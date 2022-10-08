Почему Канье и adidas ругаются, хотя их союз стоит $1,5 млрд: злость из-за плагиата и потери контроля и обложка о смерти гендиректора

В 2015 году на показе мод в Нью-Йорке Канье представил первую линейку обуви совместного бренда Adidas Yeezy. Лимитированная серия Yeezy Boost 750 в девять тысяч пар была распродана за 10 минут. Летом в продажу поступили Yeezy Boost 350 – одна из самых популярных версий кроссовок, которая приобрела в мире культовый статус.

Журнал Vogue называл кроссовки «настоящими героями империи Yeezy». Bloomberg посчитал, что во время начала пандемии коронавируса их популярность не снизилась: в 2020 году продажи увеличились на 31%, а годовой доход составил 1,7 миллиарда долларов (отчисления Yeezy составили 191 миллион).

В сентябре-2022 Уэст сказал Forbes, что его состояние составляет 3,3 миллиарда долларов. По их подсчетам, возможный разрыв контракта приведет к потере статуса миллиардера. В 2021 году Канье получил от adidas 220 миллионов долларов в виде гонораров от продажи кроссовок Yeezy, а их сотрудничество оценивается в 1,5 миллиарда.

«Канье – наш самый важный партнер во всем мире. У нас очень, очень хорошие отношения. Мы с ним постоянно общаемся и очень гордимся этими отношениями», – рассказывал генеральный директор adidas Каспер Рорстед в августе-2022. По словам Канье, adidas предлагал выкупить его бренд за один миллиард долларов, при этом гонорары за 2023 год оцениваются в 500 миллионов.

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Разногласия между Канье и руководством adidas – регулярная история. Уэст считает, что потерял контроль над обувью Yeezy, а важные решения по стратегии развития принимаются без его участия. Это коснулось Yeezy Day – ежегодный день выпуска новых моделей, который проводится с 2019 года в начале августа. Канье злился, что последний Yeezy Day не был согласован с ним: перевыпуск старых версий обуви, изменения в цветах и найм новых сотрудников прошли без одобрения.