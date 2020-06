Редакция «Гола» делится любимыми альбомами – через мем-флешмоб с Биллом Клинтоном 🎧

Rammstein – Mutter (2001)

Папа генетически заразил меня роком и металом, но я нашел в этом любимый слот – индастриал-метал. Mutter – это про хиты, хотя главный для меня трек Engel вышел за четыре года до выхода этого альбома.

Pain – Nothing Remains The Same (2002)

Продолжение моего фанатизма к жанру. Главный трек с альбома – Shut Your Mouth со стартовым проигрышем, по которому все узнают Pain. Но битловская Eleanor Rigby под гитарные риффы западает сильнее.

Многоточие – «Жизнь и свобода» (2001)

«То, ради чего стоит быть в этом мире, через боль переступая – это жизнь и свобода». Рэп-классика, на которой рос мой старший брат. Уличная философия и лирика далека от меня по содержанию, но близка по звучанию, состоянию и смыслу.

Oxxxymiron – «Горгород» (2015)

Щелкнуло при первом же прослушивании. Да, мейнстрим, но ставший для меня классикой.

Запасные:

Metallica – Metallica

Animal ДжаZ – «Шаг вдох»

ЛСП – Tragic City

ATL – «Лимб»

Александр Плеханов – 25/17, Нуки, Animal ДжаZ и Linkin Park