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фигурное катание на Олимпийских играх-2022
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фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Дата проведения
4 - 20 февраля
Место проведения
Столичный дворец спорта
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