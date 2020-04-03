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#мир #Футбол #Хоккей

Все о туалетной бумаге: как появилась, чем люди пользовались раньше (что? рукой и кукурузой?) и почему стала культурным символом

03 апреля, 12:30
Александр Плеханов

imagebroker/Global Look Press

Как люди вообще жили без туалетной бумаги?

Задумка туалетной бумаги (как и обычной) принадлежит Китаю. Но родина серийного выпуска туалетной бумаги – США. Ее производство стартовало на бумажной фабрике Артура Скотта, а в 1928 году Ханс Кленк переработал бумагу в рулоны. Сейчас туалетная бумага – это еще и соревнование брендов в мягкости, ароматах и многослойности. Но если туалетная бумага появилась недавно, то туалетная гигиена существовала и до ее изобретения.

Каждый народ по-своему подходил к туалетным принадлежностям. Страны Ближнего Востока вообще ничего не изобретали – там просто вытирались левой рукой. У мусульман левая рука считается грязной, поэтому ее использовали для таких дел. На этом фоне интересно, что богатые люди в других странах пользовались шерстью, а бедные – любыми подручными принадлежностями. Самой распространенной долго считалась палка с закрепленной губкой.

Из необычных средств гигиены выделяются початки кукурузы и даже глиняные изделия с именами врагов. В Farmers Almanac вообще есть материал о туалетной бумаге и жизни мира до ее появления. Там есть строчка о сложном прошлом Farmers Almanac – когда-то и сам бумажный каталог использовали в качестве туалетной бумаги. Для этого в нем даже было специальное отверстие, чтобы подвешивать рядом с туалетом. Так люди совмещали чтение и удобство.

dpa/Global Look Press

50 лет назад бумага появилась в СССР

«Туалетную бумагу на родине мира и социализма впервые начали выпускать к 100-летию со дня рождения В.И.Ленина (1970 год). Именно тогда для Сясьского целлюлозно-бумажного комбината закупили за границей соответствующие бумагоделательные машины и поточные линии. Потом, правда, спохватились, что получается двусмысленно, и прилюдно посвящать туалетную бумагу столетию вождя не стали», – рассказывал писатель Сергей Литвинов в «Комсомолькой Правде».

Первые рулоны на массовое производство получили примерно с октября по декабрь 1969-го. Получается, что в конце 2019-го Россия отмечала 50-летие с момента появления туалетной бумаги. Уже в первый год ее производства счет уже шел на десятки миллионов рулонов – всего почти сразу выпустили более 30 миллионов. До этого люди пользовались газетами – так привыкли, что изначально даже не соглашались на туалетную бумагу.

Туалетная бумага в СССР – это рекламы и шутки. В 1984 году вышел фильм «Москва на Гудзоне». Даже в его описании на «КиноПоиске» есть рассказ о нереальной очереди за туалетной бумагой. Именно в нее попадает герой фильма Владимир. Очередь растянулась на целую улицу, но не все в ней даже до конца понимают, зачем стоят. Когда герой спрашивал о туалетной бумаге, один из мужчин ответил ему про высший сорт. Все улыбнулись, герой пошел дальше.

Zamir Usmanov/Global Look Press

Туалетная бумага в России: многослойная и почти безопасная

Какую бумагу прямо сейчас лучше всего использовать в быту? Есть рекомендация от онкопроктолога Бадмы Башанкаева: «Рекомендую любую мягкую, в которой три и более слоев (двухслойная бумага все-таки более грубая). Желательно белую и не ароматизированную. Бумага, при производстве которой использовались красители и отдушки, теоретически вполне может вызвать у вас аллергическую реакцию».

В 2018 году Роскачество исследовало туалетную бумагу в России. Для работы взяли 30 известных марок и бумагу разных слоев (от одного до четырех). Бумагу анализировали по 64 критериям качества и безопасности в использовании. Высший балл от Роскачества получила марка Zewa Exclusive ultra soft, но главный результат экспериментов – вся взятая бумага оказалась безопасной. До этого люди подозревали, что в ней есть хлор, свинец и другие вещества.

