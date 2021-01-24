Кто такой Майкл Чендлер – новая звезда UFC. Крутит суперсальто и усыновил темнокожего ребенка

Чендлер пришел из вершин Bellator и был запасным на бою Хабиба и Гейджи

Вкратце:

34 года.

В ММА – с 2009-го, с четвертого боя и до битвы с Хукером выступал в Bellator.

Первые 12 боев в карьере он выиграл.

Сейчас статистика – 22-5.

Контракт с UFC Чендлер подписал в сентябре 2020-го и был запасным бойцом на поединке Хабиб – Гейджи. Месяцем ранее он побил Бенсона Хендерсона в последнем бою Bellator и сказал, что с точки зрения бизнеса примет наилучшее решение, не забыв поблагодарить в Bellator всех, кто ему помогал.

«Это и есть кульминация за десять лет, – говорил тогда Чендлер. – Люди хотели видеть меня в UFC еще в 2011-м, есть еще ONE FC, есть PFL с турнирами на миллионы долларов. Полным-полно вариантов. Я очень счастлив».

Еще цитата: «Дэйна спросил, заинтересован ли я в том, чтобы быть запасным участником турнира, где были Хабиб и Гейджи. Я ответил: «Конечно». И вот я здесь. Понимаю критику в духе – что этот парень вообще о себе думает. Но Уайт так решил, а я просто встал в очередь и сказал: «Я сделаю это, вперед».