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Конор Макгрегор
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Конор Макгрегор
Дата рождения
14 июля 1988 г.
Достижения
Бывший чемпион UFC в лёгком и полулёгком весе.
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