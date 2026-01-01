Водные виды

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Синхронистка потеряла сознание под водой и пошла на дно бассейна: чтобы ее спасти, тренер нырнула за ней
#Андреа Фуэнтес
Как из-за размера одежды Россия сенсационно получила первую в истории медаль в прыжках с трамплина. Раньше для обмана в трусы клали губки и полотенца
#Россия на Олимпийских играх-2022
Состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине по всем видам спорта
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#Россия на Олимпийских играх-2022
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Самая титулованная олимпийская спортсменка Канады наехала на учителя после трех медалей в Токио: «Благодарю за слова, что плавание ни к чему не приведет»
#Пенни Олексяк
Как быстро различать все стили плавания и ориентироваться в них
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#Плавание
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У России – бронза в синхронных прыжках в воду. Добыли парни, которые чуть не закончили карьеру из-за перелома позвоночника и гайморита
#Олимпиада-2020
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Олимпиада
Состав сборной России по прыжкам с трамплина на Олимпиаду в Пекине
#Олимпиада-2022
Водные виды
🇷🇺 Сборная России по водному поло проиграла США в полуфинале. Она сыграет в матче за бронзу
#Олимпиада-2020
Водные виды
Ромашина первой в истории синхронного плавания стала шестикратной олимпийской чемпионкой
#Светлана Ромашина
Водные виды
🥇🇷🇺 Колесниченко и Ромашина взяли золото в синхронном плавании. Это 14-я золотая медаль России в Токио
#Олимпиада-2020
Водные виды
Греческая сборная по синхронному плаванию снялась с Олимпиады из-за коронавируса. В команде выявили три случая
#Олимпиада-2020
Водные виды
Британский пловец после победы Рылова сказал о «допинг-программе». ОКР ответил заявлением о «старой шарманке»
#Евгений Рылов