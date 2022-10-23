Детали вокруг победы Махачева: передал пояс Хабибу и посвятил чемпионство его отцу, а Хасбик праздновал на руках

Махачев посвятил победу Адулманапу Нурмагомедову – отцу Хабиба и своему бывшему тренеру, который умер в 2020 году: «Я посвящаю победу моему тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, много лет назад он сказал мне: «Просто упорно трудись и ты будешь чемпионом». Он [Хабиб] и его отец сделали меня».

Отдельный гость – Хасбик, которого команда Махачева держала на руках. Перед боем Махачев говорил, что Хасбик будет сидеть у его клетки. На UFC 267 Хасбик уже становился главной звездой – тогда Махачев победил Дэна Хукера:

Хасбик стал звездой вечера на UFC: обнимался с Хабибом, праздновал победу на руках у Махачева и чуть не подрался с Абдурозиком

Махачев уже знает следующего соперника, а в момент его триумфа в зале была драка

После победы Ислам Махачев вызвал на бой Алекса Волкановски – тот находился в зале, вышел в октагон и согласился на предложение. Президент UFC Дэйна Уайт говорил, что Волкановски станет претендентом на чемпионский пояс в легком весе (хотя сейчас выступает в полулегком дивизионе).

Хабиб назвал Махачева лучшим бойцом и сказал о его будущем бое: «Наш план – отправиться в Австралию и подраться у короля P4P Алекса Волкановски дома». Сейчас Махачев единственный чемпион UFC из России и занимает четвертое место в рейтинге легковесов.

Так Волкановски отреагировал на вызов Махачева: