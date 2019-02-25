«Баскетбол становился невыносимым». Двукратный победитель «Оскара» пришел в кино из спорта

Тренер Рон Беневидес вообще не испытывал никаких проблем с Гилмором:

«Черт, были б все парни такие, как он, можно было бы тренировать хоть до 90 лет. Он хотел учиться, его не нужно было затаскивать в класс. Он не был звездой в команде, но зато был одним из тех парней, которые сделают все, что ты им скажешь».

Два сезона вместе с ним отыграл Реджи Стиле (сейчас известный комик в Сан-Франциско), он помнит Гилмора как исполнительного парня: «Неважно, как складывалась игра, ты всегда мог рассчитывать на то, что он окажется именно там, где должен быть». А еще Стиле добавил, что поразился его актерской игре в небольшой постановке и заметил, с каким удовольствием его товарищ ходил даже на репетиции.

Кроме того, партнеры по команде вспоминают, что он всегда выглядел спортивно: «У него не было какого-то сумасшедшего плана тренировок, но его телу можно было позавидовать». Впрочем, взяла верх именно актерская игра – экс-партнер по клубу Джош Унру так описывает Гилмора: «Он был мыслителем, писал стихи, тексты и действительно посвятил себя учебе. Кроме того, всегда выглядел чисто и опрятно».