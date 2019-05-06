Мусэрский уехал в Японию и рассказал нам о другом мире: люди разуваются на стадионах, всю еду контролирует правительство, зарплата растет за возраст
Дмитрий Мусэрский – один из главных русских волейболистов современности. Если вдруг не в курсе, вот самые важные части его карьеры:
- родился в Макеевке Донецкой области, начал карьеру в Харькове;
- играл за юниорскую и молодежную сборные Украины;
- сменил спортивное гражданство на российское и под новым флагом выиграл Олимпиаду-2012, ЧЕ-2013, кубок мира-2011 и Лигу наций-2018;
- всю взрослую карьеру провел в России, где выступал за «Белогорье» (с небольшим перерывом на перевод в состав «Металлоинвеста» из Старого Оскола);
- с клубом выиграл чемпионат России, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.
Насыщенно и круто, но забить шкаф трофеями для него – мало. Летом 2018 года Мусэрский сорвался и уехал в Японию, которую полюбил еще на Кубке мира-2011. Тридцатилетнего игрока звали в европейские клубы, но он выбрал «Сантори Санбердз», абсолютно новую среду и вдохновляющий жизненный квест.
В Японии Мусэрский с женой и сыном живет почти год. Его дела идут на запредельном уровне: по итогам сезона он стал лучшим бомбардиром и нападающим чемпионата и вошел в топ-6 игроков. Команда стала только четвертой, но Мусэрский не расстраивается и говорит, что всем доволен.
Мы созваниваемся по вотсапу, когда Дмитрий едет на матч звезд в Токио. Кроме самой игры лучших с лучшими, там его ждала раздача подарков для болельщиков и ночная прогулка на корабле. Периодически он извиняется и прерывает разговор, обращаясь к кому-то то на английском, то на японском. Над некоторыми русскими выражениями Мусэрский раздумывает несколько секунд, смеется и объясняет: «В голове английские слова вертятся, непривычно много говорить на русском».
Половину свободного времени он тратит на изучение японского языка. Пока все на базовом уровне, в сложных же ситуациях спасает переводчик: «Есть самоучитель, есть переводчик, который сильно помогает. Так постепенно, постепенно… Пока недостаточно продвинулся, чтобы свободно разговаривать. Базовые фразы знаю.
Общаюсь на английском. Есть переводчик, если все прямо очень сложно. Он всегда рядом. На самом деле все не так трудно. Мне один раз показали, как покупать билеты – дальше покупаем сами и ездим без помощи переводчика. Не скажу, что из-за языкового барьера возникали большие проблемы. Иногда тяжело объяснить, куда ехать. Показывали таксисту точку на гугл-картах – он ехал».
Образование > спорт, пьющая нация, «несвобода» и безопасность. И все это – Япония
Мусэрский выступал за «Белогорье» с 2006 года. Ради переезда в Японию он выложил часть своих денег и досрочно расторг контракт с белгородским клубом. Переговоры с «Сантори Санбердз» длились восемь месяцев (с ноября 2017 года) и закончились подписанием двухлетнего контракта.
Вместе с семьей Мусэрский поселился в Японии в пригороде Осаки. «Это как Москва и Химки. Вот мы живем в Химках», – объясняет Дмитрий. Клуб снимает для спортсмена, его жены и сына жилье: платить ничего не нужно, до зала идти всего три минуты.
– И так для всех? – спрашиваю Мусэрского.
– Для меня, для иностранца. Другие ребята, кто не купил жилье и у кого нет семей, живут в общежитии для спортсменов.
– В общежитии?
– Да, в волейбольном. Но это далеко от вашего представления об общежитиях. Все чисто. Есть еда, ребят там кормят. Есть большой зал для отдыха. Есть парковки для машин. Они только тренируются, больше ничего не надо. Если сравнивать с какой-нибудь студенческой общагой в России, то тут – мечта.
Но номера здесь маленькие. Кровать, стол, стул – банально. Общий душ. Кухня, на которой готовят повара. Кормят два-три раза в день в зависимости от тренировок. Столовая, если переводить на наш уровень, как кафе или ресторан.
