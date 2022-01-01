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Полный кард UFC 280 – это главный турнир года для фанатов из России: там подерутся Махачев, Ян и Стерлинг
#UFC 280
13 августа, 21:50
Детали по бою Махачев – Оливейра: почему они подерутся за вакантный пояс и куда пропали другие претенденты
#Махачев – Оливейра
17 июля, 01:28
«Запрещенная» документалка про Александра Емельяненко появилась на «Авито» – ее продает Валерия Гай Германика за 50 миллионов рублей
#Александр Емельяненко
11 мая, 17:04
Другая сторона исторической потери пояса в UFC: Оливейра был полулегковесом и еще четыре раза проваливал взвешивание
#Чарльз Оливейра
07 мая, 21:52
«Вы меня обокрали». Ян снова проиграл Стерлингу – теперь спорным судейским решением
#Ян – Стерлинг
10 апреля, 08:45
Сколько Алджамейн Стерлинг заработал за бой против Яна на UFC 273
#Ян – Стерлинг
10 апреля, 07:55
Последние новости
Все новости
MMA
UFC 275: прогноз на бой Шевченко – Сантос, 12 июня 2022 года
#UFC
10 июня, 19:57
MMA
UFC 275: во сколько начало боя Шевченко – Сантос, 12 июня 2022 года
#UFC
10 июня, 19:56
MMA
Где смотреть бой Шевченко – Сантос: во сколько прямая трансляция боя, UFC 275, 12 июня 2022 года
#UFC
10 июня, 19:54
MMA
Где смотреть бой Оливейра – Гейджи: во сколько прямая трансляция боя, UFC 274 8 мая
#Оливейра – Гейджи
07 мая, 17:46
MMA
Полный кард турнира UFC 274, где подерутся Оливейра, Гейджи и Фергюсон
#UFC 274
07 мая, 17:27
MMA
Полный кард турнира UFC 273, где подерутся Ян, Чимаев и Волкановски
#Ян – Стерлинг
08 апреля, 21:05