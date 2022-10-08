Почему Канье и adidas ругаются, хотя их союз стоит $1,5 млрд: злость из-за плагиата и потери контроля и обложка о смерти гендиректора
Коллаборация adidas и Канье Уэста – одна из самых долгих и влиятельных в индустрии одежды, моды и дизайна, а их совместный выпуск кроссовок Yeezy Boost стал революционным. Теперь adidas пересматривает условия контракта, но продолжает сотрудничество. Это происходит на фоне шума из-за появления Уэста на показе мод в Париже в лонгсливе с надписью White Lives Matter и его высказываний по BLM.
Сам Канье накопил претензии к adidas и сказал, что больше не планирует сотрудничать с крупными компаниями. В его планах – сольное производство: «Пришло время мне действовать одному. Это отлично. Я заработал компаниям деньги. Компании заработали деньги для меня.
Мы создали идеи, которые навсегда изменят одежду. Например, круглая куртка, кроссовки из пеноматериала, шлепанцы, которые изменили обувную промышленность. Теперь пришло время для Ye создать новую отрасль. Больше никаких компаний, стоящих между мной и аудиторией».
Аналитики называли сотрудничество Канье и adidas феноменом. Разрыв может привести к потере статуса миллиардера
Сотрудничество между Канье и adidas началось в 2013-м – тогда появился совместный проект Adidas Yeezy. Контракт по производству обуви рассчитан до 2026 года. Аналитик Global Data Retail Нил Сондерс говорил, что их связь повысила престиж adidas и увеличила доверие среди молодого поколения: «На самом деле это был настоящий феномен с точки зрения того, как выросли продажи и известность бренда».
В 2015 году на показе мод в Нью-Йорке Канье представил первую линейку обуви совместного бренда Adidas Yeezy. Лимитированная серия Yeezy Boost 750 в девять тысяч пар была распродана за 10 минут. Летом в продажу поступили Yeezy Boost 350 – одна из самых популярных версий кроссовок, которая приобрела в мире культовый статус.
Журнал Vogue называл кроссовки «настоящими героями империи Yeezy». Bloomberg посчитал, что во время начала пандемии коронавируса их популярность не снизилась: в 2020 году продажи увеличились на 31%, а годовой доход составил 1,7 миллиарда долларов (отчисления Yeezy составили 191 миллион).
В сентябре-2022 Уэст сказал Forbes, что его состояние составляет 3,3 миллиарда долларов. По их подсчетам, возможный разрыв контракта приведет к потере статуса миллиардера. В 2021 году Канье получил от adidas 220 миллионов долларов в виде гонораров от продажи кроссовок Yeezy, а их сотрудничество оценивается в 1,5 миллиарда.
«Канье – наш самый важный партнер во всем мире. У нас очень, очень хорошие отношения. Мы с ним постоянно общаемся и очень гордимся этими отношениями», – рассказывал генеральный директор adidas Каспер Рорстед в августе-2022. По словам Канье, adidas предлагал выкупить его бренд за один миллиард долларов, при этом гонорары за 2023 год оцениваются в 500 миллионов.
Канье атакует adidas из-за потери контроля: выпустил обложку New York Times со смертью гендиректора и говорит о плагиате
Разногласия между Канье и руководством adidas – регулярная история. Уэст считает, что потерял контроль над обувью Yeezy, а важные решения по стратегии развития принимаются без его участия. Это коснулось Yeezy Day – ежегодный день выпуска новых моделей, который проводится с 2019 года в начале августа. Канье злился, что последний Yeezy Day не был согласован с ним: перевыпуск старых версий обуви, изменения в цветах и найм новых сотрудников прошли без одобрения.
Канье критиковал компанию за намеренный отход от технологий, что повлияло на удобство одной из моделей кроссовок: «Мы сделали эту обувь, эту вязаную беговую обувь. Я сказал им: «Это должна быть обувь для марафона». И это оказалось самыми неудобными Yeezy за всю историю – намеренно» [вероятно, Уэст говорил о модели кроссовок без шнурков YZY KNIT RNNR].
Другая претензия – копирование стиля и дизайна. Например, кроссовки adiFOM Q и шлепанцы Adilette 22 («поддельные Yeezy, сделанные самим adidas»), которые появились в 2022 году и не принадлежит Yeezy. «Никто не должен находиться в таком положении, когда люди могут украсть у них и сказать: «Мы просто платим тебе, чтобы ты заткнулся». Это разрушает инновации. Это уничтожает творчество. Это то, что уничтожило Николу Теслу».
В социальных сетях Канье персонально атаковал руководство adidas. В сентябре он опубликовал фейковую обложку газеты New York Times, в которой объявлено о смерти генерального директора adidas Каспера Рорстеда. По мнению Канье, старший вице-президент Даниэль Черри (перешел в adidas из DC Comics) – главный руководитель, который принимает решения без согласования. Так появился мем-постер в стиле Marvel, на котором Черри и Уэст изображены как соперники: на фоне – надпись Adidas Civil War и обувь, которая считается поддельной.