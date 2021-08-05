Олимпиада-2020
🇷🇺 Сборная России по водному поло проиграла США в полуфинале. Она сыграет в матче за бронзу
7 часов назад
Россия проиграла США со счетом 11:15 и не вышла в полуфинал турнира.
- Россия вела после первого и второго периода (3:2 и 7:6), но в третьей четверти стала уступать 9:11.
- За пять минут до конца финальной четверти счет был ничейным 11:11. Но США в итоге победили.
- Это второй матч России и США на турнире. На групповом этапе Россия проиграла 5:18.
Теперь США сыграют в финале с победителем пары Испания – Венгрия. Россия в матче за третье место сыграет с проигравшим этой пары. Финал и матч за третье место запланированы на 7 августа.
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