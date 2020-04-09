Лучшие тексты «Гола»
Мы сделали «Гол», потому что устали от обычных спортивных медиа. Все эти ленты новостей со слухами, инсайдами и пустыми цитатами, сложная верстка, плохой стиль. Шелуха. Спорт − это про сюжеты и часть поп-культуры. Вытаскивать необычное, разбираться, познавать через него мир вокруг − кайф.
Базово весь контент «Гола» делится на два потока: привязанный к конкретным событиям и вечный.
Первый − работа со свежей информацией. То есть когда что-то случилось, и мы это препарируем. Иногда просто удобно пересказываем, иногда разбираем сложные куски, иногда рассказываем прикольную историю по мотивам, иногда − смотрим на тему с другого края. Все − чтобы лучше понимать реальность, на которую мы каждый день глядим вживую или через экран смартфона.
Второй − то же самое, но без рамок времени. Истории, персонажи или вопросы, которые интересны вне новостной суеты. Их можно почитать и сегодня, и через месяц, и через год.
Эта подборка − лучшие тексты «Гола» как раз вне сроков годности. Поэтому тут в основном не привязанные к инфоповодам темы. На первом потоке редакция тоже умеет делать хорошо − читай нас каждый день и все поймешь.
Интервью
● «Спартак» – секта? Отвечают игроки, фанаты и журналисты
● Почему русские команды проваливают еврокубки и как сделать их умнее. Рассказывает единственный тренер-аналитик РПЛ
● «Был бы выбор, послал бы все в жопу и тренировал». Гамула − о ютубе, кредитах, жизни без работы и молодости в 60 лет
● Русский в Шаолине. Как жить в школе при монастыре, постигать кунг-фу − и открывать новый мир
● Как изнутри устроена игра «Что? Где? Когда?» на Первом канале. Рассказывает босс футбольного клуба, который там играет
● «День без футбола − раз в месяц». Как устроена жизнь главного тактика России
● Быть комментатором в 23 года
● Интервью с Василием Уткиным – о том, что читать и смотреть, чтобы быть Василием Уткиным
● Владимир Маслаченко − эпоха спорта и телевидения. В рассказах тех, с кем он работал и жил
● Жить в Кургане и болеть за «Эйбар». Через 5000 км − дружба с клубом, интервью европейским медиа, запуск официального фан-клуба
● Большое интервью с Кириленко. Зачем он стал президентом? Что не так с русским баскетболом? Почему дети в США, а он − тут?
● Как выучить восемь языков и везде жить без переводчика. Рассказывает лучший полиглот русского футбола
● Мусэрский уехал в Японию и рассказал нам о другом мире: люди разуваются на стадионах, всю еду контролирует правительство, зарплата растет за возраст
● Родиться в Азербайджане, жить в Коми, любить Турцию, работать на русском ТВ. Самый мультикультурный комментатор страны
● Вырасти среди буддизма, быть православным, жить в степном селе. Интервью о том, какой еще бывает Россия
● Синяки, ночные смены, Лондон. Каково это – сняться в фильме Козловского
Разборы, исследования и ответы на вопросы
● Почему Италия – центр Европы по заражению коронавирусом
● Пожалуйста, оценивайте силу команд с показателем xG. Это не для задротов − тут есть реальный смысл
● Как и почему разбился вертолет Кобе. Разбор деталей крушения
● Как грамотно писать важные слова. Какого рода ВАР? Перформанс – точно нужна вторая «р»? Сейв или сэйв?
● Сын Есенина писал на фронте стихи о «Спартаке», ходил на стадион с Шостаковичем и перевернул журналистику – так он спасся от тени нелюбящего отца
● Удары головой вредят здоровью футболистов – деменция, нарушение памяти, приступы боли. Это причина для возможной революции правил
● Секреты лучшего пловца в истории. 12000 калорий в день, по шесть часов в бассейне, лечение депрессии, треки Эминема
● Как правильно писать: Формула 1 или Формула-1? С кавычками или без? Что вообще значат это слово и эта цифра?
