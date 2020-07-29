J. Cole написал открытое письмо, где рэп и баскетбол – это горы, на которые он взбирается

J. Cole вдохновляется образом Леброна и не стал баскетболистом сам, потому что «рядом не было мужчины, который показал бы мне реальную игру»

В 2019-м сайт BET Hip Hop Awards подводил итоги года в нескольких номинациях: «Лирик года», «Лучший гостевой куплет», «Самый влиятельный трек» – везде победил J. Cole. На вручении «Грэмми» он же выиграл в категории «Лучшая рэп-песня» за трек A Lot, который вышел совместно с 21 Savage.

35-летний J. Cole выпустил пять студийных альбомов. Толчок для его развития дал Jay-Z. J. Cole стал первым, кто подписал контракт с его лейблом Roc Nation. С этим связана история: во время их первой встречи он прождал его два с половиной часа, а тот просто отказал. Тогда J. Cole не отчаялся и все-таки впечатлил Jay-Z новыми работами. Потому что в детстве, делая первый рэп в детской комнате, он вдохновлялся именно Jay-Z.

По карьере он сравнивал себя с Леброном Джеймсом, который во всем прогрессирует и доминирует: «Леброн делает все: может бросить, отдать пас, сделать проход и взять подбор. Так и я чувствую себя в музыке». Леброну тоже нравилось творчество J. Cole – в твиттере он упоминал его еще в 2010-м, а потом даже цитировал песни. В 2019-м Леброн писал, что J. Cole помогает людям и вдохновляет их.

J. Cole ссылался на Леброна в микстейпе The Warm Up. Они встречались на матчах «Лейкерс» в НБА: