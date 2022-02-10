Разрушение четвертой стены – 20 примеров, как и зачем ее ломают в театрах, кино, играх, литературе
Разрушение четвертой стены – классический прием, который устоялся в поп-культуре. Сломать четвертую стену – значит разрушить границу между зрителем и искусством: удивить, напугать, показать, насколько рамки искусственны.
В этом тексте мы проследили:
- Откуда взялся этот прием;
- Зачем авторы его используют;
- Как по-разному создатели кино, театральных постановок, книг используют взлом четвертой стены.
Как четвертую стену разрушает театр: прием появился в Древней Греции, был у Шекспира и на всех утренниках
Четвертую стену разрушают еще драматурги древнегреческих театров. Например, в одной пьесе Аристофана Ксанфий спрашивает Диониса: «А ты видел лжесвидетелей, отцеубийц и взяточников?». Он отвечает, показывая на зрителей: «Конечно, видел. Вижу и сейчас».
Сам термин «четвертая стена» придумал философ Дени Дедро, который заметил, что в театре три стены заняты действием, а еще одна – на стороне зрителя. Поэтому зритель тоже считается участником спектаклей.
В театре обращение к зрителю – постоянная практика с тысячью примеров. Так, в пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь» герой Пэка в конце говорит зрителям: «Что если мы вам угодили / И злобных змей не разбудили / То лучше все пойдет потом / Давайте руку мне на том / Коль мы расстанемся друзьями / В долгу не буду перед вами».
Но есть пример гораздо проще и понятнее – представления для детей. Когда дети в зале зовут Деда Мороза – это тоже разрушение четвертой стены. Для детских спектаклей разрушать 4 стену – обычное дело. Например, когда персонажи в конце спрашивают детей, стоит ли пощадить злодея.
Кино чаще всех ломает четвертую стену: «Бойцовский клуб», советские комедии и фильм, который режиссер снимал дважды за 10 лет
В театре разрушение четвертой стены скорее успокаивает зрителей – то есть напоминает, что это всего лишь выдуманная история и условность. Кино же наоборот – напирает, что грань между выдумкой и реальным зрителем легко исчезает и поэтому тревожит: каждый из нас как бы получает сигнал, что может оказаться в тех же обстоятельствах, что и герой на экране.
Самый очевидный способ сломать четвертую стену – посмотреть в камеру. Обычно актеров как раз и учат туда не смотреть, чтобы создавать впечатление реальности происходящего. Но именно кино стало главным местом, где четвертая стена регулярно рушится. На «Кинопоиске» есть даже раздел с фильмами, где режиссер использует пробитие четвертой стены.
Характерные примеры:
🧱 В «Бойцовском клубе» герой Брэда Питта говорит в дерганую камеру: «Твоя работа – это не ты сам, как и твои деньги в банке, и твоя машина, как и твой бумажник, и твоя одежда. Ты лишь кучка испражнений жизни».
🧱 Главный советский пролом четвертой стены – из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», когда Жорж Милославский крадет деньги и обращается в камеру: «Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Если, конечно, они у вас есть». Сама фраза – отсылка к реальному плакату из 60-х, который углубляет пролом стены.
🧱 Сериал «Карточный домик». Герой Кевина Спейси Фрэнк Андервуд постоянно смотрит в камеру, комментирует происходящее, делится эмоциями. В одном эпизоде он даже злится на зрителей: «Чего уставились?»
🧱 «Шоу Трумана». Там фильм построен даже на разрушении пятой стены – это когда сам герой вдруг узнает, что он живет в телешоу. Жена Трумана даже просит съемочную группу забрать ее из шоу, когда Труман устраивает скандал.
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Как и с случае с театральными утренниками, из всех жанров кино чаще всего четвертая стена ломается в детских мультфильмах. Герои там часто обращаются к детям для создания иллюзия интерактива. Например, Даша-путешественница или кот Леопольд.
Иногда 4 стена рушится, чтобы показать. какое-то несоответствие внутри вселенной. Во «Властелине колец» Фарамир привозит Фродо и Сэма в Осгилиат. И там Сэм говорит: «Нас вообще не должно здесь быть!». Это явная отсылка к тому, что в книге такой сцены не было.
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Самый жестокий фильм, где используется прием с четвертой стеной, – «Забавные игры» Михаэля Ханеке. Интересно, что Ханеке дважды снял фильм с одним сюжетом. Первые «Забавные игры» вышли в 1997-м, ремейк – спустя десять лет. Суть фильма в том, что два парня проникают в дом семьи и издеваются над ними. Один из антигероев постоянно смотрит в камеру и задает зрителям вопросы. Хотели бы они спасения семьи? Рады ли они, что первым умер ребенок и им не надо напрягаться за его судьбу весь фильм? Поставят ли зрители на спасение семьи?
Ханеке говорил, что через слом четвертой стены он изучал жанр фильмов ужасов и триллеров: искал манипулятивные приемы, которые бы заставляли зрителей не отрываться от мерзких сцен с насилием. Пик манипуляций – одна из последних сцен фильма, когда героиня стреляет из дробовика в насильника. Но его напарник находит рядом пульт, перематывает сцену и забирает у женщины дробовик.
Так Ханеке ломал стену, чтобы окончательно разозлить зрителей, которые поверили в победу добра над злом. Еще Ханеке говорит, что сценой с пультом он напоминает зрителям: «вы здесь тоже соучастники насилия».
