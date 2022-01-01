Киберспорт

Главная
Материалы
Новости
Последние материалы
Все материалы
Как вышло, что сериал The Last of Us снимал молодой режиссер из России
#Кантемир Балагов
15 новых фишек в FIFA 23: женские клубы, матчи между платформами, игра за реального тренера
#FIFA 23
Зачем «ПСЖ» отдает деньги и бренд китайскому клубу по Dota 2 – они придумали систему, которую повторяют другие
#ПСЖ
Какой будет FIFA 23 – последняя совместная игра EA Sports и ФИФА: что вообще нового и у кого самый высокий рейтинг
#FIFA 23
В России суд впервые вынес приговор за преступление в игре: за чит-коды в World of Tanks – в мире за это уже дают тюремные сроки
#Игры
GTA VI – что мы уже знаем: играть за брата и сестру, локации на Кубе, возвращение Вайс-Сити, все построено на улучшенном движке
#GTA VI
Последние новости
Все новости
Киберспорт
Sony купила Bungie за 3,6 млрд долларов. Эта компания создала Halo
#киберспорт
Киберспорт
M0NESY дебютировал за G2. Команда обыграла Complexity на BLAST Spring Groups 2022
#m0NESY
Киберспорт
Появился тизер игры Crysis 4
#игры
Киберспорт
Министерство спорта России включило в программу подготовки киберспортсменов бег и приседания
#киберспорт
Киберспорт
Акции Activision выросли до 90 долларов после анонса о сделке с Microsoft. Это лучший показатель издателя за полгода
#Microsoft
Киберспорт
Microsoft купит Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов. О сделке объявили на фоне массовых увольнений у издателя
#Microsoft