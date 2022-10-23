Детали вокруг победы Махачева: передал пояс Хабибу и посвятил чемпионство его отцу, а Хасбик праздновал на руках
Ислам Махачев – новый чемпион UFC в легком весе. На турнире UFC 280 в Абу-Даби он победил Чарльза Оливейру. Бой завершился досрочно во втором раунде. Махачев впервые выиграл пояс и стал третьим чемпионом из России после Хабиба Нурмагомедова и Петра Яна.
После победы Махачев отдал пояс Хабибу, а тот прокатил его на плечах
В первом раунде Махачев показал 3 минуты 48 секунд контроля, а во втором – провел сабмишен. Эта победа стала для него 11-й подряд в UFC. Чарльз Оливейра прервал победную серию из 11 боев – 10 из них завершились досрочно. Его последнее поражение было в 2017 году от Пола Фелдера техническим нокаутом.
После победы в октагон зашел Хабиб Нурмагомедов и посадил Махачева на плечи. Хабиб (который появился в шлепанцах) первым обнял Махачева и вручил чемпионский пояс, а потом получил его обратно. Хабиб ушел из UFC в 2020 году и завершил карьеру, когда защитил чемпионство в бою с Джастином Гейджи.
Махачев посвятил победу Адулманапу Нурмагомедову – отцу Хабиба и своему бывшему тренеру, который умер в 2020 году: «Я посвящаю победу моему тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, много лет назад он сказал мне: «Просто упорно трудись и ты будешь чемпионом». Он [Хабиб] и его отец сделали меня».
Отдельный гость – Хасбик, которого команда Махачева держала на руках. Перед боем Махачев говорил, что Хасбик будет сидеть у его клетки. На UFC 267 Хасбик уже становился главной звездой – тогда Махачев победил Дэна Хукера:
Хасбик стал звездой вечера на UFC: обнимался с Хабибом, праздновал победу на руках у Махачева и чуть не подрался с Абдурозиком
Махачев уже знает следующего соперника, а в момент его триумфа в зале была драка
После победы Ислам Махачев вызвал на бой Алекса Волкановски – тот находился в зале, вышел в октагон и согласился на предложение. Президент UFC Дэйна Уайт говорил, что Волкановски станет претендентом на чемпионский пояс в легком весе (хотя сейчас выступает в полулегком дивизионе).
Хабиб назвал Махачева лучшим бойцом и сказал о его будущем бое: «Наш план – отправиться в Австралию и подраться у короля P4P Алекса Волкановски дома». Сейчас Махачев единственный чемпион UFC из России и занимает четвертое место в рейтинге легковесов.
Так Волкановски отреагировал на вызов Махачева:
Отдельная чемпионская фотография с Кормье:
В зрительном зале в это время происходила потасовка. Хамзат Чимаев поссорился с Абубакаром Нурмагомедовым. Тот сам провел успешный бой на UFC 280, а теперь подрался с Чимаевым. Разнимать бойцов пришлось службе безопасности. Уайт позже отреагировал на драку. Рассказал, что не звал Чимаева в Абу-Даби. Он получил приглашение со стороны местных организаторов.