● Большой разбор о премии «Золотой мяч». Сколько все это стоит? Почему голосование всегда спорное? Кто все это придумал?
● У Румынии, Андорры и Молдавии очень (очень!) похожие флаги. Как их быстро различать?
● Откуда в хоккее драки и почему вообще это нормально? Ответ − в истории, хитростях менеджеров и судьбах громил
● Марибору – 10 лет. Почему это самое болезненное поражение в истории сборной
● Откуда у спортсменов болезни сердца? Кто виноват в смертях? Как защититься?
● Монобровь Энтони Дэвиса – не прикол, а великий образ. Через нее он зарабатывает, наполняет поп-культуру, меняет мир
● Почему футболисты выходят на поле с детьми? Как на этом зарабатывают? Причем тут McDonald’s?
● Тут разрушаются наши мифы о тактике и статистике. Километры пусты, владение мячом не гарантия, удары, сейвы, схемы − все обман
● Левандовски так хорош, потому что выстроил идеальное тело: мотивация, качалка и кикбоксинг по выходным, отказ от сладкого и молока
● Тренер Черчесов – этическая дилемма о методах и результате
● Секреты произношения испанских фамилий. Хави – это Шави, Касильяс – Касийяс, а Вилья вообще – Бийя
● Подсчитали все пиджаки Кононова! Он надевал их чаще, чем «Спартак» побеждал
● Transfermarkt − главный футбольный сайт мира. Кто владелец? Как они считают цены? Почему им все верят?
● Сломанные уши в ММА – это боль, статус, культура. Их восстанавливают хлебным мякишем или делают специально как знак
● Секрет Златана − единоборства. В детстве они спасали от мрака вокруг, затем − дали тело и те самые голы
● Хабиб связан с Украиной: выиграл там первые бои, ему пять раз отказывали в гражданстве, хочет в Полтаве спорткомплекс
● Аж 14 примеров, когда Федун говорит одно, но делает – противоположное
● Тело Месси как секрет успеха. Особая длина шага, диета без сахара и мяса, тренировки с минимумом качалки
● Лебедев выходил на ринг в тельняшке и берете ВДВ, но даже не служил. Десантники одобряют
● Главный футбольный инстаграм планеты: он важнее любого издания, попасть туда хотят топ-игроки. Теперь с ним дружит РПЛ (да-да)
● Русский баскетбол − это ЦСКА. Но даже у него есть проблемы (например, зрители). Мы все исследовали
● Правда, что кенийцы лучшие в беге из-за генетики? Отвечают ученые, экономика и биографии чемпионов
● Фишка Африки – европейские тренеры, которые гастролируют там по всем странам
● Почему в Кубке Южной Америки играют то Мексика и США, то азиатские страны? Это разве нормально?
