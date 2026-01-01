Хабиб Нурмагомедов

Дата рождения
20 сентября 1988 г.
Достижения
Бывший чемпион UFC в легком весе
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Последние новости
MMA
Харитонов выиграл главный бой в первом турнире лиги Хабиба в США
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Хабиб попал на изоляцию из-за карантина и не выступит секундантом на бое Изагахмаева в Сингапуре
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Хабиб попал в топ-10 самых упоминаемых людей вконтакте в 2021 году. На первом месте Путин, на втором – Навальный
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Хабиб не вернется в UFC: «У нас есть человек, который должен забрать там чемпионский пояс. Его зовут Ислам Махачев»
#Хабиб Нурмагомедов
Футбол
Хабиб и Зеедорф основали футбольную школу в Дубае
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Хабиб на фоне критики объяснил пост с шуткой об избиении в метро Москвы. И сказал, что не поддерживает нападавших
#Хабиб Нурмагомедов
Все новости
Материалы
Детали вокруг победы Махачева: передал пояс Хабибу и посвятил чемпионство его отцу, а Хасбик праздновал на руках
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#Махачев – Оливейра
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Хабиб организовал первый турнир лиги Eagle FC в США: позвал бывших бойцов UFC, чемпион Сехудо стал комментатором
#Хабиб Нурмагомедов
Зачем Хабиб показывает масло черного тмина: какая польза, что это такое и почему так много его рекламы
#Хабиб Нурмагомедов
Хабиб поссорился в соцсетях с двумя топ-бойцами UFC. Он продвигает Махачева к титульному бою, хотя есть другой достойный претендент
#Хабиб Нурмагомедов
Хабиб особо помогает бойцу Тухугову. Теперь он побеждает даже с травмой, хотя раньше пропустил три года из-за допинга и драки с Конором
#Зубайра Тухугов
Хасбик стал звездой вечера на UFC: обнимался с Хабибом, праздновал победу на руках у Махачева и чуть не подрался с Абдурозиком
#Хасбик
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