музыка
Поделиться:
Комментарии:
27
#музыка

Редакция «Гола» делится любимыми альбомами – через мем-флешмоб с Биллом Клинтоном 🎧

24 апреля, 14:11

В соцсетях разгоняется флешмоб с ретрофотографией Билла Клинтона, который сидит в наушниках с четырьмя пластинками. Суть: вы вставляете в эти четыре слота обложки любимых альбомов. Все легко сделать через сайт-генератор billclintonswag.com.

Это удобный и классный формат, чтобы делиться друг с другом музыкой.

Авторы и редакторы «Гола» показывают, что слушают и почему эти альбомы для них важны. 

Михаил Морозов – Muse, Oasis, Killers и Linkin Park

Muse – Origin Of Symmetry (2001)

Единственный альбом, по которому нет сомнений. С ним многое пережито и пройдено, он в любое время дня и ночи и под любую громкость мне зайдет. В свое время был куплен абсолютно наугад. Жутко осознавать, что в следующем году у него двадцатилетие. С другой стороны, здорово, что со мной он почти 20 лет. Ничего лучше него я уже никогда не услышу. Он всегда будет первым номером в любых моих рейтингах. 

Killers – Sam's Town (2006)

Каждый альбом может быть еще и ностальгией по чему-то. Этот – отчасти, но начало прошлого десятилетия (именно тогда, слишком поздно, эту группу я расслушал) было приятным временем. Killers – сильная группа, хотя нельзя сказать, что там выдающийся вокал или очень крутая музыка. Цепляют они скорее простотой. Ну и эмоциями – кто их улавливает, тот запоминает. Да и подходит этот альбом под любое твое состояние. Заодно – с парой треков вроде Bling и The Reasons Unknown связаны и какие-то личные переживания. 

Oasis – Definitely Maybe (1994)

Тут вообще стыдно осознавать, что я нормально расслушал эту вещь аж через 15 лет после ее выхода. В конце 2000-х кое-что уже воспринималось не очень современно. Это и есть британская классика 90-х: пиво, бей-беги лига, Oasis, Blur. Это уже позже будет бормотать Том Йорк и улетать в космос Мэтт Беллами, тогда же – было ясно, почему драйвом от Галлахеров в шедеврах вроде Live Forever и Supersonic можно было подпитываться бесконечно. Для меня лично этот альбом – еще и символ одинокого отдыха, который бывает крайне редко, но отлично помогает перезагрузиться. 

Linkin Park – Hybrid Theory (2000)

Четвертого кандидата выбирал совсем из других групп, так что тут неожиданный выбор. Но в плане цельности всего альбома, ценности каждого из треков, он все же чуть опережает конкурентов (они войдут в запасную четверку). Когда-то, смешно вспоминать, даже гордился, что одним из первых услышал эту группу в своем городе. Тогда уже осознавалось – их узнают многие, это не тупо рок и крики, нечто большее. Узнал вообще весь мир, потому что они здорово развились. А начиналось все с этого дикого драйва. Которого нет уже почти три года и больше не будет. 

Запасные: 

Muse – Hullabaloo
Travis – 12 Memories 
Mansun – Attack Of The Grey Lantern
Kosheen – Kokopelli 

Роман Абрамов – Синатра, ЯАVЬ, Red Hot Chili Peppers и М

ЯАVЬ – «ЯАVЬ» (2019)

Сайд-проект певицы Елки. Но если Елка – зефирный теплый поп для ротаций, то ЯАVЬ – это «нефть моей души». Мрачновато, темновато, но очень душевно. Про страхи и тревоги, про уязвимость и боязливую любовь, задумчивость и решительность. Очень стилевое звучание и атмосфера комнаты с выключенным светом, в которую проваливаешься каждый вечер. Очень женская музыка, которая понятна мужчинам (вместо слов – одна гиперссылка, скрип-скрип).  

