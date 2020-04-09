Мы сделали «Гол», потому что устали от обычных спортивных медиа. Все эти ленты новостей со слухами, инсайдами и пустыми цитатами, сложная верстка, плохой стиль. Шелуха. Спорт − это про сюжеты и часть поп-культуры. Вытаскивать необычное, разбираться, познавать через него мир вокруг − кайф.

Базово весь контент «Гола» делится на два потока: привязанный к конкретным событиям и вечный.

Первый − работа со свежей информацией. То есть когда что-то случилось, и мы это препарируем. Иногда просто удобно пересказываем, иногда разбираем сложные куски, иногда рассказываем прикольную историю по мотивам, иногда − смотрим на тему с другого края. Все − чтобы лучше понимать реальность, на которую мы каждый день глядим вживую или через экран смартфона.

Второй − то же самое, но без рамок времени. Истории, персонажи или вопросы, которые интересны вне новостной суеты. Их можно почитать и сегодня, и через месяц, и через год.

Эта подборка − лучшие тексты «Гола» как раз вне сроков годности. Поэтому тут в основном не привязанные к инфоповодам темы. На первом потоке редакция тоже умеет делать хорошо − читай нас каждый день и все поймешь.