● Как часто в России умирают футбольные клубы
● Удары головой – суперсила Роналду. Прыгает выше баскетболистов и за тренировку поднимает вес с 16 автомобилей
● Влияние Салаха снижает уровень исламофобии: краткий (и понятный) пересказ научного исследования
● Даже спустя 22 года мы не понимаем, как Роберто Карлос забил тот гол Франции. Но физики все объяснили
● Жвачка Фергюсона – часть культуры. На eBay ее продают за полмиллиона, а в Иране посвящают спектакль
● Неймар – маньяк причесок: носит любые стрижки, запрещает трогать волосы, платит одному стилисту 2000 евро в месяц
● Пора разобраться со слухами, что Месси − теневой президент. Влияет на трансферы и сам выбирает состав
Истории
● Тайсон Фьюри – это шоу крайностей. От депрессии, психоза, наркотиков. До успеха, заедаемого беконом
● Смысл Кобе – борьба. Борьба и любовь
● Дерется в 42 года, владеет особым удушающим приемом, не ездит в родную Украину из-за поддержки Путина – все это наш тяжеловес в UFC
● Дональда Серроне воспитал дедушка. Он вытаскивал его из тюрем, лечил синдром дефицита внимания и умер в вечер первого боя в UFC
● Фирмино − живая революция. Он создает новую позицию (опорный форвард!) и доказывает: можно гениально играть без мяча
● Нейт Диас – ниндзя UFC с уникальной системой подготовки. Больше 15 лет продвигает веганство, курит марихуану (лечебную) и участвует в триатлонах
● Тренер из Бундеслиги путешествует с рюкзаком, заботится об экологии и обсуждает с игроками политику. Его философия – изучать мир через футбол
● Тренер Гвардиола появился в Мексике. Там он жил в городе наркоторговцев и работал без денег − все ради любимого учителя тактики
● Этот хоккеист поджигает задницы и сеет важное. Тут все: провокации, юмор, драка с Малкиным, история любви и борьба с расизмом
● Дюрэнт – это вечная борьба. Против авторитетов, против бедности и смерти близкого, против ненависти толпы
● Уайт клал асфальт и прятался от мафии, а потом спас UFC от банкротства и превратил в империю
● Зайон-Зайон-Зайон. Все вокруг обсуждают застенчивого крепыша, который захватит баскетбол
● Шизофрения, работа барменом, страшные травмы – Тони Фергюсон прошел через все
● Может ли суперзвезда быть интровертом без инстаграма? Знает Кавай Леонард
● Риисе и его рыжие волосы − символ эпохи 2000-х. За ярким образом прятался замкнутый тип с драмой в биографии
● Такого Гаттузо вы точно не знаете: помогает детям из бедных семей, жена называет его ласковым котенком
● Выбраться из нищеты в топ-клуб − и все потерять. Драма Македы, которого раздавили слава, лень и травмы
Неспорт
● Сын Есенина писал на фронте стихи о «Спартаке», ходил на стадион с Шостаковичем и перевернул журналистику – так он спасся от тени нелюбящего отца
● Все о туалетной бумаге: как появилась, чем люди пользовались раньше (что? рукой и кукурузой?) и почему стала культурным символом
● Как Pearl Jam стали китами гранжа, спасли Родмана от самоубийства и основались вокруг любви к баскетболисту, которого погубил алкоголь
● Врач-анестезиолог, который возглавлял Роскомнадзор, запретил мат и пытался заблокировать телеграм – теперь он стоит над «Матч ТВ»
● Ельцин + теннис = культовая любовь. Он играл сам, подсадил политиков, знал всех молодых, развил индустрию в России
● Gucci придумал для жокеев безработный официант − теперь это любимый бренд твоих любимых звезд
● Для Бориса Немцова виндсерфинг − страсть и философия. Он бился с рифами, попадал в торнадо и мечтал умереть в океане
● Как правильно: Фелиш или Феликс? Почему бразилец Роналдо, но Криш – Роналду? Понятный гайд по всем португальским фамилиям
● Почему многие страны не признают Косово (например, Россия), но их сборная играет? И почему играет так хорошо!
● Мавритания – это жесть: рабство, пустыня, нехватка воды. Спасает только футбол
● История той самой фразы «Говном ты не был, но и до вершин не добрался». В ней − весь «Тоттенхэм»
● The Beatles и футбол. Маккартни 40 лет скрывал любимый клуб, Леннон ставил рисунок игрока на обложку альбома
● «Хулиганы Зеленой улицы» − классика. Его снимала немка, актеры дрались у тренера и пили с фанатами, а британцы разносили фильм за ошибки
● Дракс из «Мстителей» пришел в кино через рестлинг. Он голодал, рос в криминале, резал себя на ринге
● Тот самый повар-мем, что солит мясо с локтя – любимчик звезд. Он кормит Месси с ножа, его портрет носит Рианна, у него империя ресторанов