Red Hot Chili Peppers – Iʼm with You (2011)

Главная группа жизни. Не любимая – главная. Как-то так вышло, что RCHP всегда рядом класса с восьмого, когда одноклассник продал бэушный самсунг и не удалил оттуда плейлист, собранный из кусков канала MTV. С тех пор менялись города, люди, взгляды и вкусы – RCHP не мешали и просто тихо стояли в углу души. «Iʼm with You» – один из их хороших альбомов. В топе именно он для поддержки. Потому что тут все: вокал и идеология Кидиса, драм Чада Смита, великий самоцельный бас Фли. Но впервые нет ключевого винта – гитариста Джона Фрушанте. Кто это такой и почему он разваленный гений, лучше всего объяснил сооснователь группы «макулатура» Константин Сперанский: 

«Хотел бы я петь так, как Скриптонит или Джон Фрушчанте – просто мычать под музыку, быть голой неряшливой эмоцией, но делать это мешает голова. Поэтому длинные строчки, которые мы тараторим без продыху, висят на нас, как допотопные доспехи».

Frank Sinatra – In the Wee Small Hours (1955)

Ты в дерьме. Молодость высыхает, глупые фанатки визжат о ком-то другом, голос пропадает, контракт заканчивается, любимые женщины терзаются и уходят, а по ночам в ящике стола так манит подаренный револьвер. Потом вроде все налаживается. Казино снова зовут с концертами, билеты продаются, новый лейбл дал тонкого аранжировщика, а киношники – «Оскар». Но внутри до сих пор мрачно. Собери всю свою грусть и выплюнь. Так появился In the Wee Small Hours – неожиданно меланхоличный и рефлексирующий альбом в дискографии вырезанного по трафарету и натертого до блеска коммерческого божка Фрэнка Синатры. С ним так всегда. Да, попсист и шаблонщик. Да, связан с мафией. Но, зараза, как же волшебно поет. 

М – «Меньше» (2017)

как говорит мой любимый рэпер.

Запасные:

Oasis – (Whatʼs the Story) Morning Glory?
Kid Cudi – Speedinʼ Bullet 2 Heaven 
Jorja Smith – Lost & Found
«Порнофильмы» – «В диапазоне между отчаянием и надеждой»

Валера Полевиков – Скриптонит, Земфира, J. Cole и Lana Del Rey

Скриптонит – «Дом с нормальными явлениями» (2015)

«Дом с нормальными» – это контингент, рядом и внутри которого я рос; сленг, на котором говорю; ситуации, в которые попадал. Это один из самых музыкально продуманных альбомов в истории рурэпа (одни только переходы чего стоят) и один из стилистически разноплановых – в нем намешаны классический хип-хоп, блюз, ньюскул, латинские мотивы, джаз, балладная музыка, рок из 70-х. Плюс голос – он полностью вшит в музыку и звучит как еще один инструмент.

В альбоме есть сюжет с концептом: герой возвращается домой в Павлодар и проживает один день, который олицетворяет его жизнь на тот момент. В меня, казахского русского, это попало с абсолютной точностью. Если кто-то не понимает, о чем читает Скрипи – окей, но я выкупаю все: сленг, переходы на казахский, каждый звук, зажевывание и, надеюсь, каждый контекст.

Lana Del Rey – Ultraviolence (2014)

Так вышло, что у меня не было ни детской, ни подростковой, ни любви юности. В детстве и подростковье увлечения и мысли были о другом. В юности уже захотелось – но не было той самой единственной.

И вот, когда мне было 17, вышел Ultraviolence. И – окутал любовью, пониманием, лаской и нежностью, заботой, красотой, хрупкой женственностью. Лана дала все, что мне было нужно духовно от женщины. Она пела как будто только для меня.

Слушаю альбом уже почти шесть лет – и мне не надоела ни одна песня. Это по-прежнему очень красиво и по-прежнему очень мое.

J.Cole – Forest Hills Drive (2014)

С детства качаю башкой под американский хип-хоп. Это и Нью-Йорк 90-х, и Эминем с Джей Зи, и Лил Вейн с Канье. В середине десятых дошло до идеальной формы, когда качевость, гениальные рифмы и смыслы соединились с мегакрутой музыкальностью – это Good kid m.A.A.d. city Кендрика Ламара и Forest Hlls Drive Джей Коула.