– Ого.
– Япония – страна, где качество еды контролируется правительством. Без разницы, где вы будете кушать – в переходе метро или дорогом ресторане. Есть гарантия, что вы не отравитесь. Экспериментировал с едой, и ни разу ничего не было. Здесь она всегда свежая и качественная. Еще я фанат рыбы. И здесь она как нигде лучше. Больше всего нравятся суши.
– Ваш первый день в Японии после переезда. Что первым делом сделали?
– Первый день получился насыщенным, как и вся неделя. Я пришел в команду, со всеми познакомился, потом потренировался. Потом была встреча с руководителями. Потом водили к мэру, к руководителям компании. Это такой японский стиль. Каждый год команда презентует себя.
Сначала мы расселились. Нам показали, где находится ближайший супермаркет. Рассказали, как пользоваться приборами. Надписи там далеко не алфавит. Банально научили включать чайник. И в путь.
– Чем вас так привлекла Япония?
– Когда я впервые туда попал, был в восторге от организации. Казалось, что это другой мир. На тот момент мог говорить об этом только по ощущениям. Но теперь понимаю, что это реально другой мир.
– В чем?
– В отношениях между людьми. Это взаимопомощь, взаимоуважение. Никто никогда никому не нагрубит и плохого слова не скажет. Ни разу не встречал людей, кричащих друг на друга. Все всегда улыбаются и благодарят независимо от ситуации.
У них все продумано. Есть система и организация. Не важно, чего. Коллективизм. Они больше склонны думать коллективом, в этом их сила. Поодиночке они не способны принимать решения. В коллективе японцы долго думают (дольше, чем я к этому привык, ха-ха), но продумывают все до мельчайших подробностей.
Банальный пример – сообщение. Как и на чем добраться. Вроде бы на иероглифах, но все понятно и доступно любому человеку. Все расписано по минутам, обо всем четко предупреждают. Это так удивляет и восхищает, но думаешь: «Блин, это же норма, так и должно быть».
– Любимое место в Японии.
– На матчи я езжу с семьей. В субботу-воскресенье – игры, в понедельник – выходной. Мы остаемся и устраиваем мини-путешествие. Так объездили почти всю страну.
Больше всего запомнились горячие источники. Они разных цветов: голубые, красные, белые. Классное место. Запомнилось своей необычностью и красотой. Мы попали в солнечную погоду. Пролазили там целый день. До этого были в гостинице. Там ванночки с горячей природной водой (ее как-то подводят). Можно залезть и лежать с видом на улицу на свежем воздухе.
– Видел, что вы заказали куртку не того размера из-за различий азиатских и европейских размеров. Чем еще удивил местный быт?
– Например, до сих пор не понимаем, как работает газовая плита. Она сама включается, причем выключается настолько вовремя, что ничего не пригорает. Плита сама регулирует температуру: то повышает, то понижает. Никогда ничего не подгорало, всегда все приготавливалось. До сих пор загадка.
Бывает, бытовые проблемы возникают из-за тех же надписей иероглифами. Сложно настроить кондиционер.
– Япония – лучшая страна для жизни?
– Везде есть свои минусы и плюсы. Образование в Японии на высоком уровне, но в то же время оно предполагает воспитание людей, далеких от русского менталитета. Есть коллектив. Может, это и классно. Но самостоятельно мыслить… Они очень умные. У них образование важнее спорта. Но есть ощущение, что человек тут не особо свободен.
– Это как?
– Есть рамки. За тебя все продумали. Нужно жить по расписанию. Даже в детском возрасте. В пять часов на всех детских площадках звенит звоночек, и все идут по домам. К такой организации и системе приучают с детства.
Для меня это диковато. Не хотел бы, чтобы меня воспитывали в такой системе. С другой стороны это приводит к классному результату. Может быть, так нужно. Но зарывается потенциал индивидуальности.
Если ты иностранец, живешь в Японии и говоришь по-японски, то тогда красота просто. Ты пользуешься всеми благами без каких-либо минусов.
