Boombl4
PGL Major Stockholm 2021
CS:GO
NAVI
NAVI – G2
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#Boombl4 #NAVI – G2 #CS:GO #NAVI #PGL Major Stockholm 2021

«Ты выйдешь за меня, Лика?» Капитан NAVI сделал предложение девушке, когда давал интервью после победы на Major 💍

08 ноября, 02:02
Александр Плеханов

Boombl4 и Лика.

инстаграм liqueen.offi

Команда NAVI впервые в истории выиграла Major по CS:GO. В финале турнира PGL Major Stockholm 2021 она обыграла G2 (2:0 по картам). Дальше – празднование с кубком и победные интервью. Уже после всех вопросов капитан NAVI Кирилл Boombl4 Михайлов попросил микрофон. Он прокричал вопрос: «Ты выйдешь за меня, Лика?»

PGL показала видео этого момента. Подпись: «Пожалуйста, скажи да».

Болельщики тоже переживали. Дальше Boombl4 написал в инстаграме, что она согласилась:

инстаграм Boombl4

В инстаграме Лики тоже есть подтверждение:

инстаграм liqueen.offi

Еще она поменяла описание профиля:

инстаграм liqueen.offi

В октябре у Михайлова и его девушки была громкая история расставания. Они выкладывали посты о том, что сохранили дружбу и общение. Посты об этом уже удалены, но остались новости. Дальше Boombl4 и Лика помирились – за месяц до победы NAVI на мажоре. Когда Лика об этом рассказывала, то писала об ожидании победы.

В июле 2020 года Михайлов рассказывал о том, что он свободен. Запись этого интервью есть на ютуб-канале Mrs. Marple. Тогда он объяснял на примере предыдущих отношений, что хочет взаимности: «Вторая половинка – тот человек, который может поддержать тебя в трудную минуту, когда хочется кому-то открыться».

Момент с предложением стал одним из самых обсуждаемых эпизодов твиттера по итогам финала NAVI – G2. Фанаты следили за обновлениями в соцсетях Лики и сами накидывали PGL, что она согласилась. Особенно радовался этому событию отдельный фанатский аккаунт Бумыча. У него более пяти тысяч читателей. И там появляются такие посты:

«Если у Boombl4 есть миллион фанатов, я один из них. Если у Boombl4 есть десять фанатов, я один из них. Если у Boombl4 нет поклонников, это означает, что меня больше нет на земле. Если мир идет против Boombl4, то я встаю против мира. Я люблю Boombl4 до последнего вздоха. Стойкий фанат Boombl4».

Так его предложение оценили другие фанаты:

«Boombl4 – главный джентльмен человечества».

«Ха-ха, Boombl4, какой же ты король».

«Это лучшее завершение мажора, которое я видела».

«Девушка согласилась выйти за него. Да здравствует любовь!»

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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