Но Джей Коул для меня все-таки чуть выше. Я могу слушать его лучший альбом в любом настроении, в любой ситуации и каждый день. Просто включаю рандомный трек – закрываю глаза и качаю башкой в рифмы.

Земфира – «Жить в твоей голове» (2013)

Лана Дель Рей – гладит голову, когда я лежу у нее на коленях. Земфира берет за руку и передает организму ток «я тебя понимаю».

Земфира – это абстрактный набор рефлексий и чувств. Поток сознания, объяснимый только ей самой. Но я почему-то все понимаю и, кажется, чувствую так же. Не знаю, как ей это удается.

Долго думал, какой альбом выбрать: первый («Земфира») или последний («Жить в твоей голове»). Принято, что молодая Земфира была ярче и точнее. Согласен. Но первый альбом идеален для меня 19-летнего. А последний – для 23-летнего, сегодняшнего: более спокойного, глубже погруженного в себя и что-то понявшего.

Запасные: 

Kendrick Lamar – Good kid m.A.A.d. city
dom!no – trюk
ЛСП – Magic City
Земфира – «Земфира»

Илья Егоров – Eminem, Oxxxymiron, Noize MC и The Neighbourhood

Noize MC – «Новый альбом» (2012)

Преступно сообщаю, что плотно полюбил Нойза лишь в 2017-м – спасибо жене, сводившей меня на концерт (Полный. Отрыв. Башки). С тех пор – переслушанные на несколько раз альбомы, десятки песен на айфоне, сотни строк песен, которые в моей голове уложились лучше правил русского языка.

На фоточке с Клинтоном обложка «Нового альбома» – типа мне особенно нравится этот альбом. Но это вранье, я люблю всего Нойза: раннего, позднего, его разрывные треки, лиричные-последние, его синглы с Монеточкой, короткие альбомы, знаменитую аудиокнигу про Орфея и Эвредику.

Oxxxymiron – «Горгород» (2015)

Этот белый, что читает, как черный, навсегда запал в мое сердечко. Гнойный вынес «Горгород» на баттле, но я искренне считаю: на данный момент это лучший альбом под авторством Окси.

Надеюсь, через пару лет в соцсетях напишу так же о новом альбоме (он же появится, да?).

The Neighbourhood – «Wiped Out!» (2015)

У меня нет истории или мыслей про The Neighbourhood. Тот момент, когда просто любишь песни и музыку группы и искренне кайфуешь от этого.

Eminem – «Curtain Call» (2005)

Как бывший спортсмен (пловец), ответственно заявляю: треки Эма идеально расслабляют, собирают и мотивируют перед соревнованиями (в моем случае – перед заплывами).

Запасные: 

Kasabian – West Ryder Pauper Lunatic Asylum
Artic Monkeys – AM

Николай Живоглядов – Rammstein, Pain, «Многоточие» и Oxxxymiron

Rammstein – Mutter (2001)

Папа генетически заразил меня роком и металом, но я нашел в этом любимый слот – индастриал-метал. Mutter – это про хиты, хотя главный для меня трек Engel вышел за четыре года до выхода этого альбома.

Pain – Nothing Remains The Same (2002)

Продолжение моего фанатизма к жанру. Главный трек с альбома – Shut Your Mouth со стартовым проигрышем, по которому все узнают Pain. Но битловская Eleanor Rigby под гитарные риффы западает сильнее.

Многоточие – «Жизнь и свобода» (2001)

«То, ради чего стоит быть в этом мире, через боль переступая – это жизнь и свобода». Рэп-классика, на которой рос мой старший брат. Уличная философия и лирика далека от меня по содержанию, но близка по звучанию, состоянию и смыслу.

Oxxxymiron – «Горгород» (2015)

Щелкнуло при первом же прослушивании. Да, мейнстрим, но ставший для меня классикой.

