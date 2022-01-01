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Фигурное катание
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Как дела у Валиевой, как идет допинг-расследование и что произошло в этой истории за полгода после шумихи
#Камила Валиева
10 августа, 20:11
Россия потеряла максимальные квоты на ЧМ по фигурке, хотя почти везде побеждает – как теперь все вернуть
#фигурное катание
03 августа, 18:52
Зачем повышается возрастной ценз в фигурном катании – и на кого эта реформа повлияет сильнее всего
#фигурное катание
06 июня, 20:54
Что именно случилось с фигуристом Семененко на шоу Плющенко: какой диагноз, повлияло ли на падение состояние льда
#Евгений Семененко
17 апреля, 12:47
Сколько фигуристы из России заработали за выступление на Кубке Первого канала-2022
#фигурное катание
27 марта, 20:48
Фигуристку из США унесли со льда на носилках после падения на ЧМ. Ее пара снялась с турнира, хотя претендовала на медаль
#ЧМ-2022
25 марта, 11:10
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Фигурное катание
Состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию
#Кубок Первого канала (фигурное катание)
23 марта, 20:22
Фигурное катание
Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Саранске, где смотреть соревнования
#Кубок Первого канала (фигурное катание)
23 марта, 20:19
Фигурное катание
Где смотреть женское фигурное катание показательные выступления на Зимних Олимпийских играх 2022
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
18 февраля, 20:50
Фигурное катание
Прогноз на фигурное катание произвольная программа пары — Олимпийские игры 2022
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
18 февраля, 11:35
Фигурное катание
Где смотреть парное фигурное катание произвольная программа на Зимних Олимпийских играх 2022
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
18 февраля, 11:33
Фигурное катание
Прокат Валиевой на Олимпиаде 2022 в Пекине - видео выступления произвольной программы
#Камила Валиева
17 февраля, 18:48