30 фильмов и сериалов, которые советует Хидео Кодзима

Хидео Кодзима – главный кинематографист в игровой индустрии. В его последней игре Death Stranding шесть с половиной часов занимают заранее срежиссированные сцены – там участвуют звезды кино Мадс Миккельсен, Норман Ридус и режиссеры Гильермо дель Торо, Николас Виндинг Рефн.

Кодзима всегда говорил, что мечтает снимать кино: «Я на 70 процентов состою из фильмов». И в 2021 году его компания Kojima Productions создала отдел, который отвечает за создание кино и музыки.

В интервью и соцсетях Кодзима постоянно рассказывает о любимых фильмах и сериалах. И здесь мы собрали полный список его рекомендаций.