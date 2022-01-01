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Эминем и Канье Уэст выпустили трек о силе веры – это их первый фит за 13 лет, но он может вас разочаровать
#Канье Уэст
Разбираем новый альбом Muse: как он дальше раскалывает фанатов на две части
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Крупный лейбл подписал виртуального рэпера – и сразу расторг контракт: нейросеть писала ему тексты со словом «нигер»
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Почему в рэпе так много людей с приставкой Lil в имени (8 тысяч человек!)
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Как появился Shazam, как устроена его технология распознавания и что изменилось за 20 лет: раньше люди звонили боту и ждали ответ по смс
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Почему главные рок-группы так называются: Rammstein, Pink Floyd, Nirvana и другие
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Азербайджан занял 16-е место на Евровидении 2022
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Украина – победитель Евровидения-2022, 1 место Kalush Orchestra
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В каком порядке будут выступать конкурсанты Евровидения-2022 в финале
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