Умер издатель, который сделал судоку популярным во всем мире. Его разбирают математики, используют писатели, запрещают авиакомпании
17 августа – траурный день для всех любителей головоломок. В этот день умер Маки Кадзи, японский автор и производитель головоломок. С 1980-го он работал в журналах, которые пишут о головоломках. Главное достижение в жизни Кадзи – популяризация судоку. Прототипы игры возникли еще в XVII веке, но именно Кадзи распространил ее по всему миру.
Кадзи с детства обожал головоломки – ради них даже бросил университет
Маки Кадзи родился в 1951 году в Саппоро. В 1980 году он поступил в университет города и сразу бросил его ради журнала Nikoli, который открыл вместе с друзьями. В первых выпусках они рассказывали о головоломках, существующих по всему миру. Когда материалы, начали переплетаться, они придумывали свои.
В одном из первых выпусков, когда редакция начала придумывать свои игры, Кадзи писал:
«Мы просто хотим сделать мир загадочнее и интереснее. Это же прекрасно, когда люди тренируют мозги и не мыслят однотипно. Поэтому в новых выпусках мы будем публиковать головоломки. Какие? Которые найдем или придумаем сами».
Кадзи приглашал знакомых и друзей, он предлагал школьникам и студентам стажировки в журнале – все вместе придумывали новые игры для выпусков Nikoli.
Судоку – особенная головоломка для Кадзи. Она снилась ему после того, как сыграл впервые
Точное происхождение судоку неизвестно. Есть теория, что оно появилась во Франции в XVII веке – французские газеты примерно в то время впервые опубликовали версии современного судоку. Есть теория, что ее примерно в то же время придумал швейцарский математик Эйлер. Есть теория, что оно пришла в арабские страны через Китай в IIX-IX веках.
Кадзи столкнулся с ней впервые в 1984 году – тогда игра еще называлась Number Place («Номер места»). В своей речи в том году, он говорил:
- «Мне сразу понравилась эта игра. Она мне даже снилась две ночи после того, как я впервые сыграл в нее».
- Кадзи говорил, что хотел популяризовать ее среди японской молодежи, но нужно было выбрать общее название для японцев. Сначала остановился на Suuji wa dokushin ni kagiru («Числа должны быть единичными»). Потом выбрал Sudoku.
- «У меня есть дар: я вижу, когда головоломка станет популярной. В тот момент я понимал, что у судоку безграничный потенциал».
За 20 лет игра стала популярной в Японии. Общемировой статус судоку приобрело, когда Кадзи в 2004-м предложил американской версии The Times опубликовать ее у себя в газете.
Факты про судоку: не хватит жизни, чтобы решить все в мире, на чемпионатах мира бывали драки
#️⃣ Есть 667090375202107293696 различных сеток судоку.
#️⃣ Название «Судоку» происходит от двух японских слов: «су», что означает «число», и «доку», что означает «один». В переводе это в основном означает «только отдельные числа».
#️⃣ Общемировым явлением судоку стало в 2004-м. По некоторым данным, ажиотаж вокруг головоломки был сравним с появлением кубика Рубика в 80-х.
#️⃣ У судоку есть практическое применение. Она повышает внимание, концентрацию. Регулярная игра предотвращает болезнь Альцгеймера.
#️⃣ Математик из Финляндии Арто Инкала в 2012-м говорил, что придумал самое сложное судоку в мире. Есть система оценки каждой головоломки, по которой 1 звезда – легкая; 5 звезд – самая сложная. Инкала оценил свою версию в 11 звезд.
#️⃣ В мире выпущены более миллиарда головоломок. Не хватит жизни, чтобы решить их.
#️⃣ Первый рекорд по решению сложного судоку – 1 минут 29,33 сек. Этот результат занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Потом его побил американец Томан Снайдер. Это трехкратный победитель чемпионата мира по судоку. Он завершил очень сложное судоку всего за 1 минуту 23 секунды.
#️⃣ На втором чемпионате мира по судоку была драка, потому что австралийский кандидат посчитал, что у немецкого игрока был вариант легче.
#️⃣ В 2008 году в Австралии судья прервал громкое судебное разбирательство, длившееся 3 месяца и основанное над расследованием дела о сбыте наркотиков, из-за судоку. Охрана поймала главу присяжных за игрой в судоку – та призналась, что из-за головоломки пропустила минимум половину дела.
#️⃣ Автор Кэй Морган написала книгу детективов, основанную на судоку, под названием «Смерть от судоку». В книге главная героиня Лиза Келли, редактор газеты про судоку Oregon Daily, расследует убийство старого друга и соратника по судоку-турнирам.
#️⃣ Некоторые авиакомпании (например, British Airways) запрещают бортпроводникам разгадывать судоку. Это потому что головоломка затягивает, а сотрудники компании должны быть внимательны всегда.