Детские эмоции Оливейры после чемпионства в UFC: обнимал пояс, бегал и плакал

Чарльз Оливейра – обладатель пояса UFC в легком весе. Он нокаутировал Майкла Чендлера во втором раунде боя на UFC 262. Для Оливейры все складывалось сложно. Уже в первом раунде он получил рассечение, а Чендлер вырвался из-под его удушающего приема. Зато для победы во втором раунде Оливейре хватило 19 секунд.

Дальше – бесконечные эмоции. Он перепрыгнул через сетку, пообщался с Дэйной Уайтом. Потом Оливейра сел на колени перед Чендлером, чтобы поблагодарить его за бой. Когда Оливейра получал пояс, он заплакал. Побегал с поясом в обнимку и напомнил: разговаривал с Дэйной Уайтом и обещал ему нокаут. Обещание сдержал.