Запасные:

Metallica – Metallica
Animal ДжаZ – «Шаг вдох»
ЛСП – Tragic City
ATL – «Лимб»

Александр Плеханов – 25/17, Нуки, Animal ДжаZ и Linkin Park

Animal ДжаZ – «Шаг Вдох» (2007)

Красовицкий ругается, что группу называют беззубой альтернативой. С этим не согласен – зубастые отсылки в текстах все равно есть. Только в переживаниях о политике, войне и взглядах на мир все равно выделяется чувственная лирика. Когда видим жесть, слушаем популярные «Чувства» (лучше вместе с O.TORVALD). Когда где-то внутри ловим душевную волну, сразу прыгаем куда-нибудь в 2007-й. И думаем дважды перед любым решением.

Linkin Park – Living Things (2012)

Внутренний мир, мысли, ошибки и сожаления – там заложено вообще все. Альбом отличается по звучанию от того, что выходило у группы до этого. Meteora популярнее и лучше подходит для восприятия ее творчества. Living Things помогает понять себя самим авторам и их слушателям. Второй вариант интереснее, поэтому передаю привет себе 15-летнему.

25/17 – «Русский подорожник» (2014)

Всех подлечим русским подорожником, даже в горьком тумане.

«На ржавом ключе выбит древний знак.
Где сердце твое – там твоя казна.
Кто знал – тот знал.
Погас огонь, молчит приют,
И только ангелы поют,
В последний раз».

Нуки – «Волки смотрят в лес» (2020)

Влюбился в этот альбом из-за концертного отрыва: футболка насквозь, плохие мысли в заднице, проблемы забыты хотя бы на вечер. Каждый найдет в песнях свой смысл, но одну интеграцию прочувствуют все. Клип на «Страну»: бомбизм от Даши, включение Котлярова из «Порнофильмов», актуальные зарисовки из нашей действительности. Поскорее взрослеем и осматриваемся.

 

Пишите в комментах свои любимые альбомы – давайте говорить о музыке

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Лучшие тексты «Гола»
Комментарии (27)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Rustem Semenov
26 апреля, 21:13

50 cent - “Get rich or die trying”. Стиль и вайб, неповторимый голос. Кумир Скрипи.

The Game - “Documentary”. Ответ на вопрос «что такое уэст сайд?».

Eminem - “The Slim Shady LP”. Душа Шейди, не торчок, не троль, а душевный, злой, голодный и отчаявшийся пацан.

J. Cole - “Born Sinner” / “Cole World: The Sideline Story”. 10/10

Travis Scott - “Birds in the Trap Sing McKnight”. Не хип-хоп, а композиторская работа.

Показать ответы
ответить
Роман Абрамов
27 апреля, 05:29

Привет. Если вам интересно пописать о музыке и поп-культуре, свяжитесь со мной в телеграме или по почте abra24@gol. Обсудим идеи и возможности

ответить
Kirill Zakharov
24 апреля, 16:24

Большой респект за Оазис! Лив форэва, ГОЛ!

Показать ответы
ответить
Роман Абрамов
24 апреля, 16:32

Литтл бай литтл 🥃

ответить
mirrleon
24 апреля, 14:48

О да, muse топ! 📢🎶

Дальше можно не читать 🤣

Показать ответы
ответить
Роман Абрамов
24 апреля, 14:51

Я muse раньше никогда не слышал, но в этот раз точно послушаю

ответить
Аслан
24 апреля, 14:56

One republic, Jah Khalib, The weekend, Ирина Кайратовна

Показать ответы
ответить
Роман Абрамов
24 апреля, 15:00

Сначала думал, что Ирина Кайратовна – какой-то прикол. Погуглил. Оказалось, прикол – но совсем не тот.


Казахи – всегда стиль 🐅

ответить
Аслан
24 апреля, 14:57

One republic, The weekend, Jah Khalib, Ирина Кайратовна

ответить
Юлия Овсянникова
24 апреля, 14:59

Очень классная идея!

