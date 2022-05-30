Что известно об игре Call of Duty: Modern Warfare II: наркокартели, секретные операции и новый движок

Как создается Call of Duty: Modern Warfare II

Параллельно создаются сразу две игры – Modern Warfare II и Warzone 2. Обновленная Warzone станет переосмыслением режима – там добавятся перспективные нововведения. Утверждается, что обе будут построены на новом движке. Над ним компания работала несколько лет. Основа из нового движка дает возможность выстроить современную графику и избежать проблем.

Серия Call of Duty построена на игровом движке IW. Его специально делала Infinity Ward. Все начиналось с IW 2.0. В играх Call of Duty Vanguard и Call of Duty: Warzone разработчики уже использовали движок IW 8.0. Он создавался в течение пяти лет и считался лучшим из всех представленных в Call of Duty. Для Call of Duty: Modern Warfare II студия Infinity Ward готовит релиз движка IW 9.0.

Какие герои точно появятся в Call of Duty: Modern Warfare II

Разработчики показали их в отдельном ролике. В описании перечисляются герои из оперативно-тактической группы 141 (Task Force 141). Вокруг нее по-прежнему будет строиться сюжет. Капитан Прайс, Саймон «Призрак» Райли, Джон «Соуп» Мактавиш, Кайл «Газ» Гаррик и Алехандро Варгас – герои игры. В описании видео отдельно указано, что Варгас – полковник мексиканского спецназа.

Такой же качественной будет и предполагаемая графика игры: