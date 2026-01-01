Канье Уэст

Дата рождения
8 июня 1977 г.
Факт
Был женат на Ким Кардашьян
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Музыка
Канье Уэст выпустит Donda 2 22 февраля
#Канье Уэст
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Материалы
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#Канье Уэст
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Канье и Ким – вся история большой любви и большого развода
#Канье Уэст
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#Канье Уэст
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