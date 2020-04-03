Все о туалетной бумаге: как появилась, чем люди пользовались раньше (что? рукой и кукурузой?) и почему стала культурным символом

Как люди вообще жили без туалетной бумаги?

Задумка туалетной бумаги (как и обычной) принадлежит Китаю. Но родина серийного выпуска туалетной бумаги – США. Ее производство стартовало на бумажной фабрике Артура Скотта, а в 1928 году Ханс Кленк переработал бумагу в рулоны. Сейчас туалетная бумага – это еще и соревнование брендов в мягкости, ароматах и многослойности. Но если туалетная бумага появилась недавно, то туалетная гигиена существовала и до ее изобретения.

Каждый народ по-своему подходил к туалетным принадлежностям. Страны Ближнего Востока вообще ничего не изобретали – там просто вытирались левой рукой. У мусульман левая рука считается грязной, поэтому ее использовали для таких дел. На этом фоне интересно, что богатые люди в других странах пользовались шерстью, а бедные – любыми подручными принадлежностями. Самой распространенной долго считалась палка с закрепленной губкой.

Из необычных средств гигиены выделяются початки кукурузы и даже глиняные изделия с именами врагов. В Farmers Almanac вообще есть материал о туалетной бумаге и жизни мира до ее появления. Там есть строчка о сложном прошлом Farmers Almanac – когда-то и сам бумажный каталог использовали в качестве туалетной бумаги. Для этого в нем даже было специальное отверстие, чтобы подвешивать рядом с туалетом. Так люди совмещали чтение и удобство.