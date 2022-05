Что известно об игре Call of Duty: Modern Warfare II: наркокартели, секретные операции и новый движок

Сюжет игры Call of Duty: Modern Warfare II

До 8 июня по сюжету Call of Duty: Modern Warfare II мы можем опираться только на инсайды. Информация из них: тактическая группа отправится на борьбу с колумбийскими наркоторговцами. Именно вокруг этой темы будет строиться повествование. Ожидается, что в Call of Duty: Modern Warfare II будет много миссий в режиме секретности – без отсылок к большим войнам.

Где купить игру Call of Duty: Modern Warfare II

DTF обратил внимание на баннер в Steam, который заметили пользователи. Сейчас он уже удален, но был идентичен с ключевым артом Call of Duty: Modern Warfare II. Все современные игры и обновления по серии Call of Duty сейчас продаются в магазине Battle.net (например, вот). Ожидается, что Modern Warfare II выйдет на PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X и PC.

Системные требования игры Call of Duty: Modern Warfare II пока не подтверждены.

Будет ли Call of Duty: Modern Warfare II доступна в России

Весной 2022 года Activision Blizzard остановила российские продажи Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Overwatch и других игр. Компания выпускала об этом официальное заявление. Именно Activision Blizzard реализует новые игры и отвечает за их доступность. Новостей о Call of Duty: Modern Warfare II пока нет, но ранее Activision Blizzard называла остановку продаж временной.