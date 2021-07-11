Конор – Порье
UFC 264
Хабиб Нурмагомедов
Конор Макгрегор
Дастин Порье
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#Конор – Порье #Хабиб Нурмагомедов #UFC 264 #Конор Макгрегор #Дастин Порье

Уайт объявил, что Порье подерется за пояс в легком весе. Потом – возможный четвертый бой с Конором

11 июля, 08:42

Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье на турнире UFC 264. Бой завершился после первого раунда – Конор сломал ногу.

Президент UFC Дэйна Уайт обещал, что победитель этого боя подерется за титул UFC в легком весе. Им сейчас владеет Чарльз Оливейра.

Уайт обещание сдержал: во время пресс-конференции он сказал, что теперь Порье предстоит бой за титул. Сейчас он лидирует в рейтинге бойцов UFC в легком весе.

Дальше Уайт ожидает, что Конор восстановится. Тогда вероятен их четвертый бой с Порье. Сам Конор кричал в октагоне, что между ними еще ничего не завершено.

Сравниваем Хабиба с Оливейрой – новым чемпионом в легком весе: по деньгам, дням до титула и статистике

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер Адама Хилла
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