Сколько NAVI заработала за победу на турнире PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO

Основу призового фонда забирают команды, которые прошли в плей-офф. Команды стадии «Легенд» (9-16 места) без плей-офф получают по 17,5 тысяч. StarLadder Berlin Major 2019 – последний состоявшийся турнир серии. Там общий призовой фонд был в два раза меньше, чем в Стокгольме – 1 миллион долларов. Чемпионы из Astralis заработали 500 тысяч долларов.

В последние годы увеличивается разница по призовым деньгам между Dota 2 и CS:GO. Мы разбирали деньги победителей The International 10 из Team Spirit в отдельном материале. Тогда Team Spirit получила 18,2 миллиона долларов за первое место на турнире. Это в девять раз больше, чем общий призовой фонд PGL Major Stockholm 2021.

Игроки и фанаты ранее критиковали создателей игры из Valve за маленькие призовые на крупных турнирах по CS:GO. Долгое время призовой фонд на них был всего 250 тысяч долларов. Сейчас он в среднем насчитывает миллион долларов. Команды зарабатывают и другими активностями. Например, за счет продажи турнирных стикеров с автографами игроков.