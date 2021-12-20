Сколько NAVI заработала в CS:GO за 2021 год. Получила рекордные призовые и выиграла главные турниры

BLAST Premier World Final 2021 – заключительный турнир 2021 года по игре CS:GO. В финале играли NAVI и Gambit. Результатом стала победа NAVI со счетом 2:1. Общий призовой фонд этого турнира составлял миллион долларов. Игроки NAVI забрали себе 500 тысяч долларов, финалисты из Gambit – 250 тысяч. Дальше возникло неожиданное финансовое продолжение.

Информация из твиттера Филиппа Расмуссена: команда NAVI получила 4,275 млн долларов призовых денег за весь 2021 год . Так побит рекорд Astralis из 2018 года – 3,6 млн долларов. Расмуссен – маркетинговый директор SteelSeries (производит игровые аксессуары). Раньше он был связан с Astralis. В ноябре Расмуссен вспоминал анонс одного из прошлых трансферов организации.

Сайт Esports Earnings подробно исследовал составляющие суммы в 4,275 млн долларов. И подтверждал данные по призовым от Филиппа Расмуссена. Там же есть сравнение с 2020 годом, за который NAVI получила всего 626 тысяч долларов. В 2019-м вообще было 573 тысячи. 2021 год стал серьезным финансовым прорывом для организации.

Победы NAVI – это еще и всегда красиво: