Сколько NAVI заработала в CS:GO за 2021 год. Получила рекордные призовые и выиграла главные турниры
BLAST Premier World Final 2021 – заключительный турнир 2021 года по игре CS:GO. В финале играли NAVI и Gambit. Результатом стала победа NAVI со счетом 2:1. Общий призовой фонд этого турнира составлял миллион долларов. Игроки NAVI забрали себе 500 тысяч долларов, финалисты из Gambit – 250 тысяч. Дальше возникло неожиданное финансовое продолжение.
Информация из твиттера Филиппа Расмуссена: команда NAVI получила 4,275 млн долларов призовых денег за весь 2021 год. Так побит рекорд Astralis из 2018 года – 3,6 млн долларов. Расмуссен – маркетинговый директор SteelSeries (производит игровые аксессуары). Раньше он был связан с Astralis. В ноябре Расмуссен вспоминал анонс одного из прошлых трансферов организации.
Сайт Esports Earnings подробно исследовал составляющие суммы в 4,275 млн долларов. И подтверждал данные по призовым от Филиппа Расмуссена. Там же есть сравнение с 2020 годом, за который NAVI получила всего 626 тысяч долларов. В 2019-м вообще было 573 тысячи. 2021 год стал серьезным финансовым прорывом для организации.
Победы NAVI – это еще и всегда красиво:
Какие турниры выиграла NAVI в 2021 году:
🏆💰 Blast Premier World Final 2020, 19 – 24 января. NAVI забрала 600 тысяч долларов.
🏆💰 DreamHack Masters Spring 2021, 29 апреля – 9 мая. NAVI забрала 100 тысяч долларов.
🏆💰 StarLadder CIS RMR 2021, 27 июня – 1 июля. NAVI забрала 40 тысяч долларов.
🏆💰 IEM Cologne 2021, 6 – 18 июля. NAVI забрала 400 тысяч долларов.
🏆💰 ESL Pro League Season 14, 16 августа – 12 сентября. NAVI забрала 195 тысяч долларов.
🏆💰 PGL Major Stockholm 2021, 26 октября – 7 ноября. NAVI забрала миллион долларов (подробнее).
🏆💰 Blast Premier Fall Final 2021, 24 – 28 ноября. NAVI забрала 225 тысяч долларов.
🏆💰 Blast Premier World Final 2021, 14 – 19 декабря. NAVI забрала 500 тысяч долларов.
Главный тренер основы NAVI B1ad3 поблагодарил Gambit после победы на Blast Premier World Final 2021, но написал и другие важные слова в твиттере: «Для нас это была очень важная победа. Кто знает, каким будет 2022 год, но сегодня мы пишем историю. Сейчас мы стали лучшей командой мира. Не могу поверить, что поднялись так высоко. Какое прекрасное время!»
NAVI заработала 3,060 млн только с призовых за все победные турниры. Они стали основной частью общего заработка команды за 2021 год. Были еще призовые деньги от других соревнований. Еще в сентябре NAVI выполнила условия для взятия Intel Grand Slam. За это организация получила дополнительный миллион долларов.
B1ad3 зафиксировал в соцсетях все ключевые победы:
В 2021 году NAVI десять раз играла в финалах турниров. Восемь раз команда победила, но дважды проиграла. Это было на BLAST Premier: Spring Finals 2021 и IEM Fall RMR CIS 2021. Всего NAVI и Gambit за один год сыграли друг с другом пять финалов. Победа на заключительном турнире года позволила NAVI вырваться вперед со счетом 3:2.
Сейчас организация NAVI зарабатывает не только на призовых деньгах от крупных турниров. Мы подробно рассказывали о ситуации с молодым игроком mONESY, который находится в процессе перехода в G2 за 600 тысяч долларов. Уже официально анонсирован новый состав NAVI Junior. За эту команду ранее как раз и выступал Илья mONESY Осипов.
В 2021 году NAVI закрепилась в статусе главной команды мира. Она занимает первое место в рейтинге HLTV. Сайт Esports Earnings считает призовые деньги игроков в киберспорте. В общей таблице лидируют спортсмены из Dota 2. В CS:GO лидерство сохраняют игроки Astralis (+dev1ce), но к ним уже подбирается S1mple. Его заработок – более 1,5 млн долларов.