Редакция «Гола» делится любимыми альбомами – через мем-флешмоб с Биллом Клинтоном 🎧
В соцсетях разгоняется флешмоб с ретрофотографией Билла Клинтона, который сидит в наушниках с четырьмя пластинками. Суть: вы вставляете в эти четыре слота обложки любимых альбомов. Все легко сделать через сайт-генератор billclintonswag.com.
Это удобный и классный формат, чтобы делиться друг с другом музыкой.
Авторы и редакторы «Гола» показывают, что слушают и почему эти альбомы для них важны.
Михаил Морозов – Muse, Oasis, Killers и Linkin Park
Muse – Origin Of Symmetry (2001)
Единственный альбом, по которому нет сомнений. С ним многое пережито и пройдено, он в любое время дня и ночи и под любую громкость мне зайдет. В свое время был куплен абсолютно наугад. Жутко осознавать, что в следующем году у него двадцатилетие. С другой стороны, здорово, что со мной он почти 20 лет. Ничего лучше него я уже никогда не услышу. Он всегда будет первым номером в любых моих рейтингах.
Killers – Sam's Town (2006)
Каждый альбом может быть еще и ностальгией по чему-то. Этот – отчасти, но начало прошлого десятилетия (именно тогда, слишком поздно, эту группу я расслушал) было приятным временем. Killers – сильная группа, хотя нельзя сказать, что там выдающийся вокал или очень крутая музыка. Цепляют они скорее простотой. Ну и эмоциями – кто их улавливает, тот запоминает. Да и подходит этот альбом под любое твое состояние. Заодно – с парой треков вроде Bling и The Reasons Unknown связаны и какие-то личные переживания.
Oasis – Definitely Maybe (1994)
Тут вообще стыдно осознавать, что я нормально расслушал эту вещь аж через 15 лет после ее выхода. В конце 2000-х кое-что уже воспринималось не очень современно. Это и есть британская классика 90-х: пиво, бей-беги лига, Oasis, Blur. Это уже позже будет бормотать Том Йорк и улетать в космос Мэтт Беллами, тогда же – было ясно, почему драйвом от Галлахеров в шедеврах вроде Live Forever и Supersonic можно было подпитываться бесконечно. Для меня лично этот альбом – еще и символ одинокого отдыха, который бывает крайне редко, но отлично помогает перезагрузиться.
Linkin Park – Hybrid Theory (2000)
Четвертого кандидата выбирал совсем из других групп, так что тут неожиданный выбор. Но в плане цельности всего альбома, ценности каждого из треков, он все же чуть опережает конкурентов (они войдут в запасную четверку). Когда-то, смешно вспоминать, даже гордился, что одним из первых услышал эту группу в своем городе. Тогда уже осознавалось – их узнают многие, это не тупо рок и крики, нечто большее. Узнал вообще весь мир, потому что они здорово развились. А начиналось все с этого дикого драйва. Которого нет уже почти три года и больше не будет.
Запасные:
Muse – Hullabaloo
Travis – 12 Memories
Mansun – Attack Of The Grey Lantern
Kosheen – Kokopelli
Роман Абрамов – Синатра, ЯАVЬ, Red Hot Chili Peppers и М
ЯАVЬ – «ЯАVЬ» (2019)
Сайд-проект певицы Елки. Но если Елка – зефирный теплый поп для ротаций, то ЯАVЬ – это «нефть моей души». Мрачновато, темновато, но очень душевно. Про страхи и тревоги, про уязвимость и боязливую любовь, задумчивость и решительность. Очень стилевое звучание и атмосфера комнаты с выключенным светом, в которую проваливаешься каждый вечер. Очень женская музыка, которая понятна мужчинам (вместо слов – одна гиперссылка, скрип-скрип).
Red Hot Chili Peppers – Iʼm with You (2011)
Главная группа жизни. Не любимая – главная. Как-то так вышло, что RCHP всегда рядом класса с восьмого, когда одноклассник продал бэушный самсунг и не удалил оттуда плейлист, собранный из кусков канала MTV. С тех пор менялись города, люди, взгляды и вкусы – RCHP не мешали и просто тихо стояли в углу души. «Iʼm with You» – один из их хороших альбомов. В топе именно он для поддержки. Потому что тут все: вокал и идеология Кидиса, драм Чада Смита, великий самоцельный бас Фли. Но впервые нет ключевого винта – гитариста Джона Фрушанте. Кто это такой и почему он разваленный гений, лучше всего объяснил сооснователь группы «макулатура» Константин Сперанский:
«Хотел бы я петь так, как Скриптонит или Джон Фрушчанте – просто мычать под музыку, быть голой неряшливой эмоцией, но делать это мешает голова. Поэтому длинные строчки, которые мы тараторим без продыху, висят на нас, как допотопные доспехи».
