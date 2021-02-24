Канье Уэст выпускает новые кроссовки-хинкали (что?) Это Yeezy 451 за $200 очень-очень странной формы

В прошлом году Канье опубликовал график выхода новых кроссовок, и все ждали Yeezy 451 в декабре, но в продаже они появятся только в марте 2021-го.

Шум конкретно вокруг этой модели начался из-за их меметичного вида. Уже после сливов концепта в интернет люди шутили, что кроссовки похожи на хинкали, вареники, бахилы и на Короля Ночи из «Игры престолов».