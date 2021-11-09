Хабиб особо помогает бойцу Тухугову. Теперь он побеждает даже с травмой, хотя раньше пропустил три года из-за допинга и драки с Конором
На турнире UFC 267 в Абу-Даби было много бойцов из России. Зубайра Тухугов – один из них. Он дрался в предварительном карде, где победил Рикардо Рамоса единогласным судейским решением. Теперь карьерная статистика Зубайры Тухугова в MMA – 20 побед, пять поражений и одна ничья. Показатели в UFC: пять побед, ничья, два поражения.
В боях в Абу-Даби Хабиб помогал разным бойцам. Он переживал за Махачева и толкал его на публичное обращение к Уайту по титульному бою. Особое отношение Хабиб показал и к Тухугову. Уже после завершения турнира Хабиб объяснил, почему доволен именно Тухуговым. Вот три главные и фактурные цитаты из большого поста Хабиба в инстаграме:
💥 «Больше всех обрадовался победе Зубайры, потому что знал, что он дерется с травмой».
💥 «Мы всей командой уговаривали его, что бой надо перенести».
💥 «Теперь подпишем новый контракт и вперед».
Тухугов ответил ему в комментариях: «Брат, в этом твоя заслуга!» У себя он показывал, что Хабиб занимался его подготовкой к этому бою. Летом Зубайра Тухугов тоже выкладывал фото с Хабибом. Тогда еще шутил после совместной тренировки: «Человек, который не понимает, что воскресенье – это день отдыха. Кто-нибудь, заберите его отсюда».
В карьере Тухугова ранее уже было важное пересечение с Хабибом в Абу-Даби. В сентябре 2020-го Тухугов дрался на бойцовском острове против Хакима Даводу. Проиграл, но в этом бою одним из его секундантов впервые был Хабиб. В интервью UFC Russia Тухугов вспоминал, что однажды в Лас-Вегасе Хабиб подсказывал ему во время боя из первого ряда. И это тоже было важно.
Бой Тухугов – Даводу пока остается последним, где Тухугов проиграл. Хабиб сильно поддержал его после того поражения. Не стал публично оправдываться за результат, но прояснил: «Я Зубе сказал, что могут в любую сторону дать оба раунда. Но первый раунд я Зубе отдал. Второй тоже можно было бы отдать. Но третий раунд нельзя было ему отдавать, это сто процентов».
Их поддержка всегда взаимна. Хабиб упоминал Тухугова в автобиографии. Называл человеком, который всегда рядом в подготовке к боям. Еще Хабиб писал: «Зубайра составлял отличную конкуренцию в борьбе и грепплинге». И рассказывал о нем в момент, когда говорил о дружной команде. Везде Тухугов был в его понимании на уровне с Махачевым и другими бойцами.
Хабиб не просто так рассказывал о совместных тренировках с Тухуговым. Однажды он показал его фотографию с рассечением и подписал: «У него спарринги – это война». Заочно они познакомились уже давно, но сдружились именно во время того боя в Лас-Вегасе. Тогда Хабиб специально приехал к Тухугову, чтобы помочь ему согнать вес перед ивентом.
Мы уже вспоминали общую статистику Тухугова в UFC. Одна победа не меняет общую тенденцию по его последним боям. Два поражения, ничья и две победы – все это Тухугов показал в пяти поединках. Хотя сначала шли три победы. Потом произошла пауза в выступлениях в UFC – три года и четыре месяца. В 2016-м он проиграл Мойкано, а в 2019-м вернулся с ничьей против Мерфи.
Что надо знать о жизни Зубайры Тухугова в то время:
📌 Перерыв возник не просто так. Тухугов получил двухлетнюю дисквалификацию за употребление остарина. Сам он объяснял, что вещество попало в организм через поддельную добавку. Тухугов говорил: «Это сильно испортило мне жизнь. Я сейчас понимаю, что это был пик – 26 лет. Я был в хорошей форме, была уверенность».
📌 UFC называет остарин веществом, которое улучшает выносливость. Обычно оно используется во время тренировок. UFC заранее уведомила Тухугова о начале разбирательства по его проваленному допинг-тестированию. Если учитывать общую карьеру в MMA, то на момент дисквалификации Тухугов имел девять побед подряд.
📌 Сам Тухугов всегда отрицал, что мог осознанно принять допинг. Еще в момент появления первых новостей он подробно расписал, что всегда выступал за чистый спорт и никогда не принимал ничего запрещенного. Тогда на проверку было отправлено все, что он употреблял после последнего боя. Но доказать отсутствие вины не получилось.
Все это время Тухугов тренировался (как и сейчас) под руководством Хавьера Мендеса. И помогал Хабибу с подготовкой.
📌 В 2018-м он участвовал в драке после боя Хабиба и Конора. Из-за этого получил от UFC временное отстранение – это тоже повлияло на продолжительность паузы. Потом Тухугов несколько раз публично высказывался о Коноре. Сначала называл его алкоголиком, а в 2021 году – наркоманом. Тухугов считает, что от Конора можно ожидать всего.
📌 То отстранение сблизило Тухугова с Хабибом. Именно Хабиб оплатил все штрафы Тухугова и Абубакара Нурмагомедова (тот тоже участвовал в потасовке). Еще именно тогда Хабиб публично признался, что не выйдет на следующий бой в UFC до окончания сроков отстранения его друзей. К двум годам бана у Тухугова добавился еще год наказания.
По его репутации есть и другая проблема: Тухугов плохо знает русский язык. Из-за ошибок его постоянно троллят фанаты. Особенно в моменты, когда он допускает несколько опечаток в одном посте в соцсетях. Сам Тухугов не считает это чем-то позорным и оправдывается так: «Писать на русском умею, читать умею, говорить могу: это второй язык для меня».
Надо понимать, что все поражения Тухугова в UFC (и даже ничья) были раздельным решением судей. Единогласно внутри UFC он никому не проигрывал, но по-настоящему вернулся к победам только в 2021 году. Перед боем с Рамосом Тухугов травмировал колено. Он перенес операцию и восстанавливался несколько месяцев. Но пообещал наилучшую осеннюю форму.
Хабиб помогает Тухугову уже в роли тренера. Основной тренер Хавьер Мендес тоже продолжает им заниматься. Впечатления Мендеса от Тухугова после UFC 267: «Его ждет светлое будущее. Если он будет драться с бойцами высокого уровня, и если, например, продолжит побеждать таких же бойцов, то он будет драться за пояс UFC. Три боя, три победы – и Зубайра подерется за титул».
Сейчас Зубайре Тухугову уже 30 лет. И он все еще остается перспективным.