– Что еще?
– В плане безопасности Япония – топ. У нас четырехлетний ребенок спокойно гуляет по улице один. Даже не переживаю. Сейчас перед нами стоит вопрос, как ему объяснить, чтобы в России он так не делал.
Была ситуация. К нам приехала сестра жены с мужем. У нее ребенок – тоже четыре года, девочка. Мы гуляли по Осаке. Вечер. Дети бегали, бегали, было достаточно людно. В один момент мы их не видим. Ребята сознательные, знают, что убегать не надо. Начинаем их искать. К нам подбегает парень. Говорит: «Это ваши дети?». А там уже собралось человек 10. Хорошо, что научили нашего ребенка на японском говорить адрес. Стоял и всем рассказывал, где мы живем. Дети не растерялись.
Это не тот случай, когда ребенок потерялся и всем все равно. Кто-то этим еще и воспользоваться может. Здесь по-другому: «Дети, стойте здесь. Сейчас мы все найдем».
– То есть можно вообще не бояться, что тебя ограбят или изнасилуют?
– Да. Понятно, что в семье не без урода. Что-то есть, но в гораздо меньших количествах. У нас тренер – бразилец. К нему приехала жена с ребенком. Говорит, что даже спустя месяц не может привыкнуть, что вечером по улицам можно спокойно ходить и никого не шугаться. Спокойно отношусь, если моя жена одна с ребенком вечером гуляет.
– Что больше всего цепляет в характере японцев?
– В Японии никто не хочет вас обмануть. Все более прозрачные, что ли. Я здесь последние полгода как на курорте. Свободен. Мои инстинкты самосохранения работают, но сильно подавлены. Взаимопомощь, взаимовыручка. Я в восторге.
– Во время ЧМ-2018 по футболу я ехал до Санкт-Петербурга в одном вагоне с японцами. Мне они показались максимально спокойными, тактичными и обходительными. Я не ошибся в наблюдениях?
– Вам не показалось. Они именно такие. Вся страна такая. Никто тебя не трогает и ни в чем не обвиняет. Если кто-то из игроков, тренеров, менеджеров накосячит, сам признает свою вину и скажет: «Извините, пожалуйста, постараюсь исправить». Для них это норма. Все понимают, что ты не робот и что-то можешь сделать не так.
– Есть привычки, которые удивляют в японцах вас до сих пор?
– Ха-ха, вы знаете, японцы – довольно-таки пьющая нация. Удивляюсь, как они так долго живут. У мужчин это нормально, чтобы после работы (про спортсменов не говорю) чуть ли не каждый день выпить один-два бокала пива. В пятницу все расслабляются. Суббота-воскресенье – это такой папский уик-энд, когда мамы отдыхают, а папы проводят время с детьми.
Тренер запрещал Мусэрскому тренироваться. Просто хотел, чтобы тот отдохнул
– Давайте разберем систему волейбола в Японии с трех сторон:
1) сама игра (вы говорили про зверскую защиту);
2) система подготовки молодежи;
3) отношение к работе.
– Японский чемпионат – это другой стиль, зависимый от физических данных и менталитета. Если японцы поверят в себя, то это страшные люди. Но им тяжело разделить спорт и жизнь, так как все строится на принципах взаимоуважения.
Работоспособность. Если у кого-то что-то не получается, они остаются после тренировки (даже если она идет 3,5 часа) и дорабатывают. Они чувствуют вину перед командой. Не получился прием – его отрабатывают. В России если и так же, то не настолько: после 3,5 часов никто не останется. Самоотдача вне зависимости от состояния – на максимуме. Никто себя не бережет. Приходишь на тренировку, и тебя это заряжает.
В Японии такая система: независимо от того, как хорошо ты играешь, вся зарплата складывается из возраста. Чем старше, тем больше получаешь денег. У них все построено на уважении к старшим. Когда игрок завершает карьеру, он идет на повышение и начинает работать в компании.
– Еще раз: если в России избавляются от возрастных игроков, то в Японии им повышают зарплату?
