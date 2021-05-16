UFC
UFC 262
Хабиб Нурмагомедов
Чарльз Оливейра
Оливейра – Чендлер
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#UFC #Чарльз Оливейра #Оливейра – Чендлер #Хабиб Нурмагомедов #UFC 262

Сравниваем Хабиба с Оливейрой – новым чемпионом в легком весе: по деньгам, дням до титула и статистике

час назад

Чарльз Оливейра – новый чемпион UFC в легком весе. До этого поясом владел Хабиб Нурмагомедов. При нем дважды разыгрывался титул временного чемпиона, который сначала завоевывал Дастин Порье, а потом – Джастин Гейджи.

В октябре-2020 Хабиб победил Гейджи и защитил титул чемпиона в легком весе. После этого объявил о завершении карьеры и не вернулся в UFC. Этим освободил чемпионский пояс, который взял Оливейра.

Сравниваем двух последних чемпионов:

Хабиб дебютировал в UFC в январе 2012 года и победил Камала Шалоруса. До статуса чемпиона провел 10 боев и во всех выиграл. Завоевал пояс в бою против Эла Яквинты и трижды его защищал.

Оливейра появился в UFC в 2010 году. До титула чемпиона провел в три раза больше боев, восемь раз проигрывал, еще один был отменен. Последнее произошло в 2011 году, когда Оливейра задушил Ника Ленца, но запрещенный удар коленом обнулил победу. Теперь взял вакантный пояс, когда техническим нокаутом победил Майкла Чендлера.

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Все фото: UFC
Автор:
Николай Живоглядов
Автор длинных текстов, интервью и экзотических идей.
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