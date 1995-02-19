Зубайра Тухугов

Дата рождения
19 февраля 1995
Факт
Выигрывал чемпионат Москвы по самбо
Лента
Материалы
Материалы
Хабиб особо помогает бойцу Тухугову. Теперь он побеждает даже с травмой, хотя раньше пропустил три года из-за допинга и драки с Конором
#Зубайра Тухугов
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