🇷🇺 Сборная России по водному поло проиграла США в полуфинале. Она сыграет в матче за бронзу

Россия проиграла США со счетом 11:15 и не вышла в полуфинал турнира.

Россия вела после первого и второго периода (3:2 и 7:6), но в третьей четверти стала уступать 9:11.

За пять минут до конца финальной четверти счет был ничейным 11:11. Но США в итоге победили.

Это второй матч России и США на турнире. На групповом этапе Россия проиграла 5:18.

Теперь США сыграют в финале с победителем пары Испания – Венгрия. Россия в матче за третье место сыграет с проигравшим этой пары. Финал и матч за третье место запланированы на 7 августа.