Порье и его жена – сильная история любви. Вместе с 14 лет: она рядом на каждом бое и терпела, когда он бросил школу из-за хулиганства
2014 год. Порье падает в нокаут от Конора в первом раунде. Жена Порье – Джоли: «Было трудно там находиться. Толпа и энергия от нее – это страшно. Тяжело смотреть, как Джастин справляется с поражением».
2021 год. Конор падает в нокаут от Порье во втором раунде. Джоли Порье за октагоном: «Это последний раз, когда ты недооцениваешь моего мужа, клянусь богом!»
Джоли Порье не пропускает ни одного боя. Они вместе уже 17 лет – познакомились, когда учились в средней школе маленького городка Лафейетт (штат Луизиана). Начали встречаться, когда им было по 14. В 18 – уже жили вместе, в 20 – поженились. В 2016-м у них родилась дочка.
Сам Порье был хулиганистым трудным подростком. Ненавидел школу, угонял мамин фургон, ездил в исправительный центр для несовершеннолетних. Джоли рассказывает: впервые увидела Джастина Порье, когда тот дрался в школьном коридоре.
В 15 лет Порье окончательно бросил школу, устроился в Макдоналдс, свободное время проводил с друзьями – выпивал и курил. Порье был далек от карьеры профессионального спортсмена: да, хорошо дрался, но участвовал только в любительских соревнованиях. В тот период Джоли была рядом: «Он просто пытался найти себя». И сама возила его на первые любительские бои в другие города.
«Без нее я бы не стал тем, кто я есть. Она – моя скала. Огромная часть моего успеха. Ради меня она оставила личные интересы. У нас столько всего случилось за это время, мы столько узнали друг о друге и столько сделали вместе. У нас особенная связь внутри семьи. Она верит в меня больше, чем я сам».
Джоли заканчивала школу медсестер. Дальше работала в клинике пластической хирургии. Потом открыла магазин одежды. Сейчас она занимается бизнесом и благотворительностью. Джоли – директор фонда «Битва за добро», который они организовали вместе с мужем в 2018-м.
Порье – основатель фонда, но все дела на Джоли. Они помогают людям бороться с бедностью и плохими условиями. Часто они выставляют на аукционы вещи Порье его соперников после боя: перчатки, майки, бутылочки, капы. Один раз, после боя Порье с Эдди Альваресом на UFC 211, на аукцион ушел полупустой тюбик из-под крема от рассечений.
Хабиб продал футболку Порье. Деньги пошли в фонд, которым занимается семья Порье