Порье и его жена – сильная история любви. Вместе с 14 лет: она рядом на каждом бое и терпела, когда он бросил школу из-за хулиганства

2014 год. Порье падает в нокаут от Конора в первом раунде. Жена Порье – Джоли: «Было трудно там находиться. Толпа и энергия от нее – это страшно. Тяжело смотреть, как Джастин справляется с поражением».

2021 год. Конор падает в нокаут от Порье во втором раунде. Джоли Порье за октагоном: «Это последний раз, когда ты недооцениваешь моего мужа, клянусь богом!»