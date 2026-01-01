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Валиева показала новую программу – она посвящена Олимпиаде: закрылась капюшоном и заплакала вместе с залом
#Камила Валиева
Как дела у Валиевой, как идет допинг-расследование и что произошло в этой истории за полгода после шумихи
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Россия потеряла максимальные квоты на ЧМ по фигурке, хотя почти везде побеждает – как теперь все вернуть
#фигурное катание
Зачем повышается возрастной ценз в фигурном катании – и на кого эта реформа повлияет сильнее всего
#фигурное катание
Что именно случилось с фигуристом Семененко на шоу Плющенко: какой диагноз, повлияло ли на падение состояние льда
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Сколько фигуристы из России заработали за выступление на Кубке Первого канала-2022
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Фигурное катание
Во сколько начало контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию
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Где смотреть контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию
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Состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию
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Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Саранске, где смотреть соревнования
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Где смотреть женское фигурное катание показательные выступления на Зимних Олимпийских играх 2022
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