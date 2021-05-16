Оливейра шел к поясу UFC через тяжелую болезнь. Два года лежал в больнице, врачи говорили об инвалидном кресле

Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер провели чемпионский бой на турнире UFC 262. Оливейра взял пояс UFC в легком весе. Он дебютировал в промоушене еще в 2010 году, прошел через восемь поражений. До титула он дошел за 28 боев, но так долго получилось не из-за проигрышей. Оливейра никогда не участвует в скандалах и не занимается раскруткой имени.

Он просто дерется, потому что еще с детства поставил себе цель – спорт. Даже само занятие спортом было для Оливейры победой. ESPN встречался с ним и его мамой перед чемпионским боем Оливейры и Чендлера. Журналисты получили много подробностей о детстве Оливейры, но главная из них – его болезнь.

В семь лет у Оливейры был диагностирован ревматоидный артрит, тогда же у него нашли шумы в сердце. Озана Оливейра рассказала, что ее сын боролся с болью во всем теле: «Врачи сказали, что ему нужно инвалидное кресло. Он не сможет ходить. Мы ответили, что не примем это». Несколько лет каждые 15 дней Оливейра колол лекарство – так он восстановился.