Jay-Z − король всего: легенда хип-хопа, бизнесмен-миллиардер и муж Beyonce. Как, черт возьми, он это делает?

Весь путь Jay-Z – это история хип-хопа. Тусил с Notorious B.I.G, принес улицы в шоу-бизнес, влиял на Обаму

Jay-Z родился в идеальное время, в идеальном месте и в идеальных условиях – для того, чтобы стать рэпером. У него классическая хип-хоп-история: гетто, бедность, криминал, семейные проблемы. Главный город в истории жанра – Нью-Йорк. И лучшее время – начало 80-х: когда рэп, который мы сейчас знаем, только зарождался.

Тогда еще просто Шон Картер (его настоящее имя) − в эпицентре всей этой движухи: стрелял в родного брата, продавал наркотики, учился в одной школе с Notorious B.I.G. и Busta Rhymes. И с подросткового возраста увлекся хип-хопом – баттлился на улицах и оттачивал читку на школьных переменах.

В тусовке у него было прозвище Jazzy – через годы он сам изменит его на Jay-Z и долго будет менять написание: раздельно, через дефис, с двоеточием. Постепенно из уличных баттлов он перебирался на сцену (выступал на разогревах у знакомых рэперов) и в студии, где пока не записывался, а просто тусил.

Одно из первых и главных появлений Jay-Z в большом хип-хопе – куплет в треке Da Graveyard на альбоме Big L – Lifestylez ov da Poor & Dangerous (культовый рэп-альбом, голос улиц Нью-Йорка в то время).