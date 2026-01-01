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Как устроена культура масок в рестлинге Мексики – особое искусство, которое вы не пропустите
#Луча либре
Что будет с карьерой Яна в UFC: возможный соперник, шансы на пояс, поменяется ли отношение судей
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Драка на фоне победы Махачева: Чимаев приехал на турнир без приглашения UFC и устроил конфликт с братом Хабиба
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Детали вокруг победы Махачева: передал пояс Хабибу и посвятил чемпионство его отцу, а Хасбик праздновал на руках
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Следующий соперник Махачева – Волкановски: бой за пояс пройдет в Австралии, все уже согласовано
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Сколько Ислам Махачев заработал за чемпионский бой против Оливейры на UFC 280
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Полная статистика по бою Махачев – Оливейра на UFC 280
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Все результаты UFC 280: как завершились бои Махачева, Яна и Стерлинга
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Махачев – новый чемпион UFC в легком весе
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В бою Ян – О'Мэлли на UFC 280 все решил первый раунд
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Полная статистика по бою Ян – О'Мэлли на UFC 280
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Ян проиграл О’Мэлли на турнире UFC 280
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