– Да, именно так. После окончания карьеры у них свое повышение – они идут работать в компанию обычными рабочими. У нас есть два игрока, которые будут работать на компанию «Сантори». Когда они поступали в университет (а поступали они туда благодаря спорту), то с определенной целью – чтобы работать в компании. Их будущее было предопределено на момент поступления.
– А что с молодежью?
– Самые младшие в команде носят лед, набирают воду – бытовые моменты. Все в рамках разумного. Но есть жесткое положение: старшие не должны ничего делать. Когда мне пытаются помогать, говорю: «Не надо». Не хочу себя чувствовать старшим. Мне несложно что-то сделать. Например, выставить на стол тарелки, если пришел первым. Говорят: «Ой, не надо, пожалуйста».
– Японцы вообще не показывают никаких результатов на международном уровне. Чем тогда крута их система?
– Она крута, но в японцах нет стержня соперничества. И никто не может им этого дать. У нас тренер – бразилец, я – далеко не японец. У нас иногда получалось определенными словами достать этот стержень. Сами они не способны. Для них весь спорт – это не война, а фан, удовольствие. Для меня это тоже не война, а искусство.
– Вам не кажется, что вы раз в пять сильнее местных игроков?
– Не сказал бы. Не люблю сравнивать. Человеку с моим ростом нужно работать в 5-10 раз больше. Я пытаюсь донести это до людей, которые пишут, что мне повезло. За этими словами стоит много пота, крови и слез.
После двух игр в Японии я заметил, что японцы спокойно обрабатывают мячи в защите. Мне же приходилось искать кучу вариантов. От игры к игре изучал их. Они быстро поняли, что у меня сильный удар. Все не так просто, как кажется.
– Что для себя уже открыли?
– Удивляет подготовка. То, как волейболистов подводят к играм. Практически всегда играешь свежим. Там нормально сказать: «Я устал. Можно пропустить тренировку?». Если ты устал – значит, работал. Если работал – отдохни, потому что от тебя нужна 100-процентная самоотдача. Для меня это так дико. Мне тренер запрещал тренироваться.
– Запрещал?
– Говорю, что приду со всеми. Отвечает: «Нет, я не хочу тебя видеть». Там нормально относятся к отдыху и восстановлению.
– Женская сборная Японии на тренировках использовала робота (три пары рук, которые имитируют блок). В вашей команде много технических штук?
– На самом деле в этом не особо много отличий от России. Те же пушки, которые подают мячи. Та же имитация блоков.
Единственное, что поразило, – иглоукалывание. Его используют при любой болезни. Я знаю принцип действия, но мне это не нужно. Да и желания нет. Но японцы его часто используют.
– Вы один из немногих легионеров в клубе. Как вас встретили в команде?
– Здесь стараются не мешать другой личности жить. Никаких обрядов не было. Они даже за руку не здороваются, а просто приветствуют. То ли это связано с гигиеной, то ли с тем, чтобы не беспокоить человека.
Если у кого-то день рождения, то это не обязывает других что-нибудь дарить. Хочешь поздравить – можешь отдельно это сделать. У них необязательно собирать по 500 рублей кому-то на подарок. На мой день рождения мне подарили торт.
– Часто ли вас узнают на улицах Японии?
– Опять же менталитет. Не мешать. Если узнают, то шепнут друг другу на ухо. Но не подойдут, не будут кричать и фотографироваться. Это редкое явление. Очень не часто подходят. Могу спокойно находиться в общественном месте, даже несмотря на привлекательный рост.
В Японии был большой праздник, когда цвели сакуры. Мы всей командой пошли отмечать. Стоим, общаемся. Ко мне ни разу никто не подошел.
– На ЧМ-2018 по футболу японские болельщики убирали за собой мусор с трибун.
– Во многих залах вообще принято разуваться. Здесь чистота – номер один. Для них это норма, чтобы убрать за собой и не оставлять мусор. Никто ничего не раскидывает.
