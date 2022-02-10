Разрушение четвертой стены – 20 примеров, как и зачем ее ломают в театрах, кино, играх, литературе

Разрушение четвертой стены – классический прием, который устоялся в поп-культуре. Сломать четвертую стену – значит разрушить границу между зрителем и искусством: удивить, напугать, показать, насколько рамки искусственны.

В этом тексте мы проследили:

Откуда взялся этот прием;

Зачем авторы его используют;

Как по-разному создатели кино, театральных постановок, книг используют взлом четвертой стены.

Как четвертую стену разрушает театр: прием появился в Древней Греции, был у Шекспира и на всех утренниках

Четвертую стену разрушают еще драматурги древнегреческих театров. Например, в одной пьесе Аристофана Ксанфий спрашивает Диониса: «А ты видел лжесвидетелей, отцеубийц и взяточников?». Он отвечает, показывая на зрителей: «Конечно, видел. Вижу и сейчас».

Сам термин «четвертая стена» придумал философ Дени Дедро, который заметил, что в театре три стены заняты действием, а еще одна – на стороне зрителя. Поэтому зритель тоже считается участником спектаклей.

В театре обращение к зрителю – постоянная практика с тысячью примеров. Так, в пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь» герой Пэка в конце говорит зрителям: «Что если мы вам угодили / И злобных змей не разбудили / То лучше все пойдет потом / Давайте руку мне на том / Коль мы расстанемся друзьями / В долгу не буду перед вами».

Но есть пример гораздо проще и понятнее – представления для детей. Когда дети в зале зовут Деда Мороза – это тоже разрушение четвертой стены. Для детских спектаклей разрушать 4 стену – обычное дело. Например, когда персонажи в конце спрашивают детей, стоит ли пощадить злодея.