Мне всегда сложно слушать музыку альбомами, никак не могу этому научиться.. Получается выделить отдельные любимые песни, но не альбом целиком(

Показать ответы
ответить
Роман Абрамов
24 апреля, 15:02

Согласен, в такое тяжеловато войти. Я пару лет себя специально дрессировал. Но оно того стоит – альбомно совсем другой опыт потребления, много интересного и нового находится вне заглавных песен

ответить
Roman Lisogor
24 апреля, 15:09

Грязь - "Сундук мертвеца". Metallica - "Master of puppets". Scorpions - "Sting in the tail". Gojira - "Magma". Rammstein - "Mutter". Nat King Cole - "Love". Ежжи.

ответить
Talgat Sarbasov
24 апреля, 15:19

Скриптонит - Дом с нормальными явлениями

M'Dee - Алматинский Джаз (Vol. 2)

Justin Timberlake - Future Sex/Love Sounds

TroyBoi - V!BEZ

Показать ответы
ответить
Freyk
24 апреля, 17:32

Джастин в мою подборку тоже попал, легендарная тема.

ответить
Djivan
24 апреля, 15:49

Doo-Wops & Hooligans - Bruno Mars

Hybrid Theory - Linkin Park

Post Traumatic - Mike Shinoda

The Marshall Mathers LP 2 - Eminem

LOVE IT ритм - Monatik

NASIR - NAS

Показать ответы
ответить
Djivan
24 апреля, 16:31

я думал очевидные вещи писать не нужно?🙄

ответить
Роман Абрамов
24 апреля, 15:58

Так. Где Джорджа?

ответить
Ha2way
27 апреля, 01:09

An Awesome Wave, Tourist history, Blurryface.

ответить
Asset Semenov
24 апреля, 17:30

Pink Floyd-The Dark Side of the Moon, AC/DC-Back in Black, Уитни Хьюстон-The Bodyguard, Meat Loaf-Bat Out of HellPink

ответить
Миша Богородцкий
24 апреля, 17:53

  Четыре моих любимых альбомов жанре "реп" на русском.   

1.  Ёп - ЛСП. Очень нравится этот исполнитель.  Отклик на личном уровне. 

2. Лимб - ATL.Любимейшое объединение из Чебоксар. Альбом своим неошаманским вайбом забрал мои уши на долго. 

3. Great Depression - Markul.Пучина с двойным дном и шикарным голосом как по мне. 

4. Гостиница космос - Mnogoznal.TRU стори и неповторимое исполнение.

Показать ответы
ответить
Роман Абрамов
25 апреля, 00:41

респект за mnogoznaal

ответить
Nikita_Korzhavin
24 апреля, 18:02

За последний год открыл для себя самое разное: Liquid Spirit (Gregory Porter), 44/876 (Sting & Shaggy) и ну и куда без альбома Game of Thrones (Ramin Djawadi)😎

ответить
Ольга
24 апреля, 20:42

Что-то молодежь редакции, судя по любимым альбомам, какое-то потерянное поколение

ответить
Айлана
24 апреля, 21:26

У Валерия оригинальный вкус! Отличная подборка, особенно люблю J Cole🥰🥰🥰🥰🥰

ответить
Александра
25 апреля, 10:21

Joji - BALLADS 1 за атмосферу, текста и непередаваемое чувство при прослушивании

Alvvays - Alvvays если бы я была музыкой, то была бы этим альбомом

Frank Ocean - Channel Orange потому что любовь к Френку началась с этого альбома

и пусть будет Хаски - Любимые песни (воображаемых) людей


Заставили задуматься и улыбнуться при прочтении статьи) Приятно видеть в вашей подборке Оазис и LP. Скрип 🇰🇿

Показать ответы
ответить
Роман Абрамов
25 апреля, 13:09

Про Alvvays никогда раньше не слышал. Попробовал по вашему совету. Интересные

ответить
Мария Соколова
24 апреля, 14:47

Оригинальная подборка. Солидарна с Александром Плехановым: у Animal Jazz отличный альбом.


P.S. Егоров у вас, похоже, самый стереотипный.

ответить
Все теги
#музыка