У Мусэрского есть свои курсы по волейболу. А еще он круто ведет инстаграм
Да, и это – целая жизнь. Там все: мотивационные посты, рассказы о жизни, цитаты из книжек, обсуждение острых проблем и плотный контакт с болельщиками.
О зарплате, проблемах российского волейбола и том, почему не скучает по России
– Как часто приезжали в Россию после переезда?
– Первый раз буду.
– В феврале вы сказали, что не особо скучаете. Почему?
– Здесь хорошо. Если честно, думал, что будет тоска по дому и родным, но на самом деле такого чувства нет. Ничего не могу с собой поделать. Но да, хочется встретиться с друзьями.
– Чего вам не хватает в Японии, что есть в России?
– Друзей, наверное.
– Хотя бы раз пожалели, что переехали в другую страну?
– Ни разу. Всегда думал: «Хорошо, что уехал».
– Сильно ли изменилась ваша зарплата после переезда?
– Увеличилась. Но мне пришлось оплачивать сумму за разрыв контракта с «Белогорьем». Были потери.
– Если предложат выгодный контракт в России, вернетесь?
– На данный момент я хочу провести еще год в Японии. А дальше – еще не думал. У меня были варианты, но я настаивал именно на этом. Переживал, что что-то делаю не так, но все мои ожидания от Японии оправдались. Вряд ли бы открыл для себя новое в европейских клубах, поэтому уехал сюда.
– Ваш переезд связан с тем, что вас что-то не устраивало в России?
– Да. Многие вещи не устраивали, но не буду о них говорить. Я искал развития. И я его нашел.
– Сборная России регулярно находится в топе. Казанский «Зенит» почти каждый год берет Лигу чемпионов. При этом есть ощущение, что на волейбол в России всем пофиг. Почему?
– Удивительно, но факт. (после долгой паузы) Хотя с чего взялось это ощущение?
– Олимпиаду берем, еврокубки берем, но про это вообще не говорят.
– Я не знаю, почему это происходит. Все, что от меня требуется, я делаю. Освещаю свои мысли и действия. Делюсь опытом с молодежью. Я не бог и не судья, чтобы судить. Если кого-то не устраивает – меняйте систему, все в ваших руках.
– Вы рассказывали, что в Японии игроки приглашают болельщиков на стадион и заручаются поддержкой мэра. В России такое вообще можно представить?
– Тут опять же от менталитета зависит. Если для них это норма, то у нас даже не представляю, как это будет. Развивать волейбол нужно. После Олимпиады-2012 его популярность могла взлететь. Мне до сих пор приходят сообщения, что ребенок после того события занялся волейболом. Мне приятно от этой мысли.
– После вручения футболистам ЗМС (за выход в 1/4 финала ЧМ-2018) вы сказали, что значок для вас потерял ценность. Вас это так сильно задело?
– Смотрите: чтобы в волейболе получить ЗМС, нужно это заслужить. Даже отменили еврокубки. В 2009 году мы взяли еврокубок. Но какой там заслуженный мастер спорта? Понимаю, что ЧМ – грандиозное событие, но почему тогда в других видах спорта, в которых мы не занимаем лидирующие позиции, дают ЗМС? Давайте ко всем относиться одинаково. Это было несправедливо. Меняйте закон.
Кстати, недавно был чемпионат мира по волейболу в Италии, мы вышли в финал шести. Почему за это бы не дать ЗМС? Для меня это было мечтой. Если у меня есть этот значок, значит, блин, я добился успехов в своем виде спорта. Это неуважение к игрокам из других видов спорта.
– Заметил, что вы ведете курсы волейболу:
1) Что это за тема?
2) Как вы их ведете, если находитесь в Японии?
– Есть вебинары. Курсы бесплатные, записаны на видео. Просто делюсь тем, что знаю. Мне много пишут в соцсетях, как и что делать. Те знания, что дают тренеры, их практически нет. По сравнению с тем, что нужно давать детям. Никто не говорит про восстановление. Как можно выдерживать по две тренировки в день без вреда для себя. Даже в сборной об этом особо не говорят. Спустя годы понимаю, как это важно. Лед после тренировок – важно, отдых днем – важно.
