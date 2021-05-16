Оливейра шел к поясу UFC через тяжелую болезнь. Два года лежал в больнице, врачи говорили об инвалидном кресле
Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер провели чемпионский бой на турнире UFC 262. Оливейра взял пояс UFC в легком весе. Он дебютировал в промоушене еще в 2010 году, прошел через восемь поражений. До титула он дошел за 28 боев, но так долго получилось не из-за проигрышей. Оливейра никогда не участвует в скандалах и не занимается раскруткой имени.
Он просто дерется, потому что еще с детства поставил себе цель – спорт. Даже само занятие спортом было для Оливейры победой. ESPN встречался с ним и его мамой перед чемпионским боем Оливейры и Чендлера. Журналисты получили много подробностей о детстве Оливейры, но главная из них – его болезнь.
В семь лет у Оливейры был диагностирован ревматоидный артрит, тогда же у него нашли шумы в сердце. Озана Оливейра рассказала, что ее сын боролся с болью во всем теле: «Врачи сказали, что ему нужно инвалидное кресло. Он не сможет ходить. Мы ответили, что не примем это». Несколько лет каждые 15 дней Оливейра колол лекарство – так он восстановился.
Сам Оливейра говорил об этом так: «Я провел в больнице два года. Врачи сказали моей маме, что я больше не могу заниматься спортом. В то время я любил футбол, ничего не знал о единоборствах. В больнице было ужасно, потому что я не мог уйти. Родители работали, поэтому каждое утро я оставался один. Было трудно к этому привыкнуть».
Оливейра вышел из больницы, лечение помогло. Уже во время занятий единоборствами его новой проблемой стала нехватка веса. Из-за нее Оливейра получал травмы. Потом пересиливало желание постоянных драк, поэтому он форсировал восстановление. Его целеустремленность позже отмечал Дэйна Уайт – называл Оливейру одним из лучших людей в мире.
Мама Оливейры ненавидит единоборства. Боялась, что этот спорт испортит сына. Оливейра обещал родителям, что обязательно станет чемпионом UFC. Выполнил обещание во многом из-за грамотной подготовки. Тренер Оливейры заранее спрогнозировал итог боя: победа за первые два раунда. У него было 40 спарринг-партнеров, которые похожи на Чендлера.
Оливейра проводил титульный бой впервые в карьере. Майкл Чендлер тоже впервые дрался за титул UFC, но это был для него только второй поединок в организации. «Чарльз из Бронкса» – так фанаты обычно называют Оливейру. Бронкс – это народное название фавелы. «Фавела победила», – такими словами уже сам Оливейра продвигает новости и посты о титуле.
Журналист The Athletic Грег Розенштейн расписал в твиттере еще один важный аспект победы Оливейры: «Я нахожу это безумием. Оливейра выиграл девять боев подряд с неоптимальным зрением. Перед боем против Чендлера он снял очки, а после их надел». В декабре 2020 года он же спрашивал в твиттере, настоящие ли это очки.
Когда Оливейра победил Чендлера, то сразу расплакался. Посвятил чемпионский пояс родной Бразилии, а потом опять продвинул идею о преодолении. В речи после боя сделал отсылки к словам Чендлера: «Майкл сказал, что я не выдержу давления. Он бил, еще бил, бесконечно бил, но я все еще тут». Оливейра шел к титулу 3941 день.
Оливейра нокаутировал Чендлера на UFC 262. Теперь он владеет титулом, который был у Хабиба