Редакция «Гола» делится любимыми альбомами – через мем-флешмоб с Биллом Клинтоном 🎧

Скриптонит – «Дом с нормальными явлениями» (2015)

«Дом с нормальными» – это контингент, рядом и внутри которого я рос; сленг, на котором говорю; ситуации, в которые попадал. Это один из самых музыкально продуманных альбомов в истории рурэпа (одни только переходы чего стоят) и один из стилистически разноплановых – в нем намешаны классический хип-хоп, блюз, ньюскул, латинские мотивы, джаз, балладная музыка, рок из 70-х. Плюс голос – он полностью вшит в музыку и звучит как еще один инструмент.

В альбоме есть сюжет с концептом: герой возвращается домой в Павлодар и проживает один день, который олицетворяет его жизнь на тот момент. В меня, казахского русского, это попало с абсолютной точностью. Если кто-то не понимает, о чем читает Скрипи – окей, но я выкупаю все: сленг, переходы на казахский, каждый звук, зажевывание и, надеюсь, каждый контекст.

Lana Del Rey – Ultraviolence (2014)

Так вышло, что у меня не было ни детской, ни подростковой, ни любви юности. В детстве и подростковье увлечения и мысли были о другом. В юности уже захотелось – но не было той самой единственной.

И вот, когда мне было 17, вышел Ultraviolence. И – окутал любовью, пониманием, лаской и нежностью, заботой, красотой, хрупкой женственностью. Лана дала все, что мне было нужно духовно от женщины. Она пела как будто только для меня.

Слушаю альбом уже почти шесть лет – и мне не надоела ни одна песня. Это по-прежнему очень красиво и по-прежнему очень мое.

J.Cole – Forest Hills Drive (2014)

С детства качаю башкой под американский хип-хоп. Это и Нью-Йорк 90-х, и Эминем с Джей Зи, и Лил Вейн с Канье. В середине десятых дошло до идеальной формы, когда качевость, гениальные рифмы и смыслы соединились с мегакрутой музыкальностью – это Good kid m.A.A.d. city Кендрика Ламара и Forest Hlls Drive Джей Коула.

Но Джей Коул для меня все-таки чуть выше. Я могу слушать его лучший альбом в любом настроении, в любой ситуации и каждый день. Просто включаю рандомный трек – закрываю глаза и качаю башкой в рифмы.

Земфира – «Жить в твоей голове» (2013)

Лана Дель Рей – гладит голову, когда я лежу у нее на коленях. Земфира берет за руку и передает организму ток «я тебя понимаю».

Земфира – это абстрактный набор рефлексий и чувств. Поток сознания, объяснимый только ей самой. Но я почему-то все понимаю и, кажется, чувствую так же. Не знаю, как ей это удается.

Долго думал, какой альбом выбрать: первый («Земфира») или последний («Жить в твоей голове»). Принято, что молодая Земфира была ярче и точнее. Согласен. Но первый альбом идеален для меня 19-летнего. А последний – для 23-летнего, сегодняшнего: более спокойного, глубже погруженного в себя и что-то понявшего.

Запасные:

Kendrick Lamar – Good kid m.A.A.d. city

dom!no – trюk

ЛСП – Magic City

Земфира – «Земфира»

Илья Егоров – Eminem, Oxxxymiron, Noize MC и The Neighbourhood