Frank Sinatra – In the Wee Small Hours (1955)
Ты в дерьме. Молодость высыхает, глупые фанатки визжат о ком-то другом, голос пропадает, контракт заканчивается, любимые женщины терзаются и уходят, а по ночам в ящике стола так манит подаренный револьвер. Потом вроде все налаживается. Казино снова зовут с концертами, билеты продаются, новый лейбл дал тонкого аранжировщика, а киношники – «Оскар». Но внутри до сих пор мрачно. Собери всю свою грусть и выплюнь. Так появился In the Wee Small Hours – неожиданно меланхоличный и рефлексирующий альбом в дискографии вырезанного по трафарету и натертого до блеска коммерческого божка Фрэнка Синатры. С ним так всегда. Да, попсист и шаблонщик. Да, связан с мафией. Но, зараза, как же волшебно поет.
М – «Меньше» (2017)
как говорит мой любимый рэпер.
Запасные:
Oasis – (Whatʼs the Story) Morning Glory?
Kid Cudi – Speedinʼ Bullet 2 Heaven
Jorja Smith – Lost & Found
«Порнофильмы» – «В диапазоне между отчаянием и надеждой»
Валера Полевиков – Скриптонит, Земфира, J. Cole и Lana Del Rey
Скриптонит – «Дом с нормальными явлениями» (2015)
«Дом с нормальными» – это контингент, рядом и внутри которого я рос; сленг, на котором говорю; ситуации, в которые попадал. Это один из самых музыкально продуманных альбомов в истории рурэпа (одни только переходы чего стоят) и один из стилистически разноплановых – в нем намешаны классический хип-хоп, блюз, ньюскул, латинские мотивы, джаз, балладная музыка, рок из 70-х. Плюс голос – он полностью вшит в музыку и звучит как еще один инструмент.
В альбоме есть сюжет с концептом: герой возвращается домой в Павлодар и проживает один день, который олицетворяет его жизнь на тот момент. В меня, казахского русского, это попало с абсолютной точностью. Если кто-то не понимает, о чем читает Скрипи – окей, но я выкупаю все: сленг, переходы на казахский, каждый звук, зажевывание и, надеюсь, каждый контекст.
Lana Del Rey – Ultraviolence (2014)
Так вышло, что у меня не было ни детской, ни подростковой, ни любви юности. В детстве и подростковье увлечения и мысли были о другом. В юности уже захотелось – но не было той самой единственной.
И вот, когда мне было 17, вышел Ultraviolence. И – окутал любовью, пониманием, лаской и нежностью, заботой, красотой, хрупкой женственностью. Лана дала все, что мне было нужно духовно от женщины. Она пела как будто только для меня.
Слушаю альбом уже почти шесть лет – и мне не надоела ни одна песня. Это по-прежнему очень красиво и по-прежнему очень мое.
J.Cole – Forest Hills Drive (2014)
С детства качаю башкой под американский хип-хоп. Это и Нью-Йорк 90-х, и Эминем с Джей Зи, и Лил Вейн с Канье. В середине десятых дошло до идеальной формы, когда качевость, гениальные рифмы и смыслы соединились с мегакрутой музыкальностью – это Good kid m.A.A.d. city Кендрика Ламара и Forest Hlls Drive Джей Коула.
Но Джей Коул для меня все-таки чуть выше. Я могу слушать его лучший альбом в любом настроении, в любой ситуации и каждый день. Просто включаю рандомный трек – закрываю глаза и качаю башкой в рифмы.
Земфира – «Жить в твоей голове» (2013)
Лана Дель Рей – гладит голову, когда я лежу у нее на коленях. Земфира берет за руку и передает организму ток «я тебя понимаю».
Земфира – это абстрактный набор рефлексий и чувств. Поток сознания, объяснимый только ей самой. Но я почему-то все понимаю и, кажется, чувствую так же. Не знаю, как ей это удается.
Долго думал, какой альбом выбрать: первый («Земфира») или последний («Жить в твоей голове»). Принято, что молодая Земфира была ярче и точнее. Согласен. Но первый альбом идеален для меня 19-летнего. А последний – для 23-летнего, сегодняшнего: более спокойного, глубже погруженного в себя и что-то понявшего.
Запасные:
Kendrick Lamar – Good kid m.A.A.d. city
dom!no – trюk
ЛСП – Magic City
Земфира – «Земфира»
Илья Егоров – Eminem, Oxxxymiron, Noize MC и The Neighbourhood
Noize MC – «Новый альбом» (2012)
Преступно сообщаю, что плотно полюбил Нойза лишь в 2017-м – спасибо жене, сводившей меня на концерт (Полный. Отрыв. Башки). С тех пор – переслушанные на несколько раз альбомы, десятки песен на айфоне, сотни строк песен, которые в моей голове уложились лучше правил русского языка.
На фоточке с Клинтоном обложка «Нового альбома» – типа мне особенно нравится этот альбом. Но это вранье, я люблю всего Нойза: раннего, позднего, его разрывные треки, лиричные-последние, его синглы с Монеточкой, короткие альбомы, знаменитую аудиокнигу про Орфея и Эвредику.
Oxxxymiron – «Горгород» (2015)
Этот белый, что читает, как черный, навсегда запал в мое сердечко. Гнойный вынес «Горгород» на баттле, но я искренне считаю: на данный момент это лучший альбом под авторством Окси.
