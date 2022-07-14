30 фильмов и сериалов, которые советует Хидео Кодзима
Хидео Кодзима – главный кинематографист в игровой индустрии. В его последней игре Death Stranding шесть с половиной часов занимают заранее срежиссированные сцены – там участвуют звезды кино Мадс Миккельсен, Норман Ридус и режиссеры Гильермо дель Торо, Николас Виндинг Рефн.
Кодзима всегда говорил, что мечтает снимать кино: «Я на 70 процентов состою из фильмов». И в 2021 году его компания Kojima Productions создала отдел, который отвечает за создание кино и музыки.
В интервью и соцсетях Кодзима постоянно рассказывает о любимых фильмах и сериалах. И здесь мы собрали полный список его рекомендаций.
«2001 год: Космическая одиссея»
Любимый фильм Кодзимы. Он делает к нему отсылки в играх (например, называл героев Metal Gear именами героев фильма) и признается, что постоянно пересматривает – и всегда находит новые смыслы.
«Я всегда хотел стать астронавтом, когда был маленьким, но в Японии нет NASA, поэтому пришлось бы ехать в СССР или Китай. И хотя я понимал, что нужно отказаться от мечты, но когда я посмотрел «Одиссею», то будто сам слетал в космос. Этот фильм изменил мою жизнь».
«Таксист»
Кодзима признавался, что вдохновлялся героем Де Ниро, когда придумывал Death Stranding – игру, которая создает ощущение отчужденности и одиночества, но при этом дает надежду на связь с другими людьми.
«В игре мы находимся не на изолированной планете. Есть кто-то, кто делает дороги, есть тот, кто приготовил кофе. И я хотел добавить это в игру. Это именно то, что я почувствовал после просмотра «Таксиста».
«Бегущий по лезвию»
Еще один фильм, который определил настроение истории Death Stranding. Кодзима говорит, что сделал темп игры нетипичным на фоне остальных – «Бегущий по лезвию» тоже ломал правила кино и поэтому не сразу понравился зрителям.
«Большой побег»
Важнейший фильм для создания Metal Gear – Кодзима вдохновился идеей боевика, где больше важна хитрость, а не открытый бой. Так был изобретен жанр стелс.
«Без «Большого побега» не было бы и серии Metal Gear».
«Побег из Нью-Йорка»
Но еще больше на Metal Gear повлиял фильм о другом побеге. Кодзима взял у главного героя имя Снейк, а герою Биг Боссу закрыл глаз повязкой. Режиссер Джон Карпентер даже отвечал на вопрос, не готов ли он судиться с Кодзимой за нарушение авторских прав: «Нет, я о нем знаю. Отличный парень!»
«Рай и ад»
Любимый фильм Кодзимы от Акиры Куросавы. Он ценит его за социальную силу. Фильм рассказывает о похищении ребенка – распространенной проблеме в Японии, которую замалчивали. Но после выхода «Рая и ада» о ней заговорили.
«Этот фильм произвел очень положительный эффект на общество. Это то, к чему я стремлюсь, когда создаю игру. Я думаю, что развлечения способны влиять на общество и изменять его».
«Безумный Макс 2: Воин дороги»
Кодзима ходил в кино на этот фильм 17 раз. Он ценит, что режиссер Джордж Миллер рассказал историю почти без диалогов – и все равно получилось очень захватывающе.
«Обычно вы рассказываете что-то через диалоги, но у Миллера все по-другому. Посмотрите, как герой бросает бумеранг: без диалогов, но персонаж показывает все».
«На север через северо-запад»
Альфред Хичкок – один из главных режиссеров в жизни Кодзимы. Он говорил, что «На север через северо-запад» научил его оригинальным операторским приемам, которые пригодились для постановки сцен в играх.
«Пушки острова Наварон»
Фильм о покорении нацистской крепости в 1943 году. Кодзиму это впечатлило – и в Metal Gear много миссий, где надо штурмовать укрепленные базы.
«Рассвет мертвецов»
Классический хоррор, который тоже повлиял на игры Кодзимы. Но никто не знает, как именно – ведь в его играх нет зомби.
Еще 20 фильмов и сериалов, которые Кодзима рекомендовал в соцсетях
- «12 разгневанных мужчин»
- «Розовая пантера»
- «Сталкер» и другие фильмы Андрея Тарковского
- «Паразиты»
- «Видеодром»
- «Планета обезьян» (1968)
- «Уборщица. История матери-одиночки» (сериал)
- «Шербурские зонтики»
- «Где-то во времени» (1980)
- «Вальгалла: Сага о викинге»
- «Холодная война» (2018)
- «Человек-слон» и другие фильмы Дэвида Линча
- «Ирландец»
- «Огни большого города»
- «Джанго» (1966)
- «Поющие под дождем»
- «Охота» (2012)
- Серия фильмов о Джеймсе Бонде
- «Хардкор»
- «Аркейн» (сериал)