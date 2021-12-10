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Хабиб Нурмагомедов
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Хабиб Нурмагомедов
Дата рождения
20 сентября 1988 г.
Достижения
Бывший чемпион UFC в легком весе
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