Есть большой курс, который я курирую. Это платно. Без разницы, есть ли у человека кроссовки или нет, есть ли команда или нет. Индивидуально разбираем технику. Выкладываю весь свой опыт. Провожу уроки. Как в школе: в течение месяца человек получает различные задания, а я это все контролирую.
Я вспоминаю себя. Был бы счастлив узнать хотя бы (хотя бы!) базовые моменты 20 лет назад, когда я начинал заниматься волейболом. Я занялся им в 8 лет, а базовые знания получил только в 14. И это только о технике, представляете? Я уже не говорю об игровом мышлении. Это все настолько скудно было. Никто этого не дает.
Когда я попал в профессиональный волейбол, только тогда получил все основные знания. Представьте, какой путь я проделал. Понимаешь, как делать вещи, чтобы они не были случайными.
– И сколько людей зарегистрировалось на курсы?
– В марте это только началось, поэтому рано говорить о больших успехах. Но интерес сумасшедший. На данный момент на бесплатный мини-курс записалось больше 3,5 тысяч человек. В основном русскоговорящие.
– Вы открыты для болельщиков, активно ведете соцсети, уезжаете из России в другой чемпионат за опытом и вообще не очень похожи на типичного российского спортсмена. Что не так с остальными?
– Потому что я родился в Украине, ха-ха. Шучу. Вы же понимаете, что на спортивной площадке ты открываешь себя. Болельщики видят тебя изнутри: все твои слабости, сильные стороны. Ты оголен и уязвим. Тяжело быть открытым. Тяжело признавать свои слабости публично. Я привык справляться с критикой, которая сыплется в мой адрес. На это нужен определенный склад ума и опыт.
Некоторые болельщики приходят на игру ради тебя. Отвернуться от них – даже не неуважение, а предательство. Стараюсь со всей душой обращаться к болельщикам. Это обмен энергии. Сильно заряжает и аккумулирует мою работу и открытость. Кому-то один автограф может дать мотивацию заниматься спортом.
– У вас в инстаграме полно мотивационных постов, рассуждений о жизни, максимально развернутых ответов. Откуда в вас такая литературность?
– Если бы я не выбрал спорт, с легкостью закончил бы школу с медалью. Но в 10-м классе сказал родителям, что буду заниматься волейболом, а к учебе всегда успею вернуться. В школе писали сочинения. Все, кроме первого, писал сам. Тяжело было. Я люблю читать: обогащаю речь, словарный запас. Причем сочинения я ненавидел – это огромная работа.
Смотрите: я не любил играть диагонального – выиграл на этой позиции Олимпиаду, не любил писать сочинения – сейчас пишу длинные посты.
– Не хотелось ли вам когда-то написать книгу?
– Думаю. Мысли есть, но рано. Хочется, чтобы человек получил из книги что-то полезное.
– В 7 лет вы уже учились в третьем классе. Это одаренность или влияние родителей?
– В первом классе мне было неинтересно. Учительница поговорила с родителями и сказала: «Что он тут сидит, воробьев считает? Писать, читать умеет – пусть идет во второй класс». В итоге после двух четвертей я пошел во второй класс.
– Какую литературу предпочитаете?
– Любую. Если мне что-то интересно, я изучаю это до того момента, пока внутренний голос не скажет: «Все, хватит». Это может быть литература по психологии, философии или строению карбюратора. Это не обязательно книги.
Читаю по трем направлениям: 1) то, что интересует; 2) для удовольствия (например, какого-нибудь Шекспира); 3) автобиографии великих людей (интересно, как они добились успеха).
– Последняя книга, которую прочитали.
– Давно не читал. Занимался курсами и японским языком. Каждый день читаю ребенку сказки. Кстати, последняя была на английском. Он уже понимает по-английски.
– Вам 30 лет. Что после Японии?
– У меня есть еще один год в Японии. Дальше не хочу думать и не буду. Не исключаю, что вернусь в Россию. Может, вообще с волейболом закончу, ха-ха.