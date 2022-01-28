M0NESY дебютировал за G2. Команда обыграла Complexity на BLAST Spring Groups 2022

28 января в рамках турнира BLAST Spring Groups 2022 (призовой фонд – 177,5 тысячи долларов) состоялся матч между G2 и Complexity. Матч прошел на карте Nuke и закончился победой G2 – 16:12.

В этом матче в составе G2 дебютировали m0NESY (Илья Осипов) и Aleksib (Алекси Виролайнен).

m0NESY перешел из NAVI (за который выступал с 2020 года) в G2 за 600 тысяч долларов. В мае ему исполнится 17 лет.

У NAVI есть приоритетное право на подписание m0NESY, если он захочет уйти из G2.

Про свой трансфер Осипов говорил так: «Какая была реакция, когда я узнал, что G2 хочет меня подписать? Примерно такая: «Чего, блин?» Не знаю. Я был очень-очень рад. Но меня хотел подписать еще один крутой клуб. Я не выбирал между ними, а знал, что пойду в G2».

В следующем матче G2 встретится с победителем матча BIG – Ninjas in Pyjamas.