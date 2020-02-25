«Был бы выбор, послал бы все в жопу и тренировал». Гамула − о ютубе, кредитах, жизни без работы и молодости в 60 лет

– Вы понимаете их шутки?

– Да, пошло. Но я стараюсь не отставать, понимать, вникать, правильно относиться к этому, правильно отвечать. Быть в тренде, быть в теме. Они меня за это ценят. Если бы я не соответствовал этому, они бы со мной не общались.

Я нормально это принимаю. Подстраиваюсь под время. Считаю, что мне с ними интересно, а им со мной. Стараюсь не уходить от них далеко, все понимаю. Хотя не смотрю: «*** [блин], какой-то дебилизм».

– Современная молодежь. Часто слышу от старшего поколения, что мы не очень образованы и умеем только тыкать по кнопкам. А раньше все умели и ко всему приспосабливались.

– Ну да, яичницу пожарить, борщ приготовить. Что мы умели? Мы ничего не видели. Мы жили в Советском Союзе. Ни к чему стремиться, наверное, не надо, потому что за нас все делало государство. Знали, что получим деньги вовремя. Знали, что этих денег хватит.

Дай сейчас моему товарищу телефон и дай телефон молодому. Будет сидеть и тыкать. А молодой через две минуты все сделает: и нарисует, и напишет, и споет. Конечно, есть мажоры, но они и раньше были. Не скажу, что у нас плохая молодежь. У нас хорошая молодежь. Время такое. Было так, потом стало так, так и так.

– Вы перепевали Крида с Киркоровым, KAZKA, Feduk. Есть исполнители, которые реально нравятся?

– Люблю музыку. Может быть, так сильно не вникаю в нее, чтобы знать всех. Есть песня Нюши «Выше и выше». Торчу от нее. Столько лет прошло, но всегда слушаю с удовольствием. Еду в машине – включаю ее на всю громкость. Федька с Нечаем удивились этому.

Смотрю «Голос». И детский, и взрослый. Мне очень нравится. Смотрю на новых исполнителей. Раньше все смотрели на Ротару, Пугачеву, позже – на Киркорова, Баскова.

– Секс, деньги, алкоголь – много поют про это. Смущает?

– Нормально к этому отношусь. Каждый как может, так и зарабатывает. Кому-то нравится, кому-то нет. Да ради бога. Конечно, что-то мне не нравится, но я не подам вида.

– Ютуб смотрите?

– Смотрю. Дудя смотрю, но у него долгие выпуски. Нет времени, чтобы сесть и смотреть. «КраСаву» смотрю.