J. Cole написал открытое письмо, где рэп и баскетбол – это горы, на которые он взбирается

Сам J. Cole с детства занимался баскетболом и даже мечтал о профессиональной карьере: «Я всегда любил баскетбол, но в детстве воспринимал себя лучше, чем был на самом деле. Рядом не нашлось мужчины, чтобы показать мне реальную игру. Мы с братом понимали, что просто играем в мяч. Потом я пошел в среднюю школу, где не было команды. Это меня отбросило».

Скоро у J. Cole выйдет новый альбом The Fall Off: «Пока даты релиза нет, я не тороплюсь, все еще заканчиваю». О работе над альбомом он рассказывал в твиттере еще в 2018-м, когда отвечал на вопрос фаната. Альбома все еще нет. Зато есть его открытое письмо на The Players' Tribune. Главная тема – пересечение баскетбола и рэпа в его жизни и мировоззрении.

Глава 1. «Две горы»

«Будучи подростком с яркими мечтами об игре в НБА, я дважды пережил уход из команды. В первый раз мое 14-летнее эго ответило: «Я знаю, что я лучше, чем несколько белых мальчиков, которые сделали это. Это какая-то фигня». Когда меня уволили в следующем году, мне нужна была отрезвляющая проверка реальностью. Она могла показать мне, что я явно не так хорош, как думал.