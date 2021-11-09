Хабиб особо помогает бойцу Тухугову. Теперь он побеждает даже с травмой, хотя раньше пропустил три года из-за допинга и драки с Конором

На турнире UFC 267 в Абу-Даби было много бойцов из России. Зубайра Тухугов – один из них. Он дрался в предварительном карде, где победил Рикардо Рамоса единогласным судейским решением. Теперь карьерная статистика Зубайры Тухугова в MMA – 20 побед, пять поражений и одна ничья. Показатели в UFC: пять побед, ничья, два поражения.

В боях в Абу-Даби Хабиб помогал разным бойцам. Он переживал за Махачева и толкал его на публичное обращение к Уайту по титульному бою. Особое отношение Хабиб показал и к Тухугову. Уже после завершения турнира Хабиб объяснил, почему доволен именно Тухуговым. Вот три главные и фактурные цитаты из большого поста Хабиба в инстаграме:

💥 «Больше всех обрадовался победе Зубайры, потому что знал, что он дерется с травмой».

💥 «Мы всей командой уговаривали его, что бой надо перенести».

💥 «Теперь подпишем новый контракт и вперед».