Сколько Ислам Махачев заработал за чемпионский бой против Оливейры на UFC 280

Гонорар Махачева за титульный бой против Оливейры – распределение денег на UFC 280

Sports Zion оценивает общий доход Махачева в 400 тысяч долларов. В эту сумму включены базовая зарплата, бонус за победу и отчисления от трансляций PPV. Есть данные, что Махачеву полагается 22% доли от продаж трансляций. Еще его гонорар сейчас точно оказался выше, чем за предыдущий бой против Грина. На это повлиял чемпионский статус поединка с Оливейрой.

Оливейра владел титулом UFC перед предыдущим боем с Гейджи, но потерял пояс из-за проваленного взвешивания. Это не помешало ему победить и остаться основным претендентом. Тогда Оливейра гарантированно получал 500 тысяч долларов только за один выход. Оливейра дерется в UFC уже более десяти лет. За все время он заработал около 2 миллионов долларов.

Бойцы в UFC регулярно подписывают новые контракты. Обычно они рассчитаны сразу на несколько боев. Например, в марте 2022-го Петр Ян заключил соглашение с UFC на шесть боев. Фиксированные оклады за выход в октагон остаются одинаковыми. Они растут, когда боец и UFC пересматривают контракты. Махачев начинал в UFC с гонорара в 10 тысяч долларов за один бой.

Сейчас он заработал от UFC еще и дополнительный бонус в 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера.