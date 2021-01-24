Конор Макгрегор
UFC
UFC 257
Конор – Порье
MMA
Джон Кавана
Хабиб Нурмагомедов
Дастин Порье
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#Конор Макгрегор #Конор – Порье #UFC 257 #Хабиб Нурмагомедов #Дастин Порье #MMA #UFC #Джон Кавана

Мы проверили слова Хабиба – похоже, он не прав. Конор не бросал команду и не дрался с детьми. Но готовился к бою по-новому

час назад
Илья Егоров

инстаграм Конора

Дастин Порье победил Конора на UFC 257: напропускал в первом раунде, а во втором вырубил нокаутом, отбив перед этим Конору ногу.

В октагоне и в интервью между ними было уважение. Мир и покой разбавил Хабиб – пришел в твиттер и наехал на Конора:

«Вот что бывает, когда вы бросаете команду, оставляете спарринг-партнеров, которые сделали вас чемпионом, и тренируетесь с детьми. Все это вдали от реальности».

За два часа у этого твита больше 21 тысячи ретвитов и 83 тысячи лайков. 

Но про что именно говорил Хабиб? Какие дети? Какая команда? У этого есть основания? Конор правда всех бросил? 

Разбираемся.

1. Тезис про смену команды

Тут Хабиб вообще не прав. К бою с Порье Конор готовился с привычными людьми. Вот список:

Джон Кавана. Главный тренер, который работал с Конором с начала его истории в ММА.

• Оуэн Родди. С ним Конор тоже знаком давно – с 2007 года. Тогда Конор впервые пришел в зал Джона Каваны, где и встретил Родди.

• Филл Сатклифф. Они познакомились, когда Конору было еще 12 лет. С тех пор постоянно тренирует его бокс.

• Сергей Пикульский. Тренер по борьбе Конора. С ним Конор знаком с 2007 года.

Конор ответил Хабибу по поводу команды:

«Моя команда – это команда с самого первого дня. Я ничего не менял в ней. Что есть, то есть. Уважай спортсменов. Это, безусловно, характер человека, который скрывается за маской».

2. Тезис про уход от спарринг-партнеров, которые сделали его чемпионом

Кажется, здесь Хабиб говорил о тренировочном лагере Конора.

За 10 недель до UFC 257 Конор оставил зал Straight Blast Gym, которым управляет его тренер Кавана, и отправился в Лагуш. Это маленький город в Португалии.

В интервью для ESPN Колин Бирн – это бывший велогонщик, который помогает Конору с работу над физухой – рассказывает, почему его команда выбрала именно Португалию:

  • Из-за коронавируса. Население Лагуша чуть более 27 тысяч человек.
  • Там меньше фанатов, которые могли бы слить кадры подготовки Конора к бою с Порье.
  • Меньше журналистов. Бирн говорит: «Люди просто знали о присутствии Конора и гордились этим».

инстаграм Конора

Спарринг-партнеры Конора не изменились, всех знакомых он взял с собой:

• Диллон Дэнис. Работает с Конором с 2016 года.

• Артем Лобов. Они спаррингуются с 2010-го. Конор говорил, что за 10 лет Лобов стал для него большим другом.

Есть еще один партнер Конора – это Дилан Моран. Он новенький – Конор пригласил его только перед реваншем с Порье. Потом рассказывал:

«У нас был очень тяжелый спарринг. Дилан – один из лучших боксеров, с которым я когда-либо дрался. Феноменальный талант».

Вот фото после спарринга Конора и Морана:

3. Тезис про бои с детьми 

Здесь все просто. Слова Хабиба, вероятно, относятся к некоторым местным бойцам из Лагуша, которых команда Конора приглашала на спарринги. Бирн в том же интервью говорил, что иногда их команда приходила к этому, чтобы разнообразить тренировки Конора. Они «дети», потому что менее квалифицированы, чем обычные топовые партнеры для звезд UFC.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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