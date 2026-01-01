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Слушаем первый за четыре года альбом Arctic Monkeys: группа играет 40 минут спокойных баллад и отказывается от дерзости
#музыка
Спустя много лет «Мумий Тролль» выпустили «Владивосток-3000» – и это аудиоспектакль
#музыка
Почему все солисты группы BTS уходят в армию и отказываются от освобождения – и почему в Южной Корее даже звезды служат полтора года
#BTS
Канье покупает соцсеть Parler – потому что его банят остальные: что это за площадка, при чем тут Трамп и заявления о евреях и BLM
#Канье Уэст
Бензема повторил образ Тупака на церемонии «Золотого мяча»: не хватило лишь золотой цепочки, зато сам разрабатывал модель очков
#Карим Бензема
О чем читает Эминем? Разбираемся на 18 примерах
#Эминем
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Музыка
Oxxxymiron выпустил новый трек – второй за неделю
#Oxxxymiron
Музыка
Азербайджан занял 16-е место на Евровидении 2022
#Евровидение
Музыка
Армения заняла 20-е место на Евровидении-2022
#Евровидение
Музыка
Молдавия заняла седьмое место на Евровидении-2022
#Евровидение
Музыка
Украина – победитель Евровидения-2022, 1 место Kalush Orchestra
#Евровидение
Музыка
Все результаты финала Евровидения-2022 и призовые места
#Евровидение