Сколько NAVI заработала за победу на турнире PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO
В Стокгольме прошел первый c 2019 года турнир серии Major (простое название – мажор). Это 17-й турнир такого уровня в истории CS:GO. Именно Major считается главным соревнованиям для игроков CS:GO. Заявленный призовой фонд – 2 миллиона долларов. Таких денег в CS:GO не было с 2016 года. Тогда на китайском турнире WESG 2016 разыгрывались 1,5 миллиона долларов.
Распределение денег на турнире PGL Major Stockholm 2021 (все суммы – в долларах):
💰 1 место – 1 миллион (NAVI)
💰 2 место – 300 тысяч (G2)
💰 3-4 места – 140 тысяч
💰 5-8 места – 70 тысяч
Основу призового фонда забирают команды, которые прошли в плей-офф. Команды стадии «Легенд» (9-16 места) без плей-офф получают по 17,5 тысяч. StarLadder Berlin Major 2019 – последний состоявшийся турнир серии. Там общий призовой фонд был в два раза меньше, чем в Стокгольме – 1 миллион долларов. Чемпионы из Astralis заработали 500 тысяч долларов.
В последние годы увеличивается разница по призовым деньгам между Dota 2 и CS:GO. Мы разбирали деньги победителей The International 10 из Team Spirit в отдельном материале. Тогда Team Spirit получила 18,2 миллиона долларов за первое место на турнире. Это в девять раз больше, чем общий призовой фонд PGL Major Stockholm 2021.
Игроки и фанаты ранее критиковали создателей игры из Valve за маленькие призовые на крупных турнирах по CS:GO. Долгое время призовой фонд на них был всего 250 тысяч долларов. Сейчас он в среднем насчитывает миллион долларов. Команды зарабатывают и другими активностями. Например, за счет продажи турнирных стикеров с автографами игроков.
В киберспорте большинство призовых забирают победители турниров по Fortnite и Dota 2. Подробно об этом можно почитать тут. Главное – организаторы вкладываются в раскрутку турниров, привлекают спонсоров и продают рекламу. Игроки здесь живут не только на призовые – часто они получают зарплату в киберспортивных организациях.
Пользователи реддита еще четыре года назад запускали обсуждение о маленьких зарплатах игроков в CS:GO. Позже детали по ним (без призовых) раскрывал s1mple: «Игроки 15 лучших команд мира зарабатывают более 10 тысяч долларов в месяц. Хотя американцы и получают больше всего, они отдают практически половину денег в виде налогов».
Esportsearnings.com публикует топ-20 игроков по призовым доходам в CS:GO. Лидирующий dupreeh из Astralis заработал почти 2 миллиона долларов. На третьем месте идет dev1ce – его заработок на 100 тысяч меньше. Он выступал в Astralis до этого сезона, но ушел в NIP. Astralis в итоге не попала в плей-офф PGL Major Stockholm 2021. NIP прошла в восьмерку лучших.
Из игроков СНГ-команд больше всех пока заработал s1mple – 1 миллион и 173 тысячи долларов (до этого турнира). Он выступает за NAVI и считается одним из двух главных игроков в мире. Его основной и единственный настоящий соперник – француз ZywOo из Team Vitality. Вы могли запомнить этого спортсмена по голограммам в центре Парижа. Так его команда отмечала продление контракта.