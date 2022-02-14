«Радуюсь, но уже эмоционально устала». Первые слова Валиевой в скандале: слезы, благодарность и семь часов на заседании
14 февраля CAS допустил Камилу Валиеву к соревнованиям на Олимпиаде в Пекине. В этот день Валиева пообщалась с духовником олимпийской сборной Андреем Алексеевым, а также провела тренировку.
Во время тренировки узнала о решении CAS.
📢 «У меня, честно, нет сил больше», – отреагировала она.
Валиева сделала три четверных прыжка на тренировке в произвольной программе. А затем дала интервью Первому каналу. В репортаже было сказано, что она участвовала в заседании суда из номера в олимпийской деревне и не спала всю ночь, но провела хорошую тренировку.
Так она это прокомментировала:
📢 «Сидела семь часов. Был перерыв 20 минут. Сидела, наблюдала. Это было очень сложно. Видимо, это один из этапов, который я должна пройти».
Как она пережила – рассказывала со слезами на глазах:
📢 «Эти дни были для меня очень сложными. Не хватает эмоций. Радуюсь, но уже эмоционально устала. Слезы счастья, наверное, и небольшого огорчения. Но, безусловно, счастлива выходить на Олимпийских играх и стараться представлять нашу страну. Буду надеяться, что максимально настроюсь и покажу максимальный результат».
И еще несколько слов – о поддержке:
«Когда открываю инстаграм, вижу, сколько добрых пожеланий, сколько веры. Видела даже в Москве биллборды с [надписью] «Камила, мы с тобой». Это очень приятно. В сложное время для меня эта поддержка очень важна.
Тренеры меня поддерживают, все окружение. Марк [Кондратюк] – тоже. Хорошо, что он тоже остался. Думала, что буду одна, но самые близкие люди меня никогда не бросят».
15 февраля состоится короткая программа, в которой Валиева заявлена под 26-м номером. 17 февраля – произвольная программа.