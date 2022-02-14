«Радуюсь, но уже эмоционально устала». Первые слова Валиевой в скандале: слезы, благодарность и семь часов на заседании

📢 «У меня, честно, нет сил больше», – отреагировала она.

Валиева сделала три четверных прыжка на тренировке в произвольной программе. А затем дала интервью Первому каналу. В репортаже было сказано, что она участвовала в заседании суда из номера в олимпийской деревне и не спала всю ночь, но провела хорошую тренировку.

Так она это прокомментировала:

📢 «Сидела семь часов. Был перерыв 20 минут. Сидела, наблюдала. Это было очень сложно. Видимо, это один из этапов, который я должна пройти».

Как она пережила – рассказывала со слезами на глазах:

📢 «Эти дни были для меня очень сложными. Не хватает эмоций. Радуюсь, но уже эмоционально устала. Слезы счастья, наверное, и небольшого огорчения. Но, безусловно, счастлива выходить на Олимпийских играх и стараться представлять нашу страну. Буду надеяться, что максимально настроюсь и покажу максимальный результат».