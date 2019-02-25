«Баскетбол становился невыносимым». Двукратный победитель «Оскара» пришел в кино из спорта
Махершала Али получил «Оскар» в номинации «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Зеленая книга». Он опередил других номинантов – Сэма Рокуэлла, Ричарда Гранта, Адама Драйвера и Сэма Эллиотта. Ранее Али выигрывал «Оскар» в этой же номинации – произошло это два года назад за «Лунный свет».
Успехов в кино Али мог бы и не добиться, если бы продолжил карьеру баскетболиста. В начале 90-х он выступал за университет Сэнт-Мэри в студенческой лиге США (NCAA).
Тогда Али был известен как Махершала Гилмор (в 2000 году сменил фамилию, приняв ислам), именно так он и записан в различных статистических материалах. Баскетбольные результаты будущего актера есть в общем доступе. За первые три сезона у него было не более трех очков за матч, но в последнем сезоне он набирал в среднем по семь, а еще обеспечивал 1,8 подбора за игру.
Тренер Рон Беневидес вообще не испытывал никаких проблем с Гилмором:
«Черт, были б все парни такие, как он, можно было бы тренировать хоть до 90 лет. Он хотел учиться, его не нужно было затаскивать в класс. Он не был звездой в команде, но зато был одним из тех парней, которые сделают все, что ты им скажешь».
Два сезона вместе с ним отыграл Реджи Стиле (сейчас известный комик в Сан-Франциско), он помнит Гилмора как исполнительного парня: «Неважно, как складывалась игра, ты всегда мог рассчитывать на то, что он окажется именно там, где должен быть». А еще Стиле добавил, что поразился его актерской игре в небольшой постановке и заметил, с каким удовольствием его товарищ ходил даже на репетиции.
Кроме того, партнеры по команде вспоминают, что он всегда выглядел спортивно: «У него не было какого-то сумасшедшего плана тренировок, но его телу можно было позавидовать». Впрочем, взяла верх именно актерская игра – экс-партнер по клубу Джош Унру так описывает Гилмора: «Он был мыслителем, писал стихи, тексты и действительно посвятил себя учебе. Кроме того, всегда выглядел чисто и опрятно».
Сейчас Унру владеет компанией по производству одежды в Орегоне, а тогда, летом 1995-го он вместе с Махершалой жил в доме бабушки и дедушки. Гилмор посещал большие семейные ужины, а однажды даже зачитывал вслух свою поэзию.
1996-й – последний год серьезного занятия баскетболом, тем летом Али был стажером на калифорнийском Шекспировском фестивале, потом поработал в журнале о новинках звукозаписи, а спустя год прошел прослушивание на участие в актерской программе университета Нью-Йорка, где в 2000 году получил степень магистра. Еще через год началась успешная актерская карьера, а наибольшую известность принес сериал «Карточный домик». Позже Али выиграл два «Оскара».
В 2011 году на сайте университета Сэнт-Мэри Али оставил сообщение, в котором упомянул и баскетбол. «Если честно, то в конце моего пребывания там баскетбол становился невыносимым, – признавался актер. – Я просто видел, как парней буквально «разжевывали и выплевывали», меня тоже пугали тем, что отправят в Денверский университет. Все это делалось во имя побед и больших достижений». Неудивительно, что спортивная карьера закончилась быстро, поскольку все это противоречило мировоззрению и характеру Али.
В 2016-м в интервью GQ Али рассказал, почему он сначала подался в спорт: «Тогда речь шла о получении баскетбольной стипендии, но после достижения этого я не ставил себе цель попасть в НБА. Актерская игра привлекала больше».
Спустя год Али объяснил NPR свое решение оставить спорт. Он не чувствовал страсти к нему и считал, что карьера актера позволит ему раскрыться гораздо больше, чем баскетбол. К этому времени он уже выиграл «Оскар» и стал первым лауреатом этой премии, когда-либо игравшим в баскетбол в Дивизионе 1, кроме того, он стал первым мусульманином, получившим эту награду.
Правильность выбора подтвердила и минувшая церемония награждения. С другой стороны, нельзя сказать, что у Али вряд ли бы получилась карьера спортсмена – да, показатели были невелики для НБА, но то, как упрямо он шел к своей цели в карьере актера – вызывает большое уважение. Целеустремленность наверняка бы сделала из Али хоть и невеликого, но очень хорошего баскетболиста. Впрочем, он выбрал другой вариант.
Как же здорово, когда есть из чего выбирать.