Мусэрский уехал в Японию и рассказал нам о другом мире: люди разуваются на стадионах, всю еду контролирует правительство, зарплата растет за возраст

– Заметил, что вы ведете курсы волейболу:

1) Что это за тема?

2) Как вы их ведете, если находитесь в Японии?

– Есть вебинары. Курсы бесплатные, записаны на видео. Просто делюсь тем, что знаю. Мне много пишут в соцсетях, как и что делать. Те знания, что дают тренеры, их практически нет. По сравнению с тем, что нужно давать детям. Никто не говорит про восстановление. Как можно выдерживать по две тренировки в день без вреда для себя. Даже в сборной об этом особо не говорят. Спустя годы понимаю, как это важно. Лед после тренировок – важно, отдых днем – важно.

Есть большой курс, который я курирую. Это платно. Без разницы, есть ли у человека кроссовки или нет, есть ли команда или нет. Индивидуально разбираем технику. Выкладываю весь свой опыт. Провожу уроки. Как в школе: в течение месяца человек получает различные задания, а я это все контролирую.

Я вспоминаю себя. Был бы счастлив узнать хотя бы (хотя бы!) базовые моменты 20 лет назад, когда я начинал заниматься волейболом. Я занялся им в 8 лет, а базовые знания получил только в 14. И это только о технике, представляете? Я уже не говорю об игровом мышлении. Это все настолько скудно было. Никто этого не дает.

Когда я попал в профессиональный волейбол, только тогда получил все основные знания. Представьте, какой путь я проделал. Понимаешь, как делать вещи, чтобы они не были случайными.

– И сколько людей зарегистрировалось на курсы?

– В марте это только началось, поэтому рано говорить о больших успехах. Но интерес сумасшедший. На данный момент на бесплатный мини-курс записалось больше 3,5 тысяч человек. В основном русскоговорящие.

– Вы открыты для болельщиков, активно ведете соцсети, уезжаете из России в другой чемпионат за опытом и вообще не очень похожи на типичного российского спортсмена. Что не так с остальными?

– Потому что я родился в Украине, ха-ха. Шучу. Вы же понимаете, что на спортивной площадке ты открываешь себя. Болельщики видят тебя изнутри: все твои слабости, сильные стороны. Ты оголен и уязвим. Тяжело быть открытым. Тяжело признавать свои слабости публично. Я привык справляться с критикой, которая сыплется в мой адрес. На это нужен определенный склад ума и опыт.

Некоторые болельщики приходят на игру ради тебя. Отвернуться от них – даже не неуважение, а предательство. Стараюсь со всей душой обращаться к болельщикам. Это обмен энергии. Сильно заряжает и аккумулирует мою работу и открытость. Кому-то один автограф может дать мотивацию заниматься спортом.

– У вас в инстаграме полно мотивационных постов, рассуждений о жизни, максимально развернутых ответов. Откуда в вас такая литературность?

– Если бы я не выбрал спорт, с легкостью закончил бы школу с медалью. Но в 10-м классе сказал родителям, что буду заниматься волейболом, а к учебе всегда успею вернуться. В школе писали сочинения. Все, кроме первого, писал сам. Тяжело было. Я люблю читать: обогащаю речь, словарный запас. Причем сочинения я ненавидел – это огромная работа.

Смотрите: я не любил играть диагонального – выиграл на этой позиции Олимпиаду, не любил писать сочинения – сейчас пишу длинные посты.

– Не хотелось ли вам когда-то написать книгу?

– Думаю. Мысли есть, но рано. Хочется, чтобы человек получил из книги что-то полезное.

– В 7 лет вы уже учились в третьем классе. Это одаренность или влияние родителей?

– В первом классе мне было неинтересно. Учительница поговорила с родителями и сказала: «Что он тут сидит, воробьев считает? Писать, читать умеет – пусть идет во второй класс». В итоге после двух четвертей я пошел во второй класс.

– Какую литературу предпочитаете?

– Любую. Если мне что-то интересно, я изучаю это до того момента, пока внутренний голос не скажет: «Все, хватит». Это может быть литература по психологии, философии или строению карбюратора. Это не обязательно книги.

Читаю по трем направлениям: 1) то, что интересует; 2) для удовольствия (например, какого-нибудь Шекспира); 3) автобиографии великих людей (интересно, как они добились успеха).

– Последняя книга, которую прочитали.

– Давно не читал. Занимался курсами и японским языком. Каждый день читаю ребенку сказки. Кстати, последняя была на английском. Он уже понимает по-английски.

– Вам 30 лет. Что после Японии?

– У меня есть еще один год в Японии. Дальше не хочу думать и не буду. Не исключаю, что вернусь в Россию. Может, вообще с волейболом закончу, ха-ха.