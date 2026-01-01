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30 лучших игр 2022 года
#Игры
Быстрые факты про The International 11 – это главный турнир года в Dota 2: призовой фонд, фавориты, особенности
#Dota 2
Почему провалился релиз FIFA 23: игра не работает из-за ошибки нового античита – теперь ее критикует весь мир
#FIFA 23
Все о FIFA 23 – ответы на главные вопросы: что изменилось, где можно купить, какие требования, сколько стоит
#FIFA 23
Как вышло, что сериал The Last of Us снимал молодой режиссер из России
#Кантемир Балагов
15 новых фишек в FIFA 23: женские клубы, матчи между платформами, игра за реального тренера
#FIFA 23
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Киберспорт
Sony купила Bungie за 3,6 млрд долларов. Эта компания создала Halo
#киберспорт
Киберспорт
M0NESY дебютировал за G2. Команда обыграла Complexity на BLAST Spring Groups 2022
#m0NESY
Киберспорт
Появился тизер игры Crysis 4
#игры
Киберспорт
Министерство спорта России включило в программу подготовки киберспортсменов бег и приседания
#киберспорт
Киберспорт
Акции Activision выросли до 90 долларов после анонса о сделке с Microsoft. Это лучший показатель издателя за полгода
#Microsoft
Киберспорт
Microsoft купит Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов. О сделке объявили на фоне массовых увольнений у издателя
#Microsoft