Умер издатель, который сделал судоку популярным во всем мире. Его разбирают математики, используют писатели, запрещают авиакомпании

Кадзи с детства обожал головоломки – ради них даже бросил университет

Маки Кадзи родился в 1951 году в Саппоро. В 1980 году он поступил в университет города и сразу бросил его ради журнала Nikoli, который открыл вместе с друзьями. В первых выпусках они рассказывали о головоломках, существующих по всему миру. Когда материалы, начали переплетаться, они придумывали свои.

В одном из первых выпусков, когда редакция начала придумывать свои игры, Кадзи писал:

«Мы просто хотим сделать мир загадочнее и интереснее. Это же прекрасно, когда люди тренируют мозги и не мыслят однотипно. Поэтому в новых выпусках мы будем публиковать головоломки. Какие? Которые найдем или придумаем сами».

Кадзи приглашал знакомых и друзей, он предлагал школьникам и студентам стажировки в журнале – все вместе придумывали новые игры для выпусков Nikoli.

Судоку – особенная головоломка для Кадзи. Она снилась ему после того, как сыграл впервые

Точное происхождение судоку неизвестно. Есть теория, что оно появилась во Франции в XVII веке – французские газеты примерно в то время впервые опубликовали версии современного судоку. Есть теория, что ее примерно в то же время придумал швейцарский математик Эйлер. Есть теория, что оно пришла в арабские страны через Китай в IIX-IX веках.