Дэдпул – важный пример, когда разрушения четвертой стены слишком много. В комиксах он грозился убивать читателей
Главный разрушитель четвертой стены в современной поп-культуре – герой комиксов Marvel Дэдпул. Все началось еще с комиксов, где Дэдпул говорит фразу: «Переверни ты уже эту *** страницу!» В другом сюжете Дэдпул переживает из-за бессмертия и хочет, чтобы никто не знал о его существовании – поэтому объявляет, что идет убивать читателей.
Впервые Дэдпул разрушает четвертую стену в 33-м номере комикса, когда его пытают злодеи. Дэдпул хладнокровно реагирует: «Ничего из этого на самом деле не происходит. Там есть мужчина. За пишущей машинкой. Это все его извращенное воображение».
В фильме 2016 года Дэдпул 31 раз ломает четвертую стену. Однажды он комментирует огромное количество приема в фильма, когда вдруг оказывается обычным человеком без костюма в химчистке, где рядом стоит пожилая слепая женщина:
«Разбитие четвертой стены внутри четвертой стены. Это как шестнадцать стен! Она будто Робин для моего Бэтмена, только старая. И черная. И слепая. И думаю, она в меня влюблена. Хотя я вполне убежден, что Робин тоже любит Бэтмена».
Важно, что в этой вселенной только Дэдпул ломает четвертую стену. Остальные персонажи реагируют с недоумением: они или игнорируют его особенность, или считают, что Дэдпул разговаривает сам с собой.
Но постоянное разрушение четвертой стены утомляет. Дэдпул – характерный пример, как этот прием затаскивается и теряет свежесть. Особенно проблемы видны у второй части фильма. Например, культурный обозреватель Forbes Дани Ди Пласидо пишет, как слом четвертой стены свелся к постоянным подмигиваниям зрителю и отсылкам на поп-культуру:
«Дэдпул достаточно умен, чтобы видеть сквозь иллюзию своей реальности, по-видимому, понимая, что он не что иное, как вымышленный персонаж, движущийся по сюжетным тропам. Эта способность сломать четвертую стену используется в основном для ссылок на поп-культуру и шуток о Джастине Бибере, растрачивая потенциально интересную идею».
В литературе четвертую стену ломают редко. Но это делали Кинг, Пушкин и создатели манги
В литературе писатели не так часто ломают 4 стену, как авторы кино или театральных постановок. Но примеров и тут набирается достаточно. Пушкин в «Евгении Онегине», возможно, первым в русской литературе допускает жесткий слом рамок:
«И вот уже трещат морозы / И серебрятся средь полей / Читатель ждет уж рифмы розы / На, вот возьми ее скорей!».
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Обычно в литературе разрушение четвертой стены используется не как шокирующий прием. Обратиться к читателю в тексте – обычное дело. Так делал Данте в «Божественной комедии», а Николай Чернышевский построил роман «Что делать?» на постоянным обращениям к читателям и рефлексии.
Но иногда четвертая стена в литературе тоже ломается изобретательно. В «Темной башне» Стивен Кинг вводит персонажа-писателя, который погиб в автокатастрофе. Это отсылка к собственному ДТП, после которого Кинг долго восстанавливался.
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Даниил Хармс в «Сказке» рассказывает о мальчике, который пишет сказку о самом себе, но вдруг узнает от девочки, что сказка о нем давно написана в седьмом номере журнала «Чиж». Да, в реальности так все и было.
В японской манге главный разрушитель стен – Синтаро Каго. В работе «Дробь» он рассказывает историю маньяка, который расчленяет жертв. Как еще сильнее шокировать читателя? Каго внезапно вводит новых персонажей – себя и редактора. Они объясняют, почему описывают насилие в манге так отвратительно: японская массовая культура делает на ставку на приемлемый продукт, который понравится всем. А Каго и его команде просто не хочется делать усредненное безобидное творчество.
В видеоиграх разрушением четвертой стены никого не удивить. Но Кодзима сделал прием отдельным жанром
Видеоигры стали медиа, которые изначально ломают четвертую стену – от игрока тоже многое зависит. Но игры все равно остаются набором условностей, и геймдизайнеры придумали, как и тут тоже ломать четвертую стену.
В играх Хидео Кодзимы слом четвертой стены – любимый прием. Например, в MetalGear Solid одна из миссий требует стереоколонок для лучшего прохождений. Что будет, если таких колонок нет? Герои выскажут сожаление, что теперь для игрока миссия станет сложнее.
Во второй части MetalGear один персонаж прямо обращается к игроку с просьбой отключить консоль: «Это всего лишь игра, ты ухудшаешь свое зрение».
Самое яркое разрушение стены у Кодзимы – тоже из Metal Gear. На встрече с персонажем-экстрасенсом он попросит положить геймпад на пол – и он будет двигаться из-за вибраций. Во время этого экстрасенс комментирует прохождение игрока: его стиль игры, сохранения и даже любимые игры. Для победы над экстрасенсом нужно подключить второй геймпад.
Есть в играх и пример двойного разрушения четвертой стены. В Assassin’s Creed 2 сначала стена ломается по классике: в конце игры голограмма Минервы рассказывает о предыстории конфликта всей игровой серии и предупреждает, что настанет катастрофа. Сначала кажется, что это говорится игроку, но внезапно мы видим персонажа Эцио, который не понимает, что сейчас происходит. И это вообще ломает все.