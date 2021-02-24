Канье Уэст выпускает новые кроссовки-хинкали (что?) Это Yeezy 451 за $200 очень-очень странной формы
В марте выйдет новая модель кроссовок бренда Канье Уэста – adidas Yeezy 451. Второе название – Cloud White («Белое облако»). Впервые Канье появился в этой модели еще в 2018-м на показе мод в Париже, пройдясь в них по лужам.
В прошлом году Канье опубликовал график выхода новых кроссовок, и все ждали Yeezy 451 в декабре, но в продаже они появятся только в марте 2021-го.
Шум конкретно вокруг этой модели начался из-за их меметичного вида. Уже после сливов концепта в интернет люди шутили, что кроссовки похожи на хинкали, вареники, бахилы и на Короля Ночи из «Игры престолов».
Yeezy 451 разрабатывал не сам Канье, а главный дизайнер бренда Стивен Смит. Задержка с выходом связана с тем, что он доделывал дизайн подошвы кроссовок. Белая громоздкая подошва – главная фишка Yeezy 451. Она как будто обхватывает весь кроссовок. Это самая длинная модель в истории бренда Yeezy. Точная цена пока неизвестна, но разные источники пишут о 200 долларах за пару.
Кроссовки сделали Канье миллиардером. Но сначала был неудачный опыт работы с Nike и многомиллионные долги
Канье Уэст – большой фанат кроссовок. Первые эскизы он рисовал еще на уроках в школе. А первые модели он реализовал еще в середине нулевых. Одна из самых громких работ Канье как сникер-дизайнера – именная модель для Jay-Z при участии Reebok. Еще Канье сотрудничал с Nike, но ему не нравился подход компании, которая считала его просто очередной звездой. И отказывалась давать ему отчисления от продаж из-за того, что он не спортсмен.
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Сотрудничество с adidas Канье начал в 2013-м. Тогда он объявил, что хочет быть Тупаком в мире кроссовок. Так появился культовый бренд Yeezy. И его первые кроссовки (YeezyBoost 750 с самой мощной амортизацией в истории adidas) были распроданы в Нью-Йорке за десять минут.
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Контракт Канье и adidas действует до 2026 года. Его бренд в 2019-м приносил 1,5 миллиардов долларов дохода. Это на половину меньше, чем у Air Jordan – бренда Майкла Джордана, на который Канье ориентировался в начале карьеры. Но капитализация у Yeezy идет намного быстрее. Канье объясняет успех Yeezy дефицитом: «Нужно создавать продукты в ограниченном количестве, чтобы не подорвать рынок».
А сам Канье полностью владеет брендом Yeezy и имеет 15% дохода с оптовых продаж (например, Nike платит Джордану чуть меньше 5%).
В 2020-м Forbes официально признал Канье Уэста миллиардером. За несколько лет до сотрудничества с adidas у Канье был долг в 53 миллиона и острый психоз на этом фоне. Сейчас Канье зарабатывает больше 150 миллионов в год. И основные деньги – это не музыка, а продажа кроссовок.