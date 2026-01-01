фигурное катание на Олимпийских играх-2022

Дата проведения
4 - 20 февраля
Место проведения
Столичный дворец спорта
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