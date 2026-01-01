фигурное катание на Олимпийских играх-2022

Дата проведения
4 - 20 февраля
Место проведения
Столичный дворец спорта
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Непряева снялась с марафона на Олимпиаде-2022. Это она брала первую медаль России
#Наталья Непряева
Медальные эмоции в фигурном катании на Олимпиаде-2022. Две пары завершили прокаты в слезах, разница – 0,63 балла
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Как выросла популярность Валиевой после Олимпиады: инст Х5 и набрал миллион, в яндексе более 900 тысяч запросов, теги в топе твиттера
#Камила Валиева
Валиеву в аэропорту Москвы встретили фанаты. Она прилетела с опозданием и не общалась с журналистами
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#Камила Валиева
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Очень нетипичная статья англоязычных медиа про Валиеву: автор Washington Post обвиняет саму систему поиска допинга. Мы перевели текст
#Камила Валиева
Через что прошла Щербакова перед золотом Олимпиады: чуть не пропустила турнир, чуть не проиграла юниоркам, сменила удобные коньки
#Анна Щербакова
На трех Олимпиадах подряд главная фаворитка России не берет золото, зато берет другая наша – смотрим каждый случай
#Камила Валиева
Валиева допущена – но мне все равно очень грустно. Независимо от финала истории это пятно для всех
#Камила Валиева
Почему Трусова не выиграла золото Олимпиады с исторической программой – объясняем просто и быстро
#Александра Трусова
«Взрослые дяди и тети сломали ребенка». Что говорят после провала Валиевой все участники событий
#Камила Валиева
Как Валиева готовила произвольную программу для Олимпиады – перед началом она говорила: «Это нельзя катать»
#Камила Валиева
Как Валиева стала главной фигуристкой России и почему таких раньше не было
#Камила Валиева
«Валиева не выдержала ненависти мира». Как Россия реагирует на главную драму Олимпиады
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
«Я ненавижу всех. Никогда не выйду на лед», – истерика и слезы Трусовой после Олимпиады, где она установила рекорд, но не взяла золото
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#Александра Трусова
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Провал Валиевой лишил Россию истории – до этого фигуристки никогда не занимали весь пьедестал на Олимпиаде
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Первые эмоции Валиевой после провала Олимпиады: плачет, прячет лицо в ладонях, машет рукой
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#Камила Валиева
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Что выиграла Валиева в свои 15 лет – все титулы планеты кроме одного. И потеряла личную медаль Олимпиады-2022
#Камила Валиева
Сенсация года: Валиева осталась без личной медали на Олимпиаде-2022 – вот как это случилось
#Камила Валиева
Трусова впервые в истории женского фигурного катания прыгнула пять четверных и приземлила – как это было
#Александра Трусова
Валиева объясняет препарат стаканом дедушки, который принимал его для лечения. Вот вся версия защиты
#Камила Валиева
7 неудобных вопросов к обвинению Валиевой
#Камила Валиева
«От этих шакалов защитить». Валиева после проката: не пришла к журналистам, устала, стала темой для других фигуристок
#Камила Валиева
Валиева плакала и слушала, как ей аплодирует зал. Здесь все эмоции момента
#Камила Валиева
Историческое выступление Валиевой, которое ждала вся страна – как это было: ошиблась на прыжке и завершила программу в слезах
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#Камила Валиева
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«Радуюсь, но уже эмоционально устала». Первые слова Валиевой в скандале: слезы, благодарность и семь часов на заседании
#Камила Валиева
Чем интересен фигурист Марк Кондратюк – чемпион из России: рисовал в подъездах, писал стихи и пропустил два сезона из-за болезни Шляттера
#Марк Кондратюк
Дело Валиевой – что будет дальше после решения CAS? Расследование проведут или она невиновна? Будут ли апелляции? Что с золотом командника?
#Камила Валиева
Спортивный суд все же допустил Валиеву до Олимпиады. На решение повлиял ее возраст и задержки с результатами анализов
#Камила Валиева
Капитан России в фигурном катании взял уже четыре медали на Олимпиадах. Он делает уколы и ждет операцию на спине
#Никита Кацалапов
Валиева плачет на тренировке на плече у Тутберидзе. Как она провела эти дни вокруг скандала
#Камила Валиева
Три арбитра CAS, которые решат дело Валиевой – кто они. Один из них участвовал в деле Шараповой и мельдония
#Камила Валиева
Тег #позорТутберидзе – лидер русского твиттера уже сутки: десятки тысяч постов о молчании по Валиевой и жестокости к другим фигуристам
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022