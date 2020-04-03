Все о туалетной бумаге: как появилась, чем люди пользовались раньше (что? рукой и кукурузой?) и почему стала культурным символом
Как люди вообще жили без туалетной бумаги?
Задумка туалетной бумаги (как и обычной) принадлежит Китаю. Но родина серийного выпуска туалетной бумаги – США. Ее производство стартовало на бумажной фабрике Артура Скотта, а в 1928 году Ханс Кленк переработал бумагу в рулоны. Сейчас туалетная бумага – это еще и соревнование брендов в мягкости, ароматах и многослойности. Но если туалетная бумага появилась недавно, то туалетная гигиена существовала и до ее изобретения.
Каждый народ по-своему подходил к туалетным принадлежностям. Страны Ближнего Востока вообще ничего не изобретали – там просто вытирались левой рукой. У мусульман левая рука считается грязной, поэтому ее использовали для таких дел. На этом фоне интересно, что богатые люди в других странах пользовались шерстью, а бедные – любыми подручными принадлежностями. Самой распространенной долго считалась палка с закрепленной губкой.
Из необычных средств гигиены выделяются початки кукурузы и даже глиняные изделия с именами врагов. В Farmers Almanac вообще есть материал о туалетной бумаге и жизни мира до ее появления. Там есть строчка о сложном прошлом Farmers Almanac – когда-то и сам бумажный каталог использовали в качестве туалетной бумаги. Для этого в нем даже было специальное отверстие, чтобы подвешивать рядом с туалетом. Так люди совмещали чтение и удобство.
50 лет назад бумага появилась в СССР
«Туалетную бумагу на родине мира и социализма впервые начали выпускать к 100-летию со дня рождения В.И.Ленина (1970 год). Именно тогда для Сясьского целлюлозно-бумажного комбината закупили за границей соответствующие бумагоделательные машины и поточные линии. Потом, правда, спохватились, что получается двусмысленно, и прилюдно посвящать туалетную бумагу столетию вождя не стали», – рассказывал писатель Сергей Литвинов в «Комсомолькой Правде».
Первые рулоны на массовое производство получили примерно с октября по декабрь 1969-го. Получается, что в конце 2019-го Россия отмечала 50-летие с момента появления туалетной бумаги. Уже в первый год ее производства счет уже шел на десятки миллионов рулонов – всего почти сразу выпустили более 30 миллионов. До этого люди пользовались газетами – так привыкли, что изначально даже не соглашались на туалетную бумагу.
Туалетная бумага в СССР – это рекламы и шутки. В 1984 году вышел фильм «Москва на Гудзоне». Даже в его описании на «КиноПоиске» есть рассказ о нереальной очереди за туалетной бумагой. Именно в нее попадает герой фильма Владимир. Очередь растянулась на целую улицу, но не все в ней даже до конца понимают, зачем стоят. Когда герой спрашивал о туалетной бумаге, один из мужчин ответил ему про высший сорт. Все улыбнулись, герой пошел дальше.
Туалетная бумага в России: многослойная и почти безопасная
Какую бумагу прямо сейчас лучше всего использовать в быту? Есть рекомендация от онкопроктолога Бадмы Башанкаева: «Рекомендую любую мягкую, в которой три и более слоев (двухслойная бумага все-таки более грубая). Желательно белую и не ароматизированную. Бумага, при производстве которой использовались красители и отдушки, теоретически вполне может вызвать у вас аллергическую реакцию».
В 2018 году Роскачество исследовало туалетную бумагу в России. Для работы взяли 30 известных марок и бумагу разных слоев (от одного до четырех). Бумагу анализировали по 64 критериям качества и безопасности в использовании. Высший балл от Роскачества получила марка Zewa Exclusive ultra soft, но главный результат экспериментов – вся взятая бумага оказалась безопасной. До этого люди подозревали, что в ней есть хлор, свинец и другие вещества.
С отсутствием опасности не все так просто. Дерматолог Ирина Скорогудаева считает, что к выбору туалетной бумаги надо подходить осознанно. Ее рекомендация – лучше не бежать за любимым ароматом и красивым цветом, а покупать белую бумагу по средней цене. Бумажные красители опасны раздражениями на коже, а некачественная бумага вообще опасна геморроем или даже раком прямой кишки. Влажные салфетки она вообще назвала злом для организма.
Мусульмане предпочитают воду, но туалетная бумага не запрещена
BBC рассказал это через мнение Астры Гарг из Индии. Она временно работает в США, но не отходит от мусульманских традиций: «Некоторые индийцы перешли на туалетную бумагу, но многие из нас остаются приверженцами воды во всех случаях, когда это возможно. И когда здесь, в США, я иду в гости к индийским друзьям, то почти всегда могу рассчитывать, что у них в туалете найду рядом с унитазом пластиковую бутылку с водой или специальный кувшин».
Туалеты меняются, в странах смешивается население с различными религиями. Все постепенно адаптируются, поэтому и модернизируются традиции. Если раньше мусульмане чаще пользовались только водой, то теперь адекватно относятся к туалетной бумаге. Работник правительства Австралии Зул Отман провел большое исследование по туалетам в родной стране. Он объяснил, что мусульмане в Австралии сначала берут бумагу, а потом используют воду.
Мусульмане все время спорили о самой возможности использования туалетной бумаги. В мусульманских странах Азии долгое время считалось нормальным очищение водой или камнями, а бумага запрещалась вообще. В 2015-м спор частично погасило турецкое управление по религиозным делам. Оно разрешило мусульманам использование туалетной бумаги, если рядом нет других гигиенических средств. Вода при этом все равно осталась в приоритете.
Почему во время пандемии коронавируса люди массово скупают туалетную бумагу?
Неожиданную теорию открыла жена хоккеиста Евгения Малкина. «Вопрос по туалетной бумаге у меня тоже был, но тут надо понять, с чего все началось. Туалетную бумагу массово стали скупать в Китае, а потом уже пошла цепная реакция. Но скупали они ее, чтобы брать с собой, выходя из дома, и, отрывая кусочек, открывать двери или нажимать кнопку лифта через этот самый оторванный кусок», – сказала Анна Кастерова в интервью «Чемпионату».
Риа Новости раскрыли другую версию – через мнение психолога Ханнса-Кристиана Гунга. Профессор считает, что все дело в неуправляемой ситуации. Она пугает людей, а на физиологическом уровне даже вызывает отвращение. Люди покупают необходимые вещи с долгим сроком годности – туалетная бумага для этого как раз подходит под этот критерий. На необычно высокий спрос повлияла и массовость: никто не хочет быть хуже окружающих.
Роль спортсменов в этом тоже есть. Футболисты использовали бумагу вместо мяча, хоккеисты – вместо шайбы. Так возник Stay At Home Challenge с жонглированием туалетной бумагой. Когда мы готовили материал о домашних тренировках хоккеистов НХЛ, почти всегда натыкались на необычные действия с туалетной бумагой. У футболистов тоже так: Рамос, Месси и даже игроки «Ростова» – участвовали абсолютно все. Каждый внес в это еще и гигиеническую фишку.