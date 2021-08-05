Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

🇷🇺 Сборная России по водному поло проиграла США в полуфинале. Она сыграет в матче за бронзу

7 часов назад

Россия проиграла США со счетом 11:15 и не вышла в полуфинал турнира.

  • Россия вела после первого и второго периода (3:2 и 7:6), но в третьей четверти стала уступать 9:11.
  • За пять минут до конца финальной четверти счет был ничейным 11:11. Но США в итоге победили.
  • Это второй матч России и США на турнире. На групповом этапе Россия проиграла 5:18.

Теперь США сыграют в финале с победителем пары Испания – Венгрия. Россия в матче за третье место сыграет с проигравшим этой пары. Финал и матч за третье место запланированы на 7 августа.

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