарь геймерского сленга на 112 слов
#игры
Будет ли Roblox работать в России и есть ли там ограничения
#киберспорт
На Football Manager влияют ассистенты ресерчера. Стать таким может любой – менять игроков и попасть в реальный клуб
#Football Manager 2022
Что известно о разработке игры «Ведьмак 4»: новый движок и онлайн-режим
#игры
Что теперь будет с PlayStation в России: можно ли купить приставку и зайти в Store, как работают игры на дисках и онлайн
#игры
Будет ли заблокирован Steam в 2022 году: почему об этом говорят и какие проблемы уже есть с покупкой игр
5
#игры
5
Гугл сделал дудл с игрой к 14 февраля – помогите двум хомякам пройти лабиринт и найти друг друга 🐹
#игры
Пенсионерка в США провела 17 часов в заложниках. Семья заметила пропажу, потому что та не отослала задачу из игры Wordle
#Wordle
Умер издатель, который сделал судоку популярным во всем мире. Его разбирают математики, используют писатели, запрещают авиакомпании
#Судоку
FIFA Online 4. Сколько стоит? Какая дата выхода? Чем отличается от обычной фифы? Ее не надо скачивать?
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#FIFA Online 4
7
Тамагочи – легенда 90-х. Его от скуки придумала одинокая преподавательница и запустила глобальный спор о восприятии смерти
#Тамагочи
Все про «Камень, ножницы, бумага». Как ее придумали и какие есть секреты выигрыша. Главное – что такое «цуефа»?
#Камень, ножницы, бумага
Ого, есть чемпионат мира по пряткам. Проходит в городе-призраке, чемпиону – золотой фиговый лист
#мир
Гонки стеклянных шариков собирают на ютубе сотни тысяч просмотров. Там свои фанаты, композитор и статистика
#мир