Сравниваем Хабиба с Оливейрой – новым чемпионом в легком весе: по деньгам, дням до титула и статистике

Чарльз Оливейра – новый чемпион UFC в легком весе. До этого поясом владел Хабиб Нурмагомедов. При нем дважды разыгрывался титул временного чемпиона, который сначала завоевывал Дастин Порье, а потом – Джастин Гейджи.

В октябре-2020 Хабиб победил Гейджи и защитил титул чемпиона в легком весе. После этого объявил о завершении карьеры и не вернулся в UFC. Этим освободил чемпионский пояс, который взял Оливейра.

Сравниваем двух последних чемпионов: