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Как вышло, что сериал The Last of Us снимал молодой режиссер из России
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22 августа, 17:48
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06 августа, 15:02
Зачем «ПСЖ» отдает деньги и бренд китайскому клубу по Dota 2 – они придумали систему, которую повторяют другие
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25 июля, 14:36
Какой будет FIFA 23 – последняя совместная игра EA Sports и ФИФА: что вообще нового и у кого самый высокий рейтинг
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17 июля, 18:04
В России суд впервые вынес приговор за преступление в игре: за чит-коды в World of Tanks – в мире за это уже дают тюремные сроки
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06 июля, 20:18
GTA VI – что мы уже знаем: играть за брата и сестру, локации на Кубе, возвращение Вайс-Сити, все построено на улучшенном движке
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Sony купила Bungie за 3,6 млрд долларов. Эта компания создала Halo
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M0NESY дебютировал за G2. Команда обыграла Complexity на BLAST Spring Groups 2022
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Киберспорт
Появился тизер игры Crysis 4
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Киберспорт
Министерство спорта России включило в программу подготовки киберспортсменов бег и приседания
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20 января, 13:09
Киберспорт
Акции Activision выросли до 90 долларов после анонса о сделке с Microsoft. Это лучший показатель издателя за полгода
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18 января, 18:29
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Microsoft купит Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов. О сделке объявили на фоне массовых увольнений у издателя
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18 января, 16:56