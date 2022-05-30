Что известно об игре Call of Duty: Modern Warfare II: наркокартели, секретные операции и новый движок
Call of Duty: Modern Warfare II выйдет 28 октября 2022 года. Это официальная дата релиза игры, которую разрабатывает студия Infinity Ward. У нее уже есть баннер и постеры с персонажами. Полноценный показ Call of Duty: Modern Warfare II состоится 8 июня 2022 года. В этот день ожидается появление трейлера игры. Мы обновим этот материал, когда появятся подробности.
Как создается Call of Duty: Modern Warfare II
Параллельно создаются сразу две игры – Modern Warfare II и Warzone 2. Обновленная Warzone станет переосмыслением режима – там добавятся перспективные нововведения. Утверждается, что обе будут построены на новом движке. Над ним компания работала несколько лет. Основа из нового движка дает возможность выстроить современную графику и избежать проблем.
Серия Call of Duty построена на игровом движке IW. Его специально делала Infinity Ward. Все начиналось с IW 2.0. В играх Call of Duty Vanguard и Call of Duty: Warzone разработчики уже использовали движок IW 8.0. Он создавался в течение пяти лет и считался лучшим из всех представленных в Call of Duty. Для Call of Duty: Modern Warfare II студия Infinity Ward готовит релиз движка IW 9.0.
Какие герои точно появятся в Call of Duty: Modern Warfare II
Разработчики показали их в отдельном ролике. В описании перечисляются герои из оперативно-тактической группы 141 (Task Force 141). Вокруг нее по-прежнему будет строиться сюжет. Капитан Прайс, Саймон «Призрак» Райли, Джон «Соуп» Мактавиш, Кайл «Газ» Гаррик и Алехандро Варгас – герои игры. В описании видео отдельно указано, что Варгас – полковник мексиканского спецназа.
Такой же качественной будет и предполагаемая графика игры:
Сюжет игры Call of Duty: Modern Warfare II
До 8 июня по сюжету Call of Duty: Modern Warfare II мы можем опираться только на инсайды. Информация из них: тактическая группа отправится на борьбу с колумбийскими наркоторговцами. Именно вокруг этой темы будет строиться повествование. Ожидается, что в Call of Duty: Modern Warfare II будет много миссий в режиме секретности – без отсылок к большим войнам.
Где купить игру Call of Duty: Modern Warfare II
DTF обратил внимание на баннер в Steam, который заметили пользователи. Сейчас он уже удален, но был идентичен с ключевым артом Call of Duty: Modern Warfare II. Все современные игры и обновления по серии Call of Duty сейчас продаются в магазине Battle.net (например, вот). Ожидается, что Modern Warfare II выйдет на PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X и PC.
Системные требования игры Call of Duty: Modern Warfare II пока не подтверждены.
Будет ли Call of Duty: Modern Warfare II доступна в России
Весной 2022 года Activision Blizzard остановила российские продажи Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Overwatch и других игр. Компания выпускала об этом официальное заявление. Именно Activision Blizzard реализует новые игры и отвечает за их доступность. Новостей о Call of Duty: Modern Warfare II пока нет, но ранее Activision Blizzard называла остановку продаж временной.
Почему Call of Duty: Modern Warfare II выйдет именно в 2022 году
Все новости и детали по Modern Warfare II идут на фоне падения внимания и проблем в других играх Call of Duty. Разработчики Warzone еще в феврале признавали, что допустили множество ошибок и фактически сломали игру. Activision Blizzard утверждала, что и Call of Duty Vanguard не оправдал ожидания по успеху. Одна из задач Modern Warfare II – исправление общей ситуации.
Зачем создается Modern Warfare II, если игра с таким названием уже выходила
Call of Duty: Modern Warfare (2007) и Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) были одними из главных игр серии. «Игромания» рассказывала, почему разработчики пришли к ее переосмыслению. Цель игр Call of Duty – отражение и отсылки к событиям реальности. Ранее серия ушла далеко вперед по вымышленной истории и даже построила вселенную будущего. Сюжет ранних игр забылся.
Новая Call of Duty: Modern Warfare вышла в 2019 году. Call of Duty: Modern Warfare II станет ее продолжением. Эти игры нельзя путать со старыми. The Verge объяснял, что основное внимание в них уделено компании и реализму. В первой части использовалась фотограмметрия – технология, которая позволяет сканировать объекты реального мира для создания виртуальных копий.
Modern Warfare II – это не ремастер или ремейк той классической игры из 2009-го. Отличия будут во всем и игру надо рассматривать через продолжение новой серии. Разработка Modern Warfare II идет три года. Напоминаем: Modern Warfare 2 (2009) строилась вокруг борьбы с терроризмом. Действие той игры происходило в России, Казахстане, Бразилии, Афганистане и США.
Пользователи ожидают, что Modern Warfare II войдет в список лучших игр серии. В первом видео уже показаны отличительная графика и качественный звук. Об этом люди пишут в комментариях. Call Of Duty: Modern Warfare (2019) стала скандальной игрой из-за сюжета с антироссийским подтекстом – ее рейтинг обрушали пользователи. Но по графике она выделялась.