UFC 264

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MMA
Джейк Пол предложил Макгрегору бой за 23 доллара. Порье – цепочку за 100 тысяч с фигуркой Конора, лежащего в нокауте
#Джейк Пол
MMA
Уайт объявил, что Порье подерется за пояс в легком весе. Потом – возможный четвертый бой с Конором
#Конор – Порье
MMA
Судьи отдали Порье победу в первом раунде. Еще до снятия Конора из-за сломанной ноги
#Конор – Порье
MMA
«Добро всегда побеждает зло». Хабиб отреагировал на поражение Конора
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Все результаты боев на UFC 264
#UFC 264
MMA
Порье победил Конора на UFC 264. Тот сломал ногу на последних секундах первого раунда
#Конор – Порье
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Конор финансово взрывает UFC, но давно не король. Бьет ветеранов и за пять лет вместил все поражения
#Конор Макгрегор
Трамп появился на бое Конора в UFC. После проигранных выборов он лишен соцсетей и почти не ходит в публичные места
#Дональд Трамп
Конор мучается с травмами ног уже давно – это третий раз за четыре последних боя. Он уже ходил на костылях
#Конор Макгрегор
Конор проиграл Порье еще до сломанной ноги. Не справился с ударами, сам перевел в партер и без шансов пролежал на спине полраунда
#UFC 264
Первая реакция Конора на поражение. Сидит со сломанной ногой и кричит Порье: «Твоя жена в моем директе»
#Конор – Порье
Сколько Порье заработал за бой с Конором на UFC 264
#Конор – Порье
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