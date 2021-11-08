«Ты выйдешь за меня, Лика?» Капитан NAVI сделал предложение девушке, когда давал интервью после победы на Major 💍

В октябре у Михайлова и его девушки была громкая история расставания. Они выкладывали посты о том, что сохранили дружбу и общение. Посты об этом уже удалены, но остались новости. Дальше Boombl4 и Лика помирились – за месяц до победы NAVI на мажоре. Когда Лика об этом рассказывала, то писала об ожидании победы.

В июле 2020 года Михайлов рассказывал о том, что он свободен. Запись этого интервью есть на ютуб-канале Mrs. Marple. Тогда он объяснял на примере предыдущих отношений, что хочет взаимности: «Вторая половинка – тот человек, который может поддержать тебя в трудную минуту, когда хочется кому-то открыться».

Момент с предложением стал одним из самых обсуждаемых эпизодов твиттера по итогам финала NAVI – G2. Фанаты следили за обновлениями в соцсетях Лики и сами накидывали PGL, что она согласилась. Особенно радовался этому событию отдельный фанатский аккаунт Бумыча. У него более пяти тысяч читателей. И там появляются такие посты:

«Если у Boombl4 есть миллион фанатов, я один из них. Если у Boombl4 есть десять фанатов, я один из них. Если у Boombl4 нет поклонников, это означает, что меня больше нет на земле. Если мир идет против Boombl4, то я встаю против мира. Я люблю Boombl4 до последнего вздоха. Стойкий фанат Boombl4».