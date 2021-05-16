Детские эмоции Оливейры после чемпионства в UFC: обнимал пояс, бегал и плакал
Чарльз Оливейра – обладатель пояса UFC в легком весе. Он нокаутировал Майкла Чендлера во втором раунде боя на UFC 262. Для Оливейры все складывалось сложно. Уже в первом раунде он получил рассечение, а Чендлер вырвался из-под его удушающего приема. Зато для победы во втором раунде Оливейре хватило 19 секунд.
Дальше – бесконечные эмоции. Он перепрыгнул через сетку, пообщался с Дэйной Уайтом. Потом Оливейра сел на колени перед Чендлером, чтобы поблагодарить его за бой. Когда Оливейра получал пояс, он заплакал. Побегал с поясом в обнимку и напомнил: разговаривал с Дэйной Уайтом и обещал ему нокаут. Обещание сдержал.
Хабиб Нурмагомедов 1077 дней владел поясом UFC. Чарльз Оливейра шел к этому поясу более десяти лет. Он дебютировал в UFC еще в августе 2010 года. Недавно это вспомнил сам Оливейра, когда выложил в инстаграм коллаж из фото.
В карьере Чарльза Оливейры есть восемь поражений и один бой без результата, поэтому он шел к титулу так долго. В 2011 году он допустил похожую ошибку, которую сделал Петр Ян. Нанес сопернику запрещенный удар коленом, когда тот был на коленях.
Ян странно лишился титула чемпиона UFC: ударил коленом, когда это запрещено. Думал, что тот был на корточках
Чарльз Оливейра – рекордсмен UFC по досрочным победам (17). Он стал 11-м чемпионом UFC в легком весе. Конор Макгрегор уже поздравил Оливейру с победой. Часть его твита: «Интересно, кто станет 12-м».
Перед этим боем Оливейра занимал третье место в рейтинге легковесов UFC. Он получил шанс на титульный бой из-за трилогии Конора Макгрегора и Дастина Порье. Они идут в рейтинге выше, но выбрали реванш вместо битвы за пояс.
Оливейра нокаутировал Чендлера на UFC 262. Теперь он владеет титулом, который был у Хабиба