Надеюсь, через пару лет в соцсетях напишу так же о новом альбоме (он же появится, да?).
The Neighbourhood – «Wiped Out!» (2015)
У меня нет истории или мыслей про The Neighbourhood. Тот момент, когда просто любишь песни и музыку группы и искренне кайфуешь от этого.
Eminem – «Curtain Call» (2005)
Как бывший спортсмен (пловец), ответственно заявляю: треки Эма идеально расслабляют, собирают и мотивируют перед соревнованиями (в моем случае – перед заплывами).
Запасные:
Kasabian – West Ryder Pauper Lunatic Asylum
Artic Monkeys – AM
Николай Живоглядов – Rammstein, Pain, «Многоточие» и Oxxxymiron
Rammstein – Mutter (2001)
Папа генетически заразил меня роком и металом, но я нашел в этом любимый слот – индастриал-метал. Mutter – это про хиты, хотя главный для меня трек Engel вышел за четыре года до выхода этого альбома.
Pain – Nothing Remains The Same (2002)
Продолжение моего фанатизма к жанру. Главный трек с альбома – Shut Your Mouth со стартовым проигрышем, по которому все узнают Pain. Но битловская Eleanor Rigby под гитарные риффы западает сильнее.
Многоточие – «Жизнь и свобода» (2001)
«То, ради чего стоит быть в этом мире, через боль переступая – это жизнь и свобода». Рэп-классика, на которой рос мой старший брат. Уличная философия и лирика далека от меня по содержанию, но близка по звучанию, состоянию и смыслу.
Oxxxymiron – «Горгород» (2015)
Щелкнуло при первом же прослушивании. Да, мейнстрим, но ставший для меня классикой.
Запасные:
Metallica – Metallica
Animal ДжаZ – «Шаг вдох»
ЛСП – Tragic City
ATL – «Лимб»
Александр Плеханов – 25/17, Нуки, Animal ДжаZ и Linkin Park
Animal ДжаZ – «Шаг Вдох» (2007)
Красовицкий ругается, что группу называют беззубой альтернативой. С этим не согласен – зубастые отсылки в текстах все равно есть. Только в переживаниях о политике, войне и взглядах на мир все равно выделяется чувственная лирика. Когда видим жесть, слушаем популярные «Чувства» (лучше вместе с O.TORVALD). Когда где-то внутри ловим душевную волну, сразу прыгаем куда-нибудь в 2007-й. И думаем дважды перед любым решением.
Linkin Park – Living Things (2012)
Внутренний мир, мысли, ошибки и сожаления – там заложено вообще все. Альбом отличается по звучанию от того, что выходило у группы до этого. Meteora популярнее и лучше подходит для восприятия ее творчества. Living Things помогает понять себя самим авторам и их слушателям. Второй вариант интереснее, поэтому передаю привет себе 15-летнему.
25/17 – «Русский подорожник» (2014)
Всех подлечим русским подорожником, даже в горьком тумане.
«На ржавом ключе выбит древний знак.
Где сердце твое – там твоя казна.
Кто знал – тот знал.
Погас огонь, молчит приют,
И только ангелы поют,
В последний раз».
Нуки – «Волки смотрят в лес» (2020)
Влюбился в этот альбом из-за концертного отрыва: футболка насквозь, плохие мысли в заднице, проблемы забыты хотя бы на вечер. Каждый найдет в песнях свой смысл, но одну интеграцию прочувствуют все. Клип на «Страну»: бомбизм от Даши, включение Котлярова из «Порнофильмов», актуальные зарисовки из нашей действительности. Поскорее взрослеем и осматриваемся.
Пишите в комментах свои любимые альбомы – давайте говорить о музыке
50 cent - “Get rich or die trying”. Стиль и вайб, неповторимый голос. Кумир Скрипи.
The Game - “Documentary”. Ответ на вопрос «что такое уэст сайд?».
Eminem - “The Slim Shady LP”. Душа Шейди, не торчок, не троль, а душевный, злой, голодный и отчаявшийся пацан.
J. Cole - “Born Sinner” / “Cole World: The Sideline Story”. 10/10
Travis Scott - “Birds in the Trap Sing McKnight”. Не хип-хоп, а композиторская работа.
Четыре моих любимых альбомов жанре "реп" на русском.
1. Ёп - ЛСП. Очень нравится этот исполнитель. Отклик на личном уровне.
2. Лимб - ATL.Любимейшое объединение из Чебоксар. Альбом своим неошаманским вайбом забрал мои уши на долго.
3. Great Depression - Markul.Пучина с двойным дном и шикарным голосом как по мне.
4. Гостиница космос - Mnogoznal.TRU стори и неповторимое исполнение.
Joji - BALLADS 1 за атмосферу, текста и непередаваемое чувство при прослушивании
Alvvays - Alvvays если бы я была музыкой, то была бы этим альбомом
Frank Ocean - Channel Orange потому что любовь к Френку началась с этого альбома
и пусть будет Хаски - Любимые песни (воображаемых) людей
Заставили задуматься и улыбнуться при прочтении статьи) Приятно видеть в вашей подборке Оазис и LP. Скрип 🇰🇿