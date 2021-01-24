Мы проверили слова Хабиба – похоже, он не прав. Конор не бросал команду и не дрался с детьми. Но готовился к бою по-новому

За два часа у этого твита больше 21 тысячи ретвитов и 83 тысячи лайков.

Но про что именно говорил Хабиб? Какие дети? Какая команда? У этого есть основания? Конор правда всех бросил?

Разбираемся.

1. Тезис про смену команды

Тут Хабиб вообще не прав. К бою с Порье Конор готовился с привычными людьми. Вот список:

• Джон Кавана. Главный тренер, который работал с Конором с начала его истории в ММА.

• Оуэн Родди. С ним Конор тоже знаком давно – с 2007 года. Тогда Конор впервые пришел в зал Джона Каваны, где и встретил Родди.

• Филл Сатклифф. Они познакомились, когда Конору было еще 12 лет. С тех пор постоянно тренирует его бокс.

• Сергей Пикульский. Тренер по борьбе Конора. С ним Конор знаком с 2007 года.

Конор ответил Хабибу по поводу команды:



«Моя команда – это команда с самого первого дня. Я ничего не менял в ней. Что есть, то есть. Уважай спортсменов. Это, безусловно, характер человека, который скрывается за маской».