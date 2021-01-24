Кто такой Майкл Чендлер – новая звезда UFC. Крутит суперсальто и усыновил темнокожего ребенка
Майкл Чендлер – еще один герой вечера на UFC 257. Он нокаутировал Дэна Хукера в первом раунде. Это его первый бой в UFC – сразу такая эффектная победа, которую он отметил немыслимым сальто. Хотя резидент UFC Дэйна Уайт покривился: «Мне все эти сальто не нравятся – так можно травму получить».
Чендлер пришел из вершин Bellator и был запасным на бою Хабиба и Гейджи
Вкратце:
- 34 года.
- В ММА – с 2009-го, с четвертого боя и до битвы с Хукером выступал в Bellator.
- Первые 12 боев в карьере он выиграл.
- Сейчас статистика – 22-5.
Контракт с UFC Чендлер подписал в сентябре 2020-го и был запасным бойцом на поединке Хабиб – Гейджи. Месяцем ранее он побил Бенсона Хендерсона в последнем бою Bellator и сказал, что с точки зрения бизнеса примет наилучшее решение, не забыв поблагодарить в Bellator всех, кто ему помогал.
«Это и есть кульминация за десять лет, – говорил тогда Чендлер. – Люди хотели видеть меня в UFC еще в 2011-м, есть еще ONE FC, есть PFL с турнирами на миллионы долларов. Полным-полно вариантов. Я очень счастлив».
Еще цитата: «Дэйна спросил, заинтересован ли я в том, чтобы быть запасным участником турнира, где были Хабиб и Гейджи. Я ответил: «Конечно». И вот я здесь. Понимаю критику в духе – что этот парень вообще о себе думает. Но Уайт так решил, а я просто встал в очередь и сказал: «Я сделаю это, вперед».
Как стал частью UFC – пошли смелые высказывания:
- «Докажу, что я лучший боец в легком весе. Я последние 11 лет это говорил».
- «Конечно, я хочу получить возможный бой с Конором. И я стану ночным кошмаром для него».
- «Готов выйти в клетку и побить Хабиба или Гэтжи, если с их поединком что-то пойдет не по плану».
Хабиба он не впечатлил: «Чендлер не боец высокого уровня, он проиграл два боя назад в другой организации. Нужно доказать, что способен претендовать на титул, сразиться с кем-то из топ-5 в UFC».
Чендлер – муж и отец
23 января 2021 года Чендлер побил Хукера в первом бою UFC и отпразднует это 24-го. По символичному совпадению, в личной жизни именно 23 и 24 января для него – святые даты.
24 января 2013-го он убедил девушку, в которую был влюблен, пойти с ним на свидание. Они переписывались по электронной почте два года, и она никак не соглашалась на первую встречу:
«Я не был ей нужен – она страстно любила медицину, была в ординатуре, работала по 80 часов в неделю в неотложке. Я мало ее знал, но она превзошла все ожидания. Последние семь лет были потрясающими, впереди еще 70».
Такую историю Чендлер рассказал в инстаграме в прошлом году. Про жену он пишет много и трогательно.
23 января – это день рождения сына. И здесь тоже особенная история. Чендлер с женой усыновили темнокожего мальчика. Он подумывал об этом раньше, а жена уже давно этого хотела – еще с тех пор, как была подростком, когда часто встречалась с детьми-сиротами. Еще она работала волонтером и заботилась о сиротах – водила их на прогулки или в кино.
«Он немного старше, чем мы хотели, – говорил Чендлер об усыновленном мальчике. – Мы хотели новорожденного в возрасте до полугода, а ему было девять месяцев. Но когда прислали фотографию, у меня возникло это чувство изнутри, и я заплакал. Подумал тогда: «Вот мой сын».
Они съездили в Даллас и пообщались с мамой мальчика, которой было всего 17 лет. Процесс усыновления длился год. Однажды Чендлеры получили письмо о том, что все разрешения получены, не успели даже переварить эту информацию – через шесть минут зазвонил телефон.
Они назвали его Хэп Уитакер. Первое имя – в честь тренера по борьбе, которого знает и уважает Чендлер, второе – в честь парня, с которым Чендлеры познакомились случайно при разговоре о французских тостах и сильно подружились.
«Моя жена – самый поддерживающий, самый любящий, самый совершенный человек в мире для меня. Она – моя лучшая половина, причина, по которой я делаю то, что я делаю. А сыну я уже втолковал, что каждый молодой парень падает, но затем встает, а каждый мужчина должен трудиться. Так он понимает, что папе нужно работать».