С отсутствием опасности не все так просто. Дерматолог Ирина Скорогудаева считает, что к выбору туалетной бумаги надо подходить осознанно. Ее рекомендация – лучше не бежать за любимым ароматом и красивым цветом, а покупать белую бумагу по средней цене. Бумажные красители опасны раздражениями на коже, а некачественная бумага вообще опасна геморроем или даже раком прямой кишки. Влажные салфетки она вообще назвала злом для организма.

Geisler-Fotopress/Global Look Press

Мусульмане предпочитают воду, но туалетная бумага не запрещена

BBC рассказал это через мнение Астры Гарг из Индии. Она временно работает в США, но не отходит от мусульманских традиций: «Некоторые индийцы перешли на туалетную бумагу, но многие из нас остаются приверженцами воды во всех случаях, когда это возможно. И когда здесь, в США, я иду в гости к индийским друзьям, то почти всегда могу рассчитывать, что у них в туалете найду рядом с унитазом пластиковую бутылку с водой или специальный кувшин».

Туалеты меняются, в странах смешивается население с различными религиями. Все постепенно адаптируются, поэтому и модернизируются традиции. Если раньше мусульмане чаще пользовались только водой, то теперь адекватно относятся к туалетной бумаге. Работник правительства Австралии Зул Отман провел большое исследование по туалетам в родной стране. Он объяснил, что мусульмане в Австралии сначала берут бумагу, а потом используют воду.

Мусульмане все время спорили о самой возможности использования туалетной бумаги. В мусульманских странах Азии долгое время считалось нормальным очищение водой или камнями, а бумага запрещалась вообще. В 2015-м спор частично погасило турецкое управление по религиозным делам. Оно разрешило мусульманам использование туалетной бумаги, если рядом нет других гигиенических средств. Вода при этом все равно осталась в приоритете.

Футбольные фанаты с помощью туалетной бумаги выражают протесты: против цен на билеты, неудобного времени матчей и других важных для них вещей. Обычно все развивается по одной схеме – на поле оказываются развернутые рулоны туалетной бумаги, а футболисты и стюарды их убирают.

Sven Simon/Global Look Press

Почему во время пандемии коронавируса люди массово скупают туалетную бумагу?

Неожиданную теорию открыла жена хоккеиста Евгения Малкина. «Вопрос по туалетной бумаге у меня тоже был, но тут надо понять, с чего все началось. Туалетную бумагу массово стали скупать в Китае, а потом уже пошла цепная реакция. Но скупали они ее, чтобы брать с собой, выходя из дома, и, отрывая кусочек, открывать двери или нажимать кнопку лифта через этот самый оторванный кусок», – сказала Анна Кастерова в интервью «Чемпионату».

Риа Новости раскрыли другую версию – через мнение психолога Ханнса-Кристиана Гунга. Профессор считает, что все дело в неуправляемой ситуации. Она пугает людей, а на физиологическом уровне даже вызывает отвращение. Люди покупают необходимые вещи с долгим сроком годности – туалетная бумага для этого как раз подходит под этот критерий. На необычно высокий спрос повлияла и массовость: никто не хочет быть хуже окружающих.

Роль спортсменов в этом тоже есть. Футболисты использовали бумагу вместо мяча, хоккеисты – вместо шайбы. Так возник Stay At Home Challenge с жонглированием туалетной бумагой. Когда мы готовили материал о домашних тренировках хоккеистов НХЛ, почти всегда натыкались на необычные действия с туалетной бумагой. У футболистов тоже так: Рамос, Месси и даже игроки «Ростова» – участвовали абсолютно все. Каждый внес в это еще и гигиеническую фишку.

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Djivan
03 апреля, 12:53
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