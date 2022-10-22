Сколько Ислам Махачев заработал за чемпионский бой против Оливейры на UFC 280
Ислам Махачев и Чарльз Оливейра провели бой за вакантный титул в легком весе на турнире UFC 280. Раннее им владел именно Оливейра. Поединок проходил в Абу-Даби и завершился победой Махачева во втором раунде. Там же Петр Ян дрался с Шоном О’Мэлли в легчайшем весе, но они на пояс все еще не претендуют. Теперь Махачев – единственный действующий чемпион UFC из России.
Гонорар Махачева за титульный бой против Оливейры – распределение денег на UFC 280
Sports Zion оценивает общий доход Махачева в 400 тысяч долларов. В эту сумму включены базовая зарплата, бонус за победу и отчисления от трансляций PPV. Есть данные, что Махачеву полагается 22% доли от продаж трансляций. Еще его гонорар сейчас точно оказался выше, чем за предыдущий бой против Грина. На это повлиял чемпионский статус поединка с Оливейрой.
Оливейра владел титулом UFC перед предыдущим боем с Гейджи, но потерял пояс из-за проваленного взвешивания. Это не помешало ему победить и остаться основным претендентом. Тогда Оливейра гарантированно получал 500 тысяч долларов только за один выход. Оливейра дерется в UFC уже более десяти лет. За все время он заработал около 2 миллионов долларов.
Бойцы в UFC регулярно подписывают новые контракты. Обычно они рассчитаны сразу на несколько боев. Например, в марте 2022-го Петр Ян заключил соглашение с UFC на шесть боев. Фиксированные оклады за выход в октагон остаются одинаковыми. Они растут, когда боец и UFC пересматривают контракты. Махачев начинал в UFC с гонорара в 10 тысяч долларов за один бой.
Сейчас он заработал от UFC еще и дополнительный бонус в 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера.
Ранее Махачев утверждал, что инсайдерские данные в СМИ обычно не соответствуют реальным доходам бойцов в UFC. По контракту бойцам запрещено раскрывать точные доходы, поэтому мы смотрим на публичные цифры. Франсис Нганну перед уходом из UFC жаловался на гонорары в 500-600 тысяч долларов за бой. В 2020-м сам Махачев говорил о своих примерных цифрах 80+80.
Какие вещи надо знать о деньгах Махачева в UFC – что известно о его доходах за бои
The Sports Daily утверждает, что Ислам Махачев получил за карьеру в UFC примерно 700 тысяч долларов. В этой сумме не учитывается его потенциальный гонорар за поединок против Оливейры на UFC 280. Там же The Sports Daily почему-то не прописал деньги Махачева за бой против Грина. Даже с их учетом общая сумма за карьеру в UFC меньше, чем у Яна (1,3 млн).
Махачев дошел к чемпионскому бою через поединок на турнире UFC Fight Night. Это стало еще одним показателем его карьеры – обычно потенциальные претенденты дерутся только на номерных турнирах. Махачев давно выпрашивал у Уайта бой за пояс: по победной серии в дивизионе он соперничал с Оливейрой. Оливейра за это время брал и защищал титул в UFC.
Теперь сам Оливейра называл поединок с Махачевым в том числе возможностью заработать деньги. Для самого Махачева доходы никогда не играли важную роль. Он считает, что многие бойцы дерутся в промоушене ради гонораров – из-за этого и проигрывают. Заодно он оценивал карьеру Дастина Порье: когда боец теряет шансы за титул, то выбирает лучший заработок.
Доходы Махачева в UFC росли постепенно – на них влиял сложный путь к титульному поединку. Единственное поражение Махачева в UFC было от Адриано Мартинса в 2015 году. После этого Махачев выиграл все бои, но его единственным топ-соперником до Оливейры становился Хукер. Они подрались год назад – в октябре 2021-го. Тот бой Махачев досрочно выиграл сабмишном.