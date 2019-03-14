Синяки, ночные смены, Лондон. Каково это – сняться в фильме Козловского

Работать по ночам и на рассвете. Повторять по двадцать раз одно и то же. Валяться в грязи и мокнуть. Худеть, не спать, уставать – но дико кайфовать от нового опыта.

Вы вряд ли знаете Владислава Хатаженкова. Ему 34, а его карьера – микс из клубов русского болота: от «Спартака-Нальчика» и «СКА-Хабаровска» до «Сибири» и «Томи». В 2017 году он пробил неожиданное достижение − снялся в фильме Данилы Козловского «Тренер».

В интервью «Голу» Хатаженков рассказал:

как попал на пробы со сломанными ребрами;

почему вместо продолжения карьеры выбрал съемки в кино;

как выживал во время рабочих смен, которые заканчивались в 6-7 утра;

зачем Сычев «рыбкой» прыгал в грязь (спойлер – так он пробивал пенальти);

как Козловский в синяках и с отбитым боком валялся после съемок эпизода с единоборством;

почему Давид Луис назвал его «фартовым русским парнем».

«Снимали ночью тренировку под дождем»

– Сколько раз пересматривали фильм «Тренер»?

– Раз семь, не меньше. Первый раз я его посмотрел на премьере в кинотеатре «Октябрь». Переполняли такие эмоции, что не вникал в сам фильм. Высматривал рабочие моменты.

Очень многое не вошло. После банкета я сказал нашему монтажеру: «Столько материала отсняли. Можно еще фильма два выпустить». Он ответил: «Два? Да можно четыре смонтировать». Если бы все сцены вошли, фильм бы шел часов 10.

– Когда больше переживали – перед дебютом в профессиональном футболе или на съемках?

– Как футболист. Если актер ошибся, у него может быть еще 100 дублей. На поле у тебя нет возможности повторить эпизод.

Когда в Новороссийск на съемки прилетели игроки «Тамбова», то с каким-то пренебрежением отнеслись к работе: «Да за часик-два все сделаем и пойдем отдыхать». В итоге снимались в два раза дольше.

У них ничего не получилось. Даже случился конфликт. Я прыгал в подкат, а парень из «Тамбова» боялся. Мы говорили, чтобы они концентрировались на своих элементах и не обращали внимания на нас. Для них это стало мучением.

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История от «Тамбова» – в словах спортивного директора Павла Худякова:

«Самое забавное – финальная сцена. 3-4 часа утра. Последний эпизод с забитым голом. Нападающего играл мой хороший друг Коля Цветков.

После 12 часов съемок у людей уже ноги не шевелились, а ему нужно было замкнуть прострел и забить гол. Он то в штангу попадет, то во вратаря, то промахнется. Массовки было человек 600-700. И вся эта толпа начала дирижировать: «Коля, забей!». Козловский через громкоговоритель начал умолять его: «Коля, ну забей ты, прошу!».

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– Весь фильм сняли за 50 смен. Сколько ваших?

– Где-то 33. Команда «Метеор» закончила съемки в конце июня. После этого меня еще на неделю оставили в качестве спортивного куратора – режиссером-постановщиком спортивных сцен.

В моих задачах – придумка схем, организация людей, расстановка по позициям, репетиции. Козловский приехал и все утвердил. За пять-шесть дней мы с ним корректировали сцену с матча Россия – Румыния.

– Как строилась рабочая смена?

– Мы вообще потеряли понятия дня и ночи. Смена начиналась в 16 дня и заканчивалась в 7 утра. По стандарту все занимало 12 часов.

Приходили почти к вечеру, а все говорили: «Доброе утро». После этого «завтрак», грим, костюмы. Далее – репетиция, подготовка к съемке. После часового перерыва на обед до победного набирали съемочный материал.

Краснодар сильно ограничивал по времени. Не было затяжных смен. Стадион с козырьком, из-за него появлялась тень, поэтому картинка портилась. В Новороссийске такого не было: получались переработки по 14,5 часов.

Нагрузки были большими. Мы это ощутили со съемок в Раменском. Снимали в апреле – холодно. Были эпизоды, когда мы уже разогрелись, снимаемся – раз, и пауза. Мышцы остывают. Никто не давал время на разминку. «Приготовились!» – все сразу по позициям.

На следующий день болели ноги, спины. Нам предоставили массажистов. Постоянно было спортивное питание: энергетики, протеин. Таким способом восстанавливались. После смен отсыпались.