Уайт объявил, что Порье подерется за пояс в легком весе. Потом – возможный четвертый бой с Конором

Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье на турнире UFC 264. Бой завершился после первого раунда – Конор сломал ногу.

Президент UFC Дэйна Уайт обещал, что победитель этого боя подерется за титул UFC в легком весе. Им сейчас владеет Чарльз Оливейра.

Уайт обещание сдержал: во время пресс-конференции он сказал, что теперь Порье предстоит бой за титул. Сейчас он лидирует в рейтинге бойцов UFC в легком весе.

Дальше Уайт ожидает, что Конор восстановится. Тогда вероятен их четвертый бой с Порье. Сам Конор кричал в октагоне, что между